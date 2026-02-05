Φως στα αίτια που οδήγησαν στην πολύνεκρη τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο νησί της Χίου και είχε ως αποτέλεσμα 15 πρόσφυγες και μετανάστες να χάσουν τη ζωή τους και ακόμη 25 να τραυματιστούν, επιχειρεί να ρίξει το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Αυτός είναι και ο λόγος που χθες διατάχθηκε η διενέργεια ΕΔΕ, προκειμένου να διευκρινιστούν τόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, όσο και το τι ακριβώς προηγήθηκε του συμβάντος, το οποίο σημειώθηκε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, μόλις 1,5 ναυτικό μίλι από το νησί της Χίου. Tην ίδια ώρα, με εντολή εισαγγελέα οι Αρχές προχωρούν στη σύλληψη του Μαροκινού που ήταν στη φουσκωτή βάρκα, αφού οι μετανάστες τον αναγνώρισαν ως τον διακινητή.

Σημειώνεται ότι στη φουσκωτή βάρκα επέβαιναν 38 Αφγανοί και ο Μαροκινός, ενώ φέρεται ότι, όπως «προστάζει» η πάγια τακτική των κυκλωμάτων διακίνησης, κανένας από τους επιβαίνοντες δεν φορούσε σωσίβιο.

Σε ό,τι αφορά ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που προέκυψαν για την τραγωδία, όπως γιατί δεν λειτούργησε η κάμερα που διαθέτει το σκάφος του Λιμενικού, πηγές του Λιμενικού τόνιζαν χθες πως δεν κρίθηκε αναγκαίο. Πληροφορίες αναφέρουν πως, κατά δήλωση του κυβερνήτη, η κάμερα δεν ενεργοποιήθηκε διότι «η χρήση της δεν κρίθηκε αναγκαία».

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Στο μεταξύ, για πρόσκρουση του 8 μέτρων ταχύπλοου σκάφους στην πλάγια δεξιά πλευρά του περιπολικού του Λιμενικού κάνει λόγο η επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ενώ αρμόδιες πηγές ξεκαθάριζαν πως δεν υπήρξαν πυροβολισμοί, όπως αρχικά είχε διαδοθεί. Αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση ότι το περιπολικό του Λιμενικού εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, όταν εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. «Ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του Λιμενικού, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση στην πλάγια δεξιά πλευρά του περιπολικού. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα».

Σκηνές πολέμου στο νησί

Πρωτόγνωρες ήταν οι εικόνες που καταγράφηκαν προχθές το βράδυ τόσο στο λιμάνι της Χίου όσο και στο νοσοκομείο του νησιού, με αρκετούς να μιλούν για σκηνές… πολέμου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών από δύο σκάφη του Λιμενικού εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί – 11 αντρών και 3 γυναικών -, που μεταφέρθηκαν στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής. Ο αριθμός των νεκρών ανέβηκε στους 15 καθώς από τους συνολικά 25 αλλοδαπούς – 7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανηλίκους – οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μία γυναίκα κατέληξε. Αξίζει να σημειωθεί πως στο νοσοκομείο διακομίστηκαν και δύο μέλη του πληρώματος του Λιμενικού, ένας άντρας, ο οποίος έχει ήδη πάρει εξιτήριο, και μία γυναίκα, η οποία παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις.

Ενεργοποιήθηκε πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης

Στο μεταξύ, τo ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης που αφορά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου ενεργοποιήθηκε έπειτα από εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Με βάση το πρωτόκολλο, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως Βασιλικής Γιαβή, ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μεταβαίνει στη Χίο προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον γενικό διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για πιθανόν αγνοουμένους συνεχίστηκε και χθες. Πέντε περιπολικά σκάφη του Λιμενικού και ένα ελικόπτερο «χτένιζαν» τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της παραλίας Μυρσινιδίου, στον Βροντάδο της Χίου.

Στους διαδρόμους του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου και χθες επικρατούσε αναστάτωση, με τον αριθμό των ανθρώπων που εξακολουθούν να νοσηλεύονται να φτάνει τους 23 – 22 Αφγανοί και η λιμενικός. Δύο γυναίκες εγκυμονούσες δυστυχώς απέβαλαν, και μάλιστα η μία χειρουργήθηκε στο κεφάλι την Τρίτη το βράδυ και χθες υπεβλήθη σε νέα, γυναικολογική αυτή τη φορά, επέμβαση. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Χρήστο Τσιαχρή, τρεις μετανάστες νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας τους να θεωρείται κρίσιμη. Ηδη, από τις πρώτες ώρες, έγιναν χειρουργικές επεμβάσεις σε πέντε άτομα, ενώ δέκα ανήλικα παιδιά, έως 15 ετών, παραμένουν στην παιδιατρική κλινική.

Σύμφωνα με την Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, από το 2015 έως το 2025, 3.148 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται στη θάλασσα του Αιγαίου. «Αυτές οι τραγωδίες θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί».