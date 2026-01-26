Σεισμός με απρόβλεπτες συνέπειες για την ηγεσία των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων αποτελεί η έρευνα εις βάρος δύο στρατηγών που είχαν επιβιώσει από προηγούμενες εκκαθαρίσεις. Μάλιστα, ο ανώτερος στρατηγός της Κίνας κατηγορείται για διαρροή πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της χώρας στις ΗΠΑ και για αποδοχή δωροδοκιών, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής του αξιωματικού Λι Σανγκφού σε υπουργό Αμυνας. Οι κινήσεις αφήνουν στον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ τον αποκλειστικό επιχειρησιακό έλεγχο του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού αλλά γεννούν και ερωτήματα για το εάν φοβάται κάτι, ίσως την ανατροπή του εκ των έσω.

Το κινεζικό ΚΚ ερευνά τον στρατηγό Ζανγκ Γουσία, αντιπρόεδρο της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, και τον στρατηγό Λιου Ζενλί, μέλος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής και αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων, για ύποπτες «σοβαρές πειθαρχικές παραβιάσεις και παραβιάσεις του νόμου», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αμυνας. Η απομάκρυνση των δύο στρατηγών αφήνει ουσιαστικά, ως μόνα μέλη της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, τον πρόεδρο Σι και τον Ζανγκ Σενκμίν, πολιτικό επίτροπο που ηγείται της εποπτικής αρχής κατά της διαφθοράς του στρατού και προήχθη σε αντιπρόεδρο της ΚΣΕ τον Οκτώβριο.

Σύμφωνε με αποκαλύψεις της «Wall Street Journal», o Ζανγκ Γουσία βρίσκεται υπό έρευνα με την κατηγορία ότι σχημάτιζε πολιτικές κλίκες, μια φράση που περιγράφει προσπάθειες για την οικοδόμηση δικτύων επιρροής τα οποία υπονομεύουν την ενότητα του κόμματος και τον πρόεδρο Σι, καθώς και για κατάχρηση εξουσίας εντός του ανώτατου στρατιωτικού οργάνου λήψης αποφάσεων. Οι Αρχές εξετάζουν επίσης την εποπτεία του σε μια ισχυρή υπηρεσία υπεύθυνη για την έρευνα, την ανάπτυξη και την προμήθεια στρατιωτικού υλικού – φέρεται να δέχθηκε τεράστια χρηματικά ποσά σε αντάλλαγμα για επίσημες προαγωγές αξιωματικών. Ο πιο σοκαριστικός ισχυρισμός όμως ήταν ότι ο Ζανγκ Γουσία άφησε να διαρρεύσουν βασικά τεχνικά δεδομένα σχετικά με τα πυρηνικά όπλα της Κίνας στις ΗΠΑ.

Οπως και ο Σι, ο Ζανγκ είναι ένας από τους «πρίγκιπες» της Κίνας, όπως είναι γνωστοί οι απόγονοι των υψηλόβαθμων αξιωματούχων του κόμματος που πήραν μέρος στην επανάσταση του Μάο. Ο πατέρας του Ζανγκ πολέμησε στο πλευρό του πατέρα του Σι κατά τη διάρκεια του κινεζικού εμφυλίου πολέμου που οδήγησε στην κατάληψη της εξουσίας από τις δυνάμεις του Μάο το 1949, και οι δύο άνδρες αργότερα ανήλθαν σε ανώτερες θέσεις.

«Αυτή η κίνηση είναι άνευ προηγουμένου στην ιστορία του κινεζικού στρατού και αντιπροσωπεύει την ολοκληρωτική εξόντωση της ανώτατης διοίκησης» σχολιάζει ο Κρίστοφερ Τζόνσον, επικεφαλής της China Strategies Group, μιας εταιρείας συμβούλων πολιτικού κινδύνου. «Πρόκειται για την πιο εντυπωσιακή εξέλιξη στην κινεζική πολιτική από την άνοδο του Σι στην εξουσία, όταν εκκαθάρισε το Σώμα Γενικών Αξιωματικών από εκείνους που φοβόταν ότι θα του έφερναν εμπόδια» προσθέτει ο Ντένις Ουάιλντερ, πρώην επικεφαλής ανάλυσης για την Κίνα στη CIA. «Τώρα έχει μόνο έναν αξιωματικό που απομένει στην ισχυρή Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή. Είναι σαν το γενικό επιτελείο των ΗΠΑ να έχει μόνο έναν στρατηγό. Δεν μπορείς να διευθύνεις τις ένοπλες δυνάμεις με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να διορίσει διαδόχους».

Ο πρόεδρος Σι, σύμφωνα με τους «Financial Times», πιέζει για να αποκτήσει τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων εδώ και αρκετά χρόνια. Η έρευνα έρχεται μετά την εκκαθάριση τον περασμένο Απρίλιο του Χε Ουεϊντόνγκ, ο οποίος ήταν ο δεύτερος τη τάξει στρατηγός στον στρατό ξηράς μετά τον Ζανγκ. Ενώ πολλοί αναλυτές έλεγαν πως ο Σι Τζινπίνγκ προσπαθούσε να ξεριζώσει τη διαφθορά, κάποιοι υποστήριζαν ότι συνυπήρχαν σοβαρότεροι παράγοντες. Υπάρχουν μάλιστα αναλυτές που θεωρούν ότι ο Σι θέλει να ενισχύσει την εξουσία του, καθώς φοβάται πως μπορεί να γίνουν κινήσεις ανατροπής του. Μετά την ενημέρωση της κινεζικής ηγεσίας για τις εξελίξεις το Σάββατο, η εφημερίδα του στρατού κατηγόρησε τον Ζανγκ ότι «καταπάτησε και υπονόμευσε τη θεσμική βάση της εξουσίας του προέδρου Σι».

Από τότε που ο Σι έγινε ο κορυφαίος κομματικός και στρατιωτικός ηγέτης της Κίνας το 2012, έχει χρησιμοποιήσει αναδιαρθρώσεις και εκκαθαρίσεις για να καταστήσει τις ένοπλες δυνάμεις πιο αξιόπιστες και ετοιμοπόλεμες, με φιλοδοξία του να γίνει η Κίνα μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη ισότιμη με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ταϊβάν, ο Σι έχει δώσει διαταγή να αναπτυχθούν τόσο οι στρατιωτικές ικανότητες της Κίνας ώστε να καταλάβει την Ταϊβάν με τη βία έως το 2027.