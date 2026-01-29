Ο Ζαχαρίας και η Μαρία μελετούν ένα προβιοτικό που δεσμεύει τα μικροπλαστικά στο έντερο. Ο Μιχαήλ, ο Επαμεινώνδας, ο Δημήτρης και ο Κωνσταντίνος ετοιμάζουν ένα σύστημα που θα αναλαμβάνει το… management της φαρμακευτικής περίθαλψης ενός ασθενούς. Η Σπυριδούλα και η Σοφία ασχολούνται με τον σχεδιασμό καινοτόμων στοιχείων που θα βελτιστοποιήσουν τη συμπεριφορά κτιρίων σε περίπτωση σεισμού. Είναι 8 νέοι και νέες, φοιτητές και φοιτήτριες ή ερευνητές και ερευνήτριες, από τους 90 που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Lab to Market: Γεφυρώνοντας την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα». Στη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, επαφές και πόρους για να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε νέες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα τελεί υπό την εποπτεία της Σχολής Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Columbia και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και υλοποιείται από το Columbia Global Center στην Αθήνα, με την υποστήριξη της Columbia Business School, της Endeavor Greece και του Hellenic Institute for Advanced Studies (HIAS). Η δράση πραγματοποιείται χάρη στη χορηγία του Blavatnik Family Foundation.

Μπλοκάροντας τα μικροπλαστικά

«To πρόβλημα των μικροπλαστικών γίνεται όλο και πιο επίκαιρο με μελέτες που δείχνουν πως εντοπίζονται στον ανθρώπινο οργανισμό» εξηγεί η Μαρία Δήμα, τεταρτοετής φοιτήτρια της Ιατρικής στο ΕΚΠΑ. Μαζί με τον Ζαχαρία Σεμερτζίδη, φοιτητή των Χημικών Μηχανικών στο ΕΜΠ, συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την ιδέα τους KERBEROS. Πρόκειται για ένα προβιοτικό που θα αιχμαλωτίζει τα μικροπλαστικά στο έντερο. «Εχουμε κάνει και τα πρώτα πειράματα στον πάγκο για να επιβεβαιώσουμε την ιδέα μας» λέει ο Ζαχαρίας και η Μαρία συμπληρώνει: «Βρισκόμαστε στη φάση του proof of content, και στοχεύουμε μέσα από το πρόγραμμα να εξελίξουμε το concept μας».

Αντισεισμικότητα μέσω γεωμετρίας

Η Σπυριδούλα Παπαθανασίου και η Σοφία Δαγκλή είναι δύο μέλη από την GEO Damp. Η πρώτη είναι πολιτικός μηχανικός και υποψήφια διδάκτορας στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και η δεύτερη τελειόφοιτη της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του ΕΜΠ. «Ασχολούμαστε με τον σχεδιασμό καινοτόμων μεταλλικών στοιχείων που μπορούν να εφαρμοστούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουν τη συμπεριφορά σε σεισμό. Η καινοτομία μας είναι ότι έχουμε εκμεταλλευτεί κάποια ιδιαιτερότητα της γεωμετρίας (που ανακαλύψαμε) και η οποία θεωρούμε ότι καθιστά τα στοιχεία πιο αποδοτικά».

Manager για φάρμακα

Το MEDIVA – RX γεννήθηκε όχι ως business ιδέα αλλά από τις δικές τους εμπειρίες, όπως εξηγούν ο Μιχαήλ Αγγελής (απόφοιτος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο ΟΠΑ), ο Επαμεινώνδας Δούρος (απόφοιτος Σχολής Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανολόγων Υπολογιστών του ΕΜΠ), ο Δημήτρης Λεμπέσης (απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ με ειδίκευση στη Βιοτεχνολογία) και ο απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων του ΕΜΠ Κωνσταντίνος Δαλαμπέκης. Βλέποντας τι προβλήματα και πόσο άγχος γεννούσε στους φροντιστές η ανάγκη να παίρνουν τα ηλικιωμένα μέλη των οικογενειών έγκαιρα τα σωστά φάρμακα, σκέφτηκαν αρχικά ένα προϊόν που θα αναλάμβανε αυτό το κομμάτι. Κάνοντας έρευνα συνειδητοποίησαν ότι ήταν πολλά τα θέματα που έπρεπε να λύσουν (με τη βοήθεια της τεχνολογίας): πώς θα είναι σίγουροι ότι πήρε ο σωστός άνθρωπος το σωστό φάρμακο, πώς ειδοποιείται ο φροντιστής ή ο γιατρός ότι δεν το πήρε κ.λπ. «Η τεχνολογία δεν πάει να αντικαταστήσει τον άνθρωπο αλλά να μειώσει τον φόρτο εργασίας του και να του κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητα έχοντας καλύτερη διαχείριση και εικόνα του προβλήματος» επισημαίνουν. Με δυο λόγια, στήνουν ένα έξυπνο σύστημα χορήγησης φαρμάκων, παρέχοντας παράλληλα στους φροντιστές και τους γιατρούς πραγματική εικόνα.