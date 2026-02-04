Η δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν είναι εύκολη. Είναι σαν να στέκεσαι στη μέση μίας καταιγίδας, να έχουν γίνει όλοι μούσκεμα και εσύ να υπενθυμίζεις ότι τις περισσότερες μέρες έχει ηλιοφάνεια. Επίσης η φωνή είναι, φυσικά, δική σου, αλλά δεν σου ανήκει. Ακόμα και όταν δεν σχημάτισες γνώμη για κάτι, πρέπει να φανταστείς τι γνώμη έχει ο Πρωθυπουργός. Και ποτέ δεν λες κάτι που δεν θα το ενέκρινε. Με τεχνικούς όρους, ο Παύλος Μαρινάκης είναι καλός στη δουλειά του. Και θα χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο διαβάζοντας τη δήλωσή του για την κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου που είπε ότι «το τζάμπα πέθανε», σχολιάζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας δάσκαλος, όταν διορίζεται σε νησί. Η ίδια, ως μέλος του Κοινοβουλίου, βιώνει καθημερινά το θαύμα του ολοζώντανου τζάμπα. Με γραφείο, αυτοκίνητο, συνεργάτες, τηλέφωνα, να παρέχονται προς την ίδια εντελώς δωρεάν.

Ο εκπρόσωπος, δηλαδή ο Πρωθυπουργός, την κάλυψε. «Η δήλωσή της παρερμηνεύτηκε, ίσως δεν διατυπώθηκε και όπως θα έπρεπε». Ναι και η ίδια έκανε κάτι μέρες για να το καταλάβει και να ζητήσει συγγνώμη. Και, εν τέλει, είναι να απορείς για ποιο λόγο όλα αυτά δεν έγιναν από την αρχή. Η κυρία Αλεξοπούλου να απολογηθεί και ο εκπρόσωπος να μη βάλει μπροστά τα στήθη του για να την προστατεύσει.

Νομίζω ότι αυτό συνέβη επειδή η κυβέρνηση καλύπτει ενστικτωδώς κάθε στέλεχος ή παράγοντα που προβαίνει σε λεκτικά ή θεσμικά ολισθήματα. Στη χειρότερη των περιπτώσεων, για τα στελέχη, να μείνουν λίγο στον πάγκο και να επιστρέψουν ξανά, όπως, ας πούμε, ο κ. Αυγενάκης.

Είναι στιγμές που αναρωτιέμαι αν διατηρούν αξιόπιστη επαφή με το περιβάλλον. Διότι η παροχή κάλυψης θυμίζει στους πολίτες ότι αυτή η κυβέρνηση είναι πολύ γενναιόδωρη ως προς την προστασία στελεχών και φειδωλή στην αυτοκριτική. Οχι, δεν νομοθετεί φωτογραφικά, επρόκειτο για παρεξήγηση. Ναι, οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν όλοι άψογοι στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Και πολλά άλλα. Και στο τέλος αναρωτιέσαι αν αυτή η κάλυψη δηλώνει συνενοχή ή φόβο και αδυναμία.

Η αληθινή διαστροφή του Επστιν

Η έπαυλη του Επστιν ήταν κάτι σαν κέντρο ετεροδημοτών από τα Σόδομα και τα Γόμορρα. Οποιος έμπαινε εκεί μέσα φορούσε τον σιθρού μανδύα της ακολασίας και επιδίδετο σε πράξεις ακατονόμαστες που, ευτυχώς, η φαντασία των κοινών θνητών αδυνατεί να συλλάβει. Οσα έλαβαν χώρα στα πολυτελή σαλόνια και στην πισίνα ξεπερνούν κάθε όριο ανοχής. Και θα το αποδείξω. Στην αλληλογραφία του Επστιν εντοπίστηκαν αρκετά email με αναφορές στην ελληνική κρίση, στον Τσίπρα και στον Βαρουφάκη. Υπήρξε μάλιστα και επαφή με τον Τσόμσκι, ο οποίος του λέει ότι οι Ελληνες πληρώνουν για τις γερμανικές και τις γαλλικές τράπεζες. Και τώρα πείτε μου με το χέρι στην καρδιά: υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη για το μέγεθος της διαστροφής; Να οργανώνεις όργια και ταυτοχρόνως να ασχολείσαι με τον Αλέξη, τον Γιάνη και να βάζεις τον Τσόμσκι σε role playing της Ζωής που καταγγέλλει τις τράπεζες. Δεν θέλω καν να φανταστώ τι θα έγραφαν στα email για τον Καμμένο. Τι κόσμος, Θεέ μου…

Ελα Χριστέ μου!

Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω, σε τηλεοπτική εκπομπή, με τον πρόεδρο της Νίκης, τον κ. Δημήτρη Νατσιό. Η συζήτηση για θέματα εθνικής παιδείας οδήγησε στον Δαρβίνο και στη Θεωρία της Εξέλιξης. Ο κ. Νατσιός την απέρριψε μετά βδελυγμίας. «Ο Δαρβίνος λέει ότι οι άνθρωποι ήρθαμε από τον πίθηκο. Δηλαδή η Παναγία μας, που γέννησε τον Χριστό, προήλθε από ένα ζώο». Και πρόσθεσε ότι στα ψηφοδέλτια του κόμματός του δεν θα είχε θέση κάποιος ομοφυλόφιλος ή κάποιος που συμφωνεί με τη δαρβινική θεώρηση των πραγμάτων. Ε, λοιπόν, εκείνη τη στιγμή, ευρισκόμενος απέναντί του, αισθάνθηκα πλήρη αδυναμία, το ομολογώ. Πώς απαντάς σε κάτι τέτοιο; Πώς εξελίσσεις τη συζήτηση σε πιο βαθύ επίπεδο; Το ακούς και αυτομάτως περνάς στην πλευρά του συνομιλητή σου. Κάνεις τον σταυρό σου και είσαι έτοιμος να πέσεις στα γόνατα.

Ο star της ημέρας

Το πανελλήνιο συνταράσσεται από την πληροφορία που φέρει τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος γυρίζει την «Οδύσσεια», να αναθέτει τον ρόλο της Ωραίας Ελένης σε μαύρη ηθοποιό. Διότι, σου λένε, η Ελένη δεν μπορεί να ήταν μαύρη. Εύχομαι να το κάνει ο Νόλαν. Για να βλέπουμε περιπέτεια μέσα στην αίθουσα και κωμωδία στις συγκεντρώσεις που θα γίνουν απέξω.