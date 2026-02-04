Εντυπωσιακό ήταν το ενδιαφέρον που συγκέντρωσαν οι δημοπρασίες LNG του ΔΕΣΦΑ, καθώς «κλείδωσαν» όλες οι χρονοθυρίδες LNG έως το 2040, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της υποδομής για την ενεργειακή ασφάλεια.

Οι ετήσιες δημοπρασίες του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση χρονοθυρίδων (slots) εκφόρτωσης LNG και δυναμικότητας αεριοποίησης στον Τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας αφορούν την περίοδο 2026-2040 και πραγματοποιήθηκαν από τον Οκτώβριο 2025 έως τον Ιανουάριο 2026.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας προσφέρθηκαν 413 χρονοθυρίδες εκφόρτωσης, που αντιστοιχούν σε συνολική ποσότητα LNG ύψους 342,5 TWh, εκ των οποίων δεσμεύτηκαν 409, συνολικής ποσότητας 340,5 TWh, με συμμετοχή έως και πέντε χρηστών ανά έτος, γεγονός το οποίο καταδεικνύει για ακόμη μία φορά το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς.

Η φετινή διαδικασία επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη στρατηγική σημασία του LNG στον ενεργειακό σχεδιασμό των χρηστών και ανέδειξε την πρακτική μακροχρόνιας δέσμευσης δυναμικότητας ως βασικό μηχανισμό ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας, της προβλεψιμότητας και της σταθερότητας της αγοράς. Επιπλέον αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης της αγοράς στην ενεργειακή υποδομή της Ρεβυθούσας, καθώς και τον κομβικό ρόλο που πλέον έχει αποκτήσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού στην ευρύτερη περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Τερματικός Σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Ρεβυθούσας συγκαταλέγεται στους είκοσι οκτώ αντίστοιχους σταθμούς που λειτουργούν σήμερα σε όλο τον χώρο της Μεσογείου και της Ευρώπης και είναι μοναδικός στην Ελλάδα για την υποδοχή δεξαμενοπλοίων υγροποιημένου φυσικού αερίου, παραλαβή, αποθήκευση, αεριοποίηση ΥΦΑ και για την τροφοδοσία με φυσικό αέριο του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς.

Με αποθηκευτική ικανότητα 225.000 κυβικά μέτρα, ωριαία δυναμικότητα αεριοποίησης 1.400 m3 LNG σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εθνικές υποδομές της χώρας, παρέχοντας ασφάλεια ενεργειακής τροφοδοσίας, λειτουργική ευελιξία στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και αυξημένη δυνατότητα κάλυψης εκτάκτων απαιτήσεων της αγοράς φυσικού αερίου.

Οι νέες υποδομές

Παράλληλα, οι νέες υποδομές που αναπτύσσει ο ΔΕΣΦΑ, όπως ο σταθμός συμπίεσης στην Κομοτηνή και την Αμπελιά, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις για την αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, επιτρέπουν τη μεταφορά αυξημένης ροής φυσικού αερίου προς τον Βορρά, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα λειτουργεί πλέον ως σταθερή και αξιόπιστη πύλη εισόδου LNG σε περιφερειακό επίπεδο. Να σημειωθεί ότι για τα έτη 2027, 2028 και 2029 τα προσφερόμενα φορτία είχαν ήδη δεσμευθεί πλήρως στο πλαίσιο προηγούμενων δημοπρασιών, ενώ για τα έτη 2026 και 2030 δεσμεύτηκαν τα εναπομείναντα φορτία, οδηγώντας σε πλήρη κάλυψη της προσφερόμενης δυναμικότητας.