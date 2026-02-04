Αν προσέξετε, θα τις ακούσετε κι εσείς, ιδίως τη νύχτα που ησυχάζει η πόλη και υποχωρούν οι γνώριμοι θόρυβοι. Είναι οι λεγόμενες τεκτονικές πλάκες της πολιτικής, οι οποίες ετέθησαν σε κίνηση, αφότου η Μαρία Καρυστιανού αποφάσισε να σώσει τον τόπο από τη σαπίλα και να επαναφέρει την ηθική. (Παρεμπιπτόντως, «Πνεύμα και Ηθική» θα ήταν ωραίο όνομα για το κόμμα της, αλλά και φόρος τιμής στον αλησμόνητο Βασίλη Αυλωνίτη). Ολα ξεκίνησαν από τη δήλωση με την οποία η κ. Καρυστιανού αμφισβήτησε το δικαίωμα των γυναικών στην έκτρωση, δήλωση για την οποία δικαίως κατακρίθηκε από σχεδόν όλες τις πλευρές του πολιτικού φάσματος. Ακόμη και αυτή η Αφροδίτη Λατινοπούλου πήρε απόσταση ασφαλείας από τη θέση της κ. Καρυστιανού, αν και απέφυγε να την καταδικάσει ευθέως. Ταυτοχρόνως, όμως, η κ. Καρυστιανού έδωσε το στίγμα της στον πολιτικό χάρτη. Μας έδειξε, με τον τρόπο της, πού κινείται πολιτικά.

Αυτό ήταν που ξύπνησε τον Δημήτρη Νατσιό από τον βαθύ ύπνο του, ο οποίος και έκανε ρελάνς με Δαρβίνο! Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο επικεφαλής της Νίκης υποστήριξε ότι η θεωρία του Δαρβίνου δεν είναι επιστήμη, αλλά βλασφημία. Το επιχείρημά του είναι ότι «εμείς έχουμε έναν κοινό πρόγονο, τον Αδάμ και την Εύα, που μας τους έδωσε ο Θεός. Αν δεχθείς ότι ο άνθρωπος κατάγεται από ζώο, λες ότι το ίδιο ισχύει και για την Παναγία, άρα και ο Χριστός, που γεννήθηκε από την Παναγία, είναι ζώο». Κατόπιν αυτού, περιμένουμε την κίνηση της κ. Καρυστιανού. Ας πούμε, μια ανάρτηση στα σόσιαλ κατά των προγαμιαίων σχέσεων και των τρομερών κινδύνων που συνεπάγονται, θα ήταν ό,τι πρέπει…

Τη συμπάθειά του για την κ. Καρυστιανού και το εγχείρημά της εκδήλωσε και ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος, όπως φαίνεται, δεν αισθάνεται πια την υποχρέωση να παριστάνει τον αριστερό. Βρίσκει κοινά στοιχεία με την κ. Καρυστιανού, είπε, διότι όπως και ο ίδιος έτσι και εκείνη δεν προέρχεται από το κομματικό σύστημα. Σημείωσε μάλιστα ότι «μετεκλογικά θα μπορούσαμε να συνομιλήσουμε». Δεν υπάρχει περίπτωση! Επιτρέψτε μου τον κατηγορηματικό τόνο, αλλά αυτό που υπονοεί ο κ. Κασσελάκης δεν πρόκειται ποτέ να πραγματοποιηθεί. Οχι μόνο επειδή το πιθανότερο είναι το Κίνημα Δημοκρατίας να μην εκπροσωπείται καν στη Βουλή που θα προκύψει – αυτό είναι το λιγότερο. Ο πραγματικός λόγος είναι ότι αν η γερόντισσα Ακυλίνα μάθει ότι η κ. Καρυστιανού συζητάει συνεργασία με έναν γκέι και μάλιστα παντρεμένο, πάει, τη χάσαμε τη γερόντισσα! Θα μας μείνει! Πάπαλα! Και τότε, αντίο Πνεύμα, αντίο Ηθική. Αφήστε, δε, ότι ο φουκαράς που μεταφράζει από τα Αραμαϊκά θα μείνει χωρίς δουλειά…

ΤΟΝ ΓΡΑΦΕΙ

Μια και θυμήθηκα το Κίνημα Δημοκρατίας, είναι απαραίτητη μία μνεία στην πρόσφατη διαγραφή από τις τάξεις του κινήματος του Χρήστου Οικονόμου (πρώην ΠΑΣΟΚ, πρώην ΣΥΡΙΖΑ και, στο εξής, πρώην ΚΙΔΗ), επειδή σε ένα λυρικό του ξέσπασμα ο κ. Οικονόμου παρομοίασε τον πρόεδρο του ΚΙΔΗ με τον Ραμίζ Αλία. Φυσικά, ο κ. Κασσελάκης προσεβλήθη, γιατί ο Ραμίζ Αλία ήταν και κακάσχημος και κακοντυμένος. Ωστόσο, το αξιοσημείωτο της διαγραφής είναι ότι έχει προσωρινό χαρακτήρα, δεν είναι οριστική. Πολύ καλό αυτό, γιατί δίνει τη δυνατότητα στον κ. Οικονόμου να επιστρέψει, αν μετανιώσει. Πού θα βρει καλύτερα; Είπα λοιπόν να το επισημάνω αυτό, για την περίπτωση που ο διαγραφείς δεν το είχε προσέξει. Εκείνος όμως και το είχε προσέξει και είχε νιώσει την ειρωνεία εις βάρος του. Ετσι, χθες, απάντησε οργισμένα, διαγράφοντας εκείνος τον κ. Κασσελάκη: «Πληροφορήθηκα ότι με διέγραψες προσωρινά και με άφατη χαρά ανταποδίδω, διαγράφοντάς σε οριστικά!».

Από πού τον διέγραψε όμως ο κ. Οικονόμου; Δεν είναι σε θέση να διαγράψει, διότι δεν είναι δικό του το κόμμα. Το κόμμα είναι μόνο του Στέφανου και κανενός άλλου, τελεία και παύλα! Το ξέρει αυτό καλά ο κ. Οικονόμου και γι’ αυτό αποχωρεί. Δεν διαγράφει όμως τον κ. Κασσελάκη· αντιθέτως, τον γράφει. Νομίζω καταλαβαινόμαστε, δεν υπάρχει λόγος να επεκταθώ. Πάντως, διαγραφή δεν είναι, είναι εγγραφή…