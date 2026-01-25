Η πρώτη εμφάνιση του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας προσεκτικά μελετημένης θεσμικής πρεμιέρας. Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εντάσεων και αυξημένης αβεβαιότητας για την ευρωπαϊκή οικονομία, ο νέος πρόεδρος της ευρωομάδας έδωσε έμφαση στη συνέχεια, στη σταθερότητα και στη συλλογική ευθύνη των κρατών-μελών της ευρωζώνης.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία Πιερρακάκη πραγματοποιήθηκε σε ένα περιβάλλον με πολλά ανοιχτά και καυτά μέτωπα. Οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες που περνούν από το στάδιο της θεωρίας στην πράξη, οι αποκλίσεις στις αναπτυξιακές επιδόσεις των χωρών της ευρωζώνης που επιμένουν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις που συνεχίζουν να επηρεάζουν τις οικονομικές προοπτικές δημιουργώντας έντονες αβεβαιότητες και ανασφάλειες. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο ρόλος του προέδρου του Eurogroup δεν περιορίζεται απλά στον συντονισμό, αλλά αποκτά σαφή πολιτική διάσταση.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις Πιερρακάκη, μετά τη συνεδρίαση της Δευτέρας, η ανάγκη για ευρωπαϊκή ενότητα και συντονισμό αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς. Οπως είπε, για την Ευρώπη, η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία δεν αποτελούν απλώς πολιτικές θέσεις, αλλά θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, αρχές που είναι απαραίτητες όχι μόνο για τα κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της. Και σε αυτό το πλαίσιο, «ο διάλογος παραμένει το κλειδί» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ως πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδειξε από την αρχή ότι ο ρόλος του έχει έντονο πολιτικό χρώμα. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την επιλογή του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε χρόνο-ρεκόρ. Η συναίνεση γύρω από την υποψηφιότητα του Μπόρις Βούιτσιτς λειτούργησε ως έμμεση απάντηση στην κριτική ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση κινείται με αργούς ρυθμούς. Ακόμη και οι στενοί συνεργάτες του Κυριάκου Πιερρακάκη δεν περίμεναν ότι η διαδικασία θα ολοκληρωνόταν στην πρώτη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης θεωρώντας ως πιθανότερο σενάριο την εκλογή του νέου αντιπροέδρου στο Eurogroup του Φεβρουαρίου.