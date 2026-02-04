Με χαρτοφυλάκιο που αγγίζει τα 12 δισ. ευρώ και παρουσία σε 11 τομείς της οικονομίας, από ενέργεια και διαχείριση υδάτινων πόρων έως λιμενικές υποδομές, μεταφορές, logistics, τράπεζες και ακίνητα, το Υπερταμείο κινήθηκε το 2025 σε μια κατεύθυνση ωρίμανσης έργων, προετοιμασίας επενδύσεων και στρατηγικών αποφάσεων που μεταθέτουν το βάρος από το «τι κατέχει το Δημόσιο» στο «πώς το αξιοποιεί».

Το περασμένο έτος το αποτύπωμα του Υπερταμείου στις εθνικές υποδομές ήταν έντονο με τη στρατηγική του να κινείται στον μετασχηματισμό των δημόσιων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη και ωρίμανση περιουσιακών στοιχείων εθνικής σημασίας και την προετοιμασία επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το 2026, το Υπερταμείο εισέρχεται σε φάση ενισχυμένης επενδυτικής δραστηριότητας και ωρίμανσης στρατηγικών έργων με τον σχεδιασμό να προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

Λιµάνια – µαρίνες

Εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους αναμένεται η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για λιμένες κρουαζιέρας Κατακόλου, Πάτρας και Καβάλας.

Ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας και υπογραφή σύμβασης για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού (51%) στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου.

Στις 27 Φεβρουαρίου 2026 λήγει η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση της μαρίνας Καλαμαριάς.

Αύριο Πέμπτη εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή προσφορών για την αναβάθμιση της μαρίνας Πάτρας.

Σε διαδικασία εκπόνησης βρίσκεται το master plan για την ανάπτυξη του λιμένα Αλεξανδρούπολης, ενώ σε εξέλιξη είναι έργα αναβάθμισης των υποδομών ύψους σχεδόν 20 εκατ. ευρώ τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τον Ιούνιο 2026 και στη συνέχεια θα ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση του λιμένα.

Στο λιμάνι του Βόλου είναι σε εξέλιξη έργα αποκατάστασης των υποδομών από τις φυσικές καταστροφές που έπληξαν τη Θεσσαλία το φθινόπωρο του 2023. Ο Σύμβουλος Στρατηγικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης θα εκπονήσει business plan και πάνω σε αυτό θα βασιστεί το master plan για τη μελλοντική ανάπτυξη του λιμανιού.

Σε διαδικασία εκπόνησης είναι και το master plan για τα λιμάνια Ηγουμενίτσας και Ηρακλείου, στα οποία το Υπερταμείο συμμετέχει ως μέτοχος μειοψηφίας με 33%.

Το επόμενο διάστημα θα εξειδικευθούν από το business plan οι επενδύσεις για το λιμάνι της Πάτρας. Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η εκπόνηση business plans για τα λιμάνια Καβάλας, Κέρκυρας, Ραφήνας, Ελευσίνας και Πάτρας.

Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Σκιάθου, το Υπερταμείο ετοιμάζει master plan για τον λιμένα, το οποίο περιλαμβάνει και σχέδια ανάπτυξης της μαρίνας Σκιάθου.

Η μαρίνα βρίσκεται εντός του λιμένα, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του ΥΤ και θα αξιοποιηθεί σε συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές έπειτα από διαγωνισμό.

Logistics centres

Αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου (περιοχή 672 στρεμμ.) στη Δυτική Θεσσαλονίκη, με χρήσεις γης logistics / μεταποίησης / ζωνών ελεύθερου εμπορίου. Το έργο ωριμάζει το PPF και αναμένεται ανάδοχος το πρώτο τρίμηνο 2026.

Περιφερειακά αεροδρόμια

Υπογραφή της σύμβασης και παράδοση του αεροδρομίου Καλαμάτας εντός του πρώτου τριμήνου 2026. Εχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες (επιβατική κίνηση, CAPEX/OPEX) και μέσα στο πρώτο εξάμηνο 2026 αναμένεται να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για το μοντέλο αξιοποίησης των 22 περιφερειακών αεροδρομίων.

Οδικοί άξονες

Επενδύσεις άνω των 420 εκατ. ευρώ θα υλοποιήσει την πρώτη πενταετία ο παραχωρησιούχος της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων αξόνων.