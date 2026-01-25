Την ώρα που η Ελλάδα «επενδύει» στην Ινδία προκειμένου να διασφαλίσει έναν πολύτιμο εταίρο σε διάφορα επίπεδα, από το εμπόριο μέχρι τους εξοπλισμούς και τη στρατιωτική συνεργασία, η Τουρκία έχει κάνει άλματα στην ευρύτερη περιοχή, κατοχυρώνοντας ένα δίκτυο συμμαχιών που μεγεθύνει το «αποτύπωμά» της.

Πράγματι, από τη Λιβύη και τη Συρία μέχρι το Αζερμπαϊτζάν και το Πακιστάν και από τα Κατεχόμενα της Κύπρου και τη Συρία μέχρι τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, οι δεσμοί που έχει καταφέρει να δημιουργήσει η Αγκυρα δείχνουν να εδραιώνουν το αφήγημα του Ταγίπ Ερντογάν περί του «Αιώνα της Τουρκίας».

Ο νέος κρίκος αυτής της αλυσίδας – μέχρι, φυσικά, τον επόμενο που δεν θα αργήσει να έρθει – αφορά το σενάριο σύναψης ενός αμυντικού συμφώνου μεταξύ της Τουρκίας και δύο «υπερδυνάμεων» του ισλαμικού κόσμου: της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν. Είναι δε κάτι που, εάν τελικώς πάρει σάρκα και οστά, είναι προφανές ότι θα φέρει την Τουρκία σε αντίπαλο στρατόπεδο από εκείνο της Ινδίας, η οποία ουσιαστικά βρίσκεται σε διαρκή εμπόλεμη κατάσταση με το Πακιστάν (η πιο πρόσφατη ένοπλη αναμέτρηση μεταξύ τους έγινε την περασμένη άνοιξη, με σοβαρές απώλειες και από τις δύο πλευρές).

«Η τριμερής συμφωνία έχει ήδη μπει στο κανάλι. Το προσχέδιο βρίσκεται στη διάθεσή μας, όπως και στη διάθεση των άλλων δύο χωρών» δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Αμυντικής Παραγωγής του Πακιστάν, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, σημειώνοντας ότι οι σχετικές συνομιλίες έχουν ξεκινήσει εδώ και δέκα μήνες. Η επιβεβαίωση ήρθε την ίδια ημέρα από την Κωνσταντινούπολη και τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος πάντως ξεκαθάρισε πως οι τελικές υπογραφές δεν έχουν πέσει ακόμη, καθώς οι εταίροι «πρέπει να είναι σίγουροι ο ένας για τον άλλο». «Ολες οι περιφερειακές χώρες οφείλουν να συγκροτήσουν μια πλατφόρμα συνεργασίας στα ζητήματα της ασφάλειας» τόνισε.

Κύπρος, Συρία και Ισραήλ

Την ίδια στιγμή πληροφορίες διεθνών Μέσων κάνουν λόγο για τα εξαιρετικά φιλόδοξα σχέδια που έχει καταστρώσει το επιτελείο του Ερντογάν στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Σχέδια που, ανάμεσα στα άλλα, αφορούν τόσο τα Κατεχόμενα όσο και τη Συρία: Στην περίπτωση της πρώτης, με τη μετατροπή της σε μια απέραντη και τεχνολογικά προηγμένη στρατιωτική βάση, με την «καρδιά» της να χτυπά στο αεροδρόμιο του Λευκόνοικου, στην κατεχόμενη περιοχή της Αμμοχώστου.

Οσο για τη δεύτερη, στο «μάτι» της Αγκυρας φαίνεται πως έχει μπει η ιστορική Παλμύρα και το αεροδρόμιό της, που βρίσκεται στην έρημο στο κέντρο της Συρίας. Η αλήθεια, βεβαίως, είναι πως και οι δύο παραπάνω περιπτώσεις ανησυχούν ιδιαίτερα το Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται «στα μαχαίρια» με την Τουρκία για τους «άξονες επιρροής» στη συγκεκριμένη περιοχή.

Πρόκειται μάλιστα για μια αντιπαράθεση η οποία, σύμφωνα τουλάχιστον με κάποιους ειδικούς, δεν αποκλείεται να οδηγήσει ακόμα και σε ένοπλη αντιπαράθεση, ενώ είναι δεδομένο ότι επιδρά καθοριστικά στους γεωπολιτικούς, στρατιωτικούς, οικονομικούς και ενεργειακούς συσχετισμούς σε αυτή τη «γωνιά» του πλανήτη.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η Τουρκία διατηρεί ήδη στρατιωτική παρουσία ή/και αμυντικές συμφωνίες με μια σειρά ακόμα χώρες, ενώ η ισχυρή και διαρκώς αναπτυσσόμενη πολεμική της βιομηχανία τη βοηθά σημαντικά ώστε να «ξεκλειδώνει» και πόρτες που παλαιότερα θα έμοιαζαν ερμητικά κλειστές για αυτήν.