Σοβαρά ζητήματα συντήρησης, πρόληψης και εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας στη «Βιολάντα» ανέδειξαν οι έρευνες των έμπειρων αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Η έκρηξη προκλήθηκε από πολύμηνη διαρροή προπανίου, όπως έγραψαν χθες «ΤΑ ΝΕΑ», ενός εξαιρετικά εύφλεκτου αερίου που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία των φούρνων.

Ο διοικητής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, ενημέρωσε χθες ότι τα αρμόδια κλιμάκια εντόπισαν «εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους. Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου που, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης, οδήγησε σε έκρηξη».

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στη διάρκεια της βραδινής βάρδιας παραγωγής και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μετέτρεψε τον χώρο του ισογείου σε παγίδα θανάτου. Πίσω της άφησε κατεστραμμένες εγκαταστάσεις, οικογένειες βυθισμένες στο πένθος και μια κοινωνία που ζητεί απαντήσεις και ευθύνες.

Το ρήγμα

Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ, με χρήση αζώτου και εκσκαφές βάθους έως 60 εκατοστών, όπως αποκάλυψαν από χθες «ΤΑ ΝΕΑ», εντόπισαν το ρήγμα στις υπόγειες σωληνώσεις που συνέδεαν τις δεξαμενές προπανίου με το εργοστάσιο. Μάλιστα, μετά την έκρηξη, εντοπίστηκε πάγος στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, ένδειξη πρόσφατης έντονης εκτόνωσης.

Αν και αρχικά είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο προβλήματος στις εξωτερικές δεξαμενές, αυτές βρέθηκαν ακέραιες, με αποτέλεσμα η έρευνα να εστιαστεί πλέον στις υπόγειες σωληνώσεις και στα εσωτερικά δίκτυα μεταφοράς του αερίου.

Η συσσώρευση επικίνδυνων ποσοτήτων αερίου στο χώμα και η δημιουργία ενός εκρηκτικού μείγματος στο υπόγειο δεν είχαν γίνει αντιληπτές από τη διοίκηση της εταιρείας ώστε να σημάνει συναγερμός ή να ληφθούν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα. Οπως έχει καταγγελθεί – και περιέχεται σε τουλάχιστον επτά καταθέσεις εργαζομένων στο Ανακριτικό της Πυροσβεστικής -, το τελευταίο διάστημα υπήρχαν έντονες οσμές αερίου στους χώρους εργασίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, επικρατούσε φόβος καταγγελιών, καθώς οι εργαζόμενοι ανησυχούσαν για τις θέσεις εργασίας τους και απέφευγαν να προχωρήσουν σε επίσημες αναφορές.

Αφέθηκαν ελεύθεροι

Στο μεταξύ, έπειτα από τέσσερις ώρες παρουσίας στην αρμόδια εισαγγελέα Τρικάλων, διατάχθηκαν περαιτέρω ανακριτικές πράξεις, οπότε αφέθηκαν ελεύθεροι χθες το βράδυ ο ιδιοκτήτης της εταιρείας «Βιολάντα», ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί προχθές στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης.

Οι δικαστικές Αρχές διερευνούν ενδεχόμενες ευθύνες για ελλιπή συντήρηση των εγκαταστάσεων, παραλείψεις στα μέτρα ασφαλείας και πιθανή αμέλεια απέναντι σε προειδοποιητικά σημάδια κινδύνου.

Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν δικαιοσύνη και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι η τραγωδία αυτή δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη «ατυχές συμβάν». Η κοινωνία των Τρικάλων αλλά και ολόκληρης της χώρας παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις. Η έκρηξη στη «Βιολάντα» δεν αποτελεί απλώς ένα εργατικό δυστύχημα. Είναι μια τραγική υπενθύμιση ότι η ασφάλεια στους χώρους εργασίας δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη ούτε να θυσιάζεται. Πέντε γυναίκες χάθηκαν άδικα και η απαίτηση για ευθύνες και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης είναι πλέον καθολική.