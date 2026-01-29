Απίθανο, ιστορικό roller-coaster του Ολυμπιακού στην τελευταία αγωνιστική της league phase του Τσάμπιονς Λιγκ που κινήθηκε μεταξύ δέκα θέσεων, από την 28η μέχρι τη 18η, για να σταματήσει τελικά στο υψηλότερο σημείο και να στείλει τους Ερυθρόλευκους στα πλέι οφ.

Υποψήφιοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στην αυριανή κλήρωση θα είναι μία εκ των Αταλάντα ή Λεβερκούζεν, που τερμάτισαν στη 15η και 16η θέση αντίστοιχα. Τη Werkself τη νίκησε στην προτελευταία αγωνιστική στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 2-0, ενώ η τελευταία φορά που βρέθηκε απέναντι στη Θεά ήταν τη σεζόν 2021/22 στο Γιουρόπα Λιγκ γνωρίζοντας την ήττα και στα δύο παιχνίδια.

Το χθεσινό εκκρεμές του Ολυμπιακού σε ένα εύρος δέκα θέσεων ήταν το δεύτερο πιο εντυπωσιακό μεταξύ όλων των ομάδων του Τσάμπιονς Λιγκ γιατί υπήρχε και η ιστορία της Μπενφίκα.

Ο πρωταθλητής Ελλάδας ξεκίνησε από την 24η θέση, στο 5ο λεπτό έπεσε στην 25η και ένα λεπτό αργότερα στην 26η. Στο 34ο λεπτό υποχώρησε στην 27η θέση για να καταλήξει στο ημίχρονο με το γκολ του Παυλίδη εις βάρος της Ρεάλ στην 28η θέση, τη χαμηλότερη σε όλη τη βραδιά.

Στο 47ο λεπτό ανέβηκε στην 27η θέση για να εκτοξευτεί στη 19η όταν άνοιξε το σκορ με τον Μάρτινς. Στο 64′ ανέβηκε στη 18η θέση για να υποχωρήσει στην 26η όταν ο Αγιαξ ισοφάρισε με τον Ντόλμπεργκ με πέναλτι στο 68ο λεπτό. Υποχώρησε μία ακόμα θέση εννέα λεπτά αργότερα για να επιστρέψει τελικά στη 18η θέση στο 79ο λεπτό με το γκολ του Εσε.

Τα υποψήφια ζευγάρια των πλέι οφ

Ενα εντυπωσιακό στοιχείο της φετινής league phase είναι το γεγονός ότι το όριο πρόκρισης στα νοκάουτ υποχώρησε στους 9 βαθμούς όταν πέρυσι δεν υπήρχε ομάδα που να συγκέντρωσε τόσους πόντους, ενώ το όριο πρόκρισης ήταν στους 11 βαθμούς.

Αυτό επέτρεψε στην Μπενφίκα να πετύχει ένα θαύμα. Νίκησε με 4-2 τη Ρεάλ Μαδρίτης με γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων και πήρε το 24ο και τελευταίο εισιτήριο έχοντας καλύτερη διαφορά τερμάτων από τη Μαρσέιγ.

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως οι Αετοί μπορεί να κληρωθούν αύριο στα πλέι οφ με τη Ρεάλ που κατετάγη 9η.

Τα υποψήφια ζευγάρια που μπορεί να διασταυρωθούν είναι τα εξής: Ρεάλ/Ιντερ με Μπόντο/Γκλιμτ ή Μπενφίκα, Παρί Σεν Ζερμέν/Νιουκάστλ με Μονακό/Καραμπάγκ, Γιουβέντους/Ατλέτικο Μαδρίτης με Μπριζ/Γαλατασαράι, Αταλάντα/Λεβερκούζεν με Ντόρτμουντ/Ολυμπιακό.

Αν προκριθεί στους «16» ο πρωταθλητής Ελλάδας θα αντιμετωπίσει μία εκ των Αρσεναλ ή Μπάγερν, ενώ στη συνέχεια πέφτει πάνω σε μία εκ των Ρεάλ, Ιντερ ή Μάντσεστερ Σίτι!

Τα πρώτα παιχνίδια των πλέι οφ θα διεξαχθούν 17/18 Φεβρουαρίου και οι επαναληπτικοί 24/25 Φεβρουαρίου.

Απευθείας στους «16» προκρίθηκαν οι Αρσεναλ, Μπάγερν, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Σπόρτινγκ και Μάντσεστερ Σίτι. Οι ομάδες που έχουν τερματίσει σε υψηλότερες θέσεις έχουν πλεονέκτημα έδρας.