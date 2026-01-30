Διορία ενός μήνα προκειμένου να επαναφέρει το Σαρακήνικο στην αρχική του κατάσταση δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην εταιρεία Unique Development ΑΤΕΕ, η οποία, όπως είναι γνωστό, ξεκίνησε πριν από μήνες την ανέγερση 5άστερου ξενοδοχείου στην προαναφερόμενη περιοχή της Μήλου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση που φέρει την υπογραφή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αφαιρέσει τον ξυλότυπο και τον οπλισμό και να γίνει η πλήρωση του χώρου θεμελίωσης με τα υλικά εκσκαφής που έχουν αποτεθεί στο γήπεδο (οικόπεδο), αλλά και να αποκατασταθεί το ανάγλυφο της έκτασης. Επίσης να πρέπει να απομακρυνθούν τα οικοδομικά υλικά ή τυχόν άλλες εγκαταστάσεις (π.χ. οικίσκοι) που έχουν τοποθετηθεί στο οικόπεδο.

Μερεμέτια στο «Σπίτι μου 2»

Κατοικία επιφάνειας έως 150 τ.μ. χωρίς να προσμετρώνται οι βοηθητικοί χώροι (αποθήκες, πάρκινγκ, λεβητοστάσια κ.λπ.) μπορούν να αποκτήσουν οι δικαιούχοι του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Με νέα ΚΥΑ ξεκαθαρίζεται ότι «το ακίνητο που αποκτάται αποτελεί ενιαία αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία ή μονοκατοικία και η έκτασή του δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.). Στα τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) δεν προσμετρώνται αυτά που αποτυπώνονται στο συμβόλαιο αγοράς ως παραρτήματα – παρακολουθήματα του ακινήτου με ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα. Η αληθής έννοια των παραρτημάτων – παρακολουθημάτων, ιδίως στην περίπτωση των μονοκατοικιών, καταλαμβάνει και τους χώρους, οι οποίοι στο οικείο συμβόλαιο αγοράς περιγράφονται ως βοηθητικοί χώροι (ενδεικτικά αποθήκες, θέσεις στάθμευσης, λεβητοστάσια κ.λπ.)». Στο μεταξύ, τον Μάιο αναμένεται να «τρέξει» το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών αλλά και εργασιών ανακαίνισης. Το πρόγραμμα θα αφορά όχι μόνο σπίτια που είναι κλειστά για δύο χρόνια, προκειμένου να δοθούν προς ενοικίαση, αλλά και οικίες που χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση.

Σε άνοδο η αγορά ακινήτων

Με θετικές προοπτικές εισέρχεται η ελληνική αγορά ακινήτων στο 2026, σύμφωνα με την έρευνα «Property Market Outlook for Greece» του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Οι προβλέψεις για το πρώτο εξάμηνο του νέου έτους δείχνουν διατήρηση της δυναμικής στους τομείς των ξενοδοχείων, της δεύτερης κατοικίας και των βραχυχρόνιων μισθώσεων, με τη στήριξη της μακροοικονομικής σταθερότητας, των έργων αστικής ανάπλασης και της αυξημένης πρόσβασης σε κεφάλαια. Την ίδια στιγμή, η επιβράδυνση σε γραφεία, εμπορικούς και αποθηκευτικούς χώρους σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος κατασκευής και το περιορισμένο απόθεμα προσιτής κατοικίας αναδεικνύουν τις διαρθρωτικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η αγορά στη μετάβασή της προς ένα πιο ώριμο και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

BofA: H Eurobank κορυφαία επιλογή

Η Βank of America έδωσε νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη Eurobank, στα 5,64 ευρώ από 4,86 ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί κορυφαία επιλογή στην Ελλάδα. H ελληνική τράπεζα, όπως σημειώνει η ΒοfA, έχει τρία βασικά σημεία που ενισχύουν τις προοπτικές της:

n Διεύρυνση δραστηριοτήτων σε περιοχές υψηλής ανάπτυξης και υψηλών επιτοκιακών περιθωρίων (NIM) στη Νότια Ευρώπη, κυρίως στην Κύπρο και τη Βουλγαρία, καθώς και σε Wealth Management και ασφαλίσεις ζωής.

Συνεχιζόμενη αξιοποίηση συνεργειών από τη συγχώνευση με τη ΗΒ και τη Eurolife Life.

n Ανάπτυξη καθαρών επιτοκιακών εσόδων (NII) μέσω υψηλότερης ανάπτυξης δανείων και μείωσης του κόστους καταθέσεων σε όλες τις αγορές.

Για το 2026, η ΒofA εντοπίζει τρεις βασικούς καταλύτες που θα ενισχύσουν τις προοπτικές της ελληνικής τράπεζας. Πρώτον, την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε ανεπτυγμένη αγορά μέχρι τον Μάρτιο, δεύτερον, την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ και, τρίτον, την ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν.