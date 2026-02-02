Σε ένα ντέρμπι που τα είχε όλα, ΑΕΚ και Ολυμπιακός ήρθαν ισόπαλοι με 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη 19η αγωνιστική της Super League. Ενα αποτέλεσμα που κράτησε την Ενωση στην κορυφή της βαθμολογίας με έναν βαθμό διαφορά από τον ΠΑΟΚ και δύο από τους Πειραιώτες, ωστόσο αμφότεροι έχουν ματς λιγότερο από τους Κιτρινόμαυρους.

Ανώτεροι στο πρώτο μέρος οι φιλοξενούμενοι, ισορρόπησε στο δεύτερο ο Δικέφαλος που προηγήθηκε με το παρθενικό γκολ του Βάργκα, αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει τη νίκη μέχρι το φινάλε και ο Ταρέμι με πέναλτι στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Εστω κι έτσι, η ΑΕΚ σταμάτησε το σερί των έξι ηττών της στο πρωτάθλημα από τον συγκεκριμένο αντίπαλο, αν και της μένει η πικρία για τον τρόπο που έχασε το τρίποντο στο τέλος.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που είχε την υπεροχή και τις μεγαλύτερες ευκαιρίες στο παιχνίδι μετά το αναγνωριστικό πρώτο τέταρτο.

Στο 19′ οι Πειραιώτες «άγγιξαν» το γκολ όταν από γύρισμα του Ορτέγκα ο Πήλιος έχασε τον Ροντινέι στο δεύτερο δοκάρι, αλλά την προβολή του Βραζιλιάνου έβγαλε σωτήρια ο Στρακόσα πάνω στη γραμμή.

Δύο λεπτά αργότερα η ΑΕΚ «απάντησε» με τον Ζίνι που γύρισε με πλάτη στον Μπιανκόν και εκτέλεσε από κοντά, αλλά ο Τζολάκης μπλόκαρε σταθερά.

Οσο η ώρα περνούσε, οι Ερυθρόλευκοι γίνονταν όλο και πιο πιεστικοί, με την Ενωση να μην κρατάει καθόλου μπάλα. Μάλιστα ο Ολυμπιακός είχε τρεις καλές στιγμές ακόμη για να σκοράρει, δύο φορές με τον Ταρέμι και μία με τον Τσικίνιο, με πιο σημαντική να είναι αυτή του Ταρέμι στο 39′ όταν έπιασε το σουτ από την καρδιά της περιοχής, αλλά ο Ρέλβας με σωτήριο τάκλιν γλίτωσε τους Κιτρινόμαυρους από τα χειρότερα.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους ο Νίκολιτς έριξε στο παιχνίδι τον Κοϊτά αντί του Λιούμπισιτς, αλλά και πάλι ο Ολυμπιακός απείλησε πρώτος με μία κεφαλιά του Ταρέμι που μπλόκαρε ο Στρακόσα στο 51′. Στο 57′ ο Νίκολιτς έβγαλε και τον κακό Ζίνι για τον Βάργκα, ο οποίος δύο λεπτά μετά άνοιξε το σκορ και λογαριασμό με τα κιτρινόμαυρα με καρφωτή κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν. Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για οφσάιντ του Γκατσίνοβιτς στη φάση που οδήγησε στο κόρνερ. Λίγο μετά το γκολ ακολούθησε πεντάλεπτη διακοπή λόγω καπνογόνων και στο 68′ η ΑΕΚ έχασε τεράστια διπλή ευκαιρία με τον Τζολάκη να σώζει σε προβολή του Γιόβιτς και τον Πινέδα να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι στην επαναφορά. Ζέλσον και Αντρέ Λουίζ μπήκαν για τον Ολυμπιακό στη συνέχεια, αλλά το παιχνίδι δεν είχε φάση μέχρι το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων όταν ο Στρακόσα με μεγάλη επέμβαση είπε «όχι» στο γυριστό του Μπιανκόν.

Και φτάσαμε στο 90+10′ που ύστερα από τριπλή ευκαιρία του Ολυμπιακού με Γιαζίτζι και Ταρέμι, οι Πειραιώτες κέρδισαν πέναλτι μέσω VAR για μαρκάρισμα του Μουκουντί στον Αντρέ Λουίζ. Ο Ταρέμι εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 1-1 στο 90+16′ για τον Ολυμπιακό.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς (46′ Κοϊτά), Γκατσίνοβιτς (75′ Ζοάο Μάριο), Ζίνι (57′ Βάργκα), Γιόβιτς (84′ Κουτέσα).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (70′ Μαρτίνς), Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Σιπιόνι (84′ Μουζακίτης), Εσε, Τσικίνιο (70′ Αντρέ Λουίζ), Ροντινέι, Ποντένσε (84′ Γιαζίτσι), Ταρέμι.