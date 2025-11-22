Η διήμερη σύνοδος των κρατών της ομάδας των 20 μεγαλύτερων οικονομιών (G20) ξεκινά σήμερα στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, επισκιασμένη από την απουσία πολλών ηγετών καθώς και τις δύσκολες διαβουλεύσεις σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καθώς και οι ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας –Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ– είναι μεταξύ αυτών που ακύρωσαν τη συμμετοχή τους στην πρώτη σύνοδο της G20 στην αφρικανική ήπειρο. Απόντες θα είναι επίσης οι ηγέτες του Μεξικού και της Αργεντινής.

Η κυβέρνηση του Τραμπ μποϊκοτάρει τελείως τις συνομιλίες, καθώς κατηγορεί την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής ότι καταπιέζει τους λευκούς γαιοκτήμονες. Η Νότια Αφρική απορρίπτει τις κατηγορίες ως αβάσιμες.

Ο οικοδεσπότης της συνόδου, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα, ρίχνει το βάρος των διαβουλεύσεων στα θέματα της αλληλεγγύης, της ισότητας και της βιωσιμότητας.

Οι βασικές του προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη χαλάρωση του βάρους χρέους στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες, μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, τη δίκαιη και καθαρή χρήση σπάνιων ορυκτών, τον δίκαιο διαμοιρασμό του βάρους για την προστασία του Κλίματος και την επισιτιστική ασφάλεια.

Χθες ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε τα μέλη της G20 να «χρησιμοποιήσουν την επιρροή και τις φωνές τους για να τερματίσουν τις συγκρούσεις που προκαλούν τόσο θάνατο, καταστροφή και αποσταθεροποίηση σε όλο τον κόσμο».

«Παρούσα» η Ουκρανία

Η σύνοδος ξεκινά μια ημέρα αφότου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία» της λόγω των πιέσεων που δέχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποδεχτεί το προτεινόμενο σχέδιο, το οποίο θεωρείται ευνοϊκό για τη Μόσχα. Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας χαρακτήρισε την προοπτική υιοθέτησής του «πολύ επικίνδυνη στιγμή».

Ο Ζελένσκι είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας την Παρασκευή.

Η προσοχή θα στραφεί τώρα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα χαράξουν τα επόμενα βήματα, δήλωσε νωρίτερα στο Bloomberg ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

«Η Ευρώπη έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να καταλήξει σε αυτή τη σταθερή και ενιαία στάση επί του θέματος. Και νομίζω ότι αυτό που ενδεχομένως κάνει αυτό το προσχέδιο είναι να πετάει όλη αυτή την προσπάθεια στα σκουπίδια και να δημιουργεί ένα σενάριο στο οποίο οι Ευρωπαίοι πρέπει πραγματικά να επιστρέψουν στο σχεδιαστήριο», σχολίασε η Ρέιτσελ Ρίτσο, ανώτερη συνεργάτιδα στο Atlantic Council’s Europe Center.

Στη σύνοδο της G20 οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα επιδιώξουν να «ενισχύσουν» το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.

Ενόψει των συνομιλιών για την Ουκρανία στη σύνοδο κορυφής της G20, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι οι ηγέτες που θα συγκεντρωθούν θα «συζητήσουν την τρέχουσα πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι και, υποστηρίζοντας την προσπάθεια του προέδρου Τραμπ για ειρήνη, θα εξετάσουν πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτό το σχέδιο για την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων».

«Δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα σε αυτόν τον πόλεμο που η Ουκρανία να μην έχει ζητήσει από τη Ρωσία να τερματίσει την παράνομη εισβολή της, να αποσύρει τα τανκς της και να καταθέσει τα όπλα της», συνέχισε. «Η Ουκρανία είναι εδώ και μήνες έτοιμη για διαπραγματεύσεις, ενώ η Ρωσία έχει καθυστερήσει και συνεχίζει την δολοφονική της επίθεση».

«Γι’ αυτό πρέπει όλοι να συνεργαστούμε, τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με την Ουκρανία, για να διασφαλίσουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη μια για πάντα».