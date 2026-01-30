Τη στρατηγική εξαγορά της AXSMarine ανακοίνωσε η Signal Ocean, ενισχύοντας αποφασιστικά την παρουσία της στον τομέα της ναυτιλιακής τεχνολογίας και της ανάλυσης δεδομένων. Η AXSMarine αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους παρόχους λύσεων παρακολούθησης θαλάσσιων μεταφορών και εμπορευμάτων, με προϊόντα όπως τα AXSDry και Alphaliner να χαίρουν ευρείας αποδοχής από τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Οπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Signal Ocean, Ιωάννης Μαρτίνος, η επένδυση αυτή βασίζεται σε κοινό όραμα για την ανάπτυξη τεχνολογιών που προσφέρουν αξιόπιστα δεδομένα και βελτιώνουν τη λειτουργία της αγοράς. Παράλληλα, το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο του ομίλου περιλαμβάνει τις εταιρείες Next Voyage Maritime και Shiplex, οι οποίες αναπτύσσουν συστήματα ERP για τη διαχείριση πλοίων και ταξιδιών.

Στις κορυφαίες θέσεις η ελληνική σημαία

Το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS) έδωσε στη δημοσιότητα τον τελευταίο ετήσιο πίνακα επιδόσεων των «κρατών σημαίας», προσφέροντας στη ναυτιλιακή βιομηχανία ένα αξιόπιστο εργαλείο αξιολόγησης των παγκόσμιων νηολογίων. Η σημαία της χώρας μας βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις με βάση τις επιδόσεις της, καθώς όλοι οι δείκτες αξιολόγησης είναι θετικοί. Η μελέτη βασίζεται σε 19 αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των ελέγχων από το κράτος του λιμένα, καθώς και τη συμμόρφωση με τις διεθνείς συμβάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO). Ο γενικός γραμματέας του ICS, Θωμάς Καζάκος, τόνισε τη σημασία της χρήσης του πίνακα από πλοιοκτήτες και διαχειριστές, επισημαίνοντας ότι μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης προς τις διοικήσεις των σημαιών για βελτιώσεις σε θέματα ασφάλειας, περιβαλλοντικής προστασίας και συνθηκών εργασίας των ναυτικών.

Πρόσκληση για συγγραφή βιβλίου

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής απηύθυνε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγγραφή νέου διδακτικού βιβλίου για τη Δημόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων Εμπορικού Ναυτικού. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην υποστήριξη του αναθεωρημένου Κανονισμού Σπουδών και στην προσαρμογή της εκπαίδευσης στις σύγχρονες απαιτήσεις του ναυτικού επαγγέλματος. Η διαδικασία συγγραφής θα ακολουθήσει το πλαίσιο που εφαρμόζεται για τα εκπαιδευτικά βοηθήματα των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, με σαφείς προβλέψεις για τα δικαιολογητικά, την αξιολόγηση των υποψηφίων, την έκταση του κειμένου και την αποζημίωση των συγγραφέων.