Θα κάνει το «μεγάλο κόλπο» ο Ολυμπιακός στο Αμστερνταμ; Ποιος, αλήθεια, μπορεί να το πει αυτό με σιγουριά; Κανείς. Οι προβλέψεις απαγορεύεται. Θέλουν, ωστόσο, οι Ερυθρόλευκοι να καταφέρουν κάτι που έως τώρα τους ξεφεύγει: να πάρουν τη νίκη στην Ολλανδία. Και έτσι θα περάσουν πανηγυρικά στην επόμενη φάση του Τσάμπιονς Λιγκ. Οταν, όμως, εδώ και δεκαετίες ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται στα ραντεβού με τον Αγιαξ εκτός έδρας, αυτή η συνθήκη δημιουργεί ένα εμπόδιο υψηλό που καλείται να ξεπεράσει.

Κοντολογίς, πρέπει να κάνει υπέρβαση και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Μια ακόμα υπέρβαση, όπως αυτή απέναντι στη Λεβερκούζεν, καθώς νίκησε μια ομάδα αήττητη εφέτος εκτός έδρας και με «διπλά» σε Μάντσεστερ Σίτι και Μπενφίκα, αλλά και με ισοπαλία στην Κοπεγχάγη.

Στο παρελθόν, το όντως μακρινό, κάποια τετ-α-τετ με τον Αίαντα της Ολλανδίας υπήρξαν αξιομνημόνευτα και συνοδεύουν αναμνήσεις για το κόκκινο κοινό έως και τις μέρες μας. Εστω κι αν δημιουργήθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ποιος, αλήθεια, μπορεί να λησμονήσει τα δύο γκολ του σπουδαίου Νίκου Αναστόπουλου στην παράταση, για το 2-0 της πρόκρισης το φθινόπωρο του 1983; Και πώς να μη φέρνεις στον νου το καταπληκτικό γκολ του Αλέξη Αλεξανδρή στο 1-0 του 1998 και στην αρχή μιας υπέροχης πορείας στο Τσάμπιονς Λιγκ;

Οντως ο Ολυμπιακός κυνηγά κάτι πολύ σημαντικό στην Ολλανδία. Σε συνθήκες απαιτητικές. Με τον πήχη των προσδοκιών ψηλά γιατί βλέπουν πολλοί την εφετινή πορεία του Αγιαξ και εκτιμούν πως ο αντίπαλος θα είναι βατός. Λάθος. Μέγα. Διότι έτσι αγνοείς το βάρος της φανέλας και την αξία της ομάδας. Που διαχρονικά είναι μεγάλη. Το σύνολο ισχυρό και πάει να ανατρέψει τα δεδομένα φτάνοντας στη δική του Ιθάκη.

Ακόμη κι έτσι, ίσως είναι καλύτερα για τον Ολυμπιακό. Διότι θα πάει… υποψιασμένος. Και όχι πιστεύοντας ότι εκκινεί για βόλτα στα φημισμένα κανάλια του Αμστερνταμ. Ο καλός Μεντιλίμπαρ γνωρίζει τον τρόπο. Οταν η κατάσταση ζορίζει, προχωρούν οι δυνατοί. Και ο ισπανός προπονητής έχει τον τρόπο να κατεβάσει τον Ολυμπιακό όπως απαιτείται ώστε να εξασφαλίσει το αποτέλεσμα που ζητεί. Σε ένα ματς δίχως αύριο. Σε έναν «τελικό πρόκρισης».

Που θα μείνει και αυτός στη μνήμη όλων αν έρθει το εισιτήριο που θα δώσει το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να συνεχίσει να ονειρεύεται. Γιατί το αξίζει. Και με την όλη του εφετινή πορεία στο ανώτατο επίπεδο, απέδειξε πως δικαίως βρίσκεται στο κλαμπ των ισχυρών και επιπρόσθετα κοιτά κάθε αντίπαλο στα μάτια. Εχοντας την πεποίθηση πως μπορεί να είναι (τουλάχιστον) ισάξιος όλων.