Στη βαριά σκιά της ανείπωτης τραγωδίας με τον χαμό επτά φίλων του Δικεφάλου, ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στη Γαλλία για την τελευταία αγωνιστική της league phase του Europa League, γνωρίζοντας την ήττα με 4-2 από τη Λυών.

Πριν από μια εβδομάδα ο ΠΑΟΚ, με τη νίκη του επί της Ρεάλ Μπέτις είχε «κλειδώσει» την πρόκριση για την ενδιάμεση φάση του Europa League. Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τη Λυών είχαν απορροφηθεί από τους φίλους του Δικεφάλου που ονειρεύτηκαν να ζήσουν στιγμές παρόμοιες με αυτές στην αναμέτρηση με τη Λιλ και τη μεγάλη νίκη που είχε έρθει πριν από μερικούς μήνες. Αντ’ αυτού, το πέταλο των φιλοξενούμενων, από όπου θα ακουγόταν η ιαχή «ΠΑΟΚ» είχε μόνο άδεια καθίσματα. Αδεια καθίσματα και ένα πανό. «Καλό παράδεισο αδέρφια».

Για τους ποδοσφαιριστές, το προπονητικό τιμ για τους φίλους του ΠΑΟΚ, η αναμέτρηση με αντίπαλο τη Λυών δεν ήταν απλά μια αναμέτρηση. Ηταν μια αναμέτρηση γραμμένη μετά από μια σκισμένη σελίδα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Μια σελίδα που θα λείπει όπως θα λείπουν οι επτά φίλοι του από την κερκίδα, από εδώ και στο εξής. Από εδώ και στο εξής θα γραφτούν πολλές ακόμα σελίδες. Ο Γιακουμάκης άνοιξε το σκορ στο 20′ και ο Ιμπέρ ισοφάρισε σε 1-1 στο 34′. Ο Κωνσταντέλιας αποβλήθηκε στο 40′ αφήνοντας τον ΠΑΟΚ με δέκα παίκτες. Ο Μερά έκανε το 2-1 στο 55′ και ο Μεϊτέ στο 66′ ισοφάρισε σε 2-2. Ο Καράμπετς σο 88′ έκανε το 3-2 και ο Ροντρίγκες στο 93′ το 4-2. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει μια εκ των Θέλτα ή Ερυθρό Αστέρα.

Λυών (Πάουλο Φονσέκα): Ντεσκάμπ, Καραμπέτς, Μορέιρα (87′ Ροντρίγκες), Νιακατέ, Κλάιφερτ (69′ Αμπνερ), Μάτα, Μόρτον (46′ Τέσμαν), Ντε Καρβάλιο (87′ Χαμντανί), Μερά (69′ Γκονσάλβες), Ιμπέρ, Μέιτλαντ-Νάιλς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Οζντόεφ (90′ Καμαρά), Τάισον (84′ Ντεσπόντοφ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης (86′ Μύθου).