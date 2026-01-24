«Πολλαπλές κινήσεις» ιδίως προς εταιρίες, εντοπίστηκαν στην προπληρωμένη κάρτα του Αιμίλιου Κοσμίδη, αυτής με την οποία αγοράστηκαν οι υπηρεσίες αποστολής SMS που χρησιμοποιήθηκαν για να σταλούν τα «μολυσμένα» μηνύματα με Predator στον Νίκο Ανδρουλάκη και 25 ακόμη στόχους. Θυμίζω ότι, έπειτα από αίτημα του δικηγόρου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Χρήστου Κακλαμάνη, το δικαστήριο ζήτησε την αναλυτική κίνηση της προπληρωμένης κάρτας της Εθνικής Τράπεζας, που είχε εκδοθεί στις 2 Ιουνίου του 2020 στο όνομα του κρεοπώλη (κατά το δηλωμένο επάγγελμά του) Κοσμίδη.

Οπως σας είχα αναφέρει, η ανάλυση κινήσεων της κάρτας μπορεί να αποκαλύψει και νέες πτυχές της υπόθεσης, ακόμη και νέες υποκλοπές. Και, πράγματι, φαίνεται πως η κάρτα είχε χρησιμοποιηθεί πολύ περισσότερες φορές και σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο από αυτή που εξεταζόταν, αφού η κίνησή της ξεκινάει από τη μέρα της έκδοσής της στο όνομα του Κοσμίδη, στις 2/6/2020 και τελειώνει στις 16/12/2021.

Το γεγονός θέτει υπό νέα αμφισβήτηση το πόρισμα του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση, που είχε κάνει λόγο μόνο για δύο φορτίσεις της. Οπως και την κατάθεση του Κοσμίδη που ισχυρίστηκε ότι του την έστειλε «δώρο» η Cosmote επειδή ήταν πελάτης της, ότι δεν την ενεργοποίησε ποτέ, δεν έλαβε καν pin και την είχε πετάξει σε ένα συρτάρι απ’ όπου «ίσως», «κάποιος τη βρήκε». Μόνο ύστερα από την πίεση της έδρας του δικαστηρίου «θυμήθηκε» ότι είχε ένα φίλο που εργαζόταν στην Cosmote και είχε έμμισθη συνεργασία με την ΕΥΠ.

Οι συμπτώσεις

Στις ενδιαφέρουσες συμπτώσεις που επιβεβαιώνονται, είναι ότι η επίμαχη κάρτα έκανε τις τελευταίες κινήσεις της στις 16 Δεκεμβρίου 2021, την ημερομηνία που δημοσιεύτηκαν από το Citizen Lab και τη Meta οι εκθέσεις που αποκάλυψαν τη δραστηριοποίηση του Predator στην Ελλάδα.

Την ίδια μέρα, άλλωστε, «ξηλώθηκαν» και οι servers της εταιρείας Intellexa στο Χαλάνδρι. Οπως είχε ήδη αποκαλυφθεί από την κατάθεση στελέχους της Εθνικής Τράπεζας στον αντεισαγγελέα Ζήση, μια φόρτιση της προπληρωμένης κάρτας με 500 ευρώ έγινε από ΑΤΜ στην Αγία Παρασκευή στις 16 Σεπτεμβρίου του 2021, με χρήση pin και όχι με μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό του κατόχου, δηλαδή του Κοσμίδη.

Ο αντεισαγγελέας, ωστόσο, δεν ζήτησε πλήρη έλεγχο όλων των κινήσεων της κάρτας, ενώ αποδέχθηκε τον ισχυρισμό ότι κάποιος τρίτος την είχε ενεργοποιήσει «με δικό του PIN», αν κι η τράπεζα διαβεβαίωσε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Για την ιστορία, το συγκεκριμένο ATM βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΥΑΚ) της ΕΥΠ, που, σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις, συνδέεται άμεσα με την υπόθεση.

Τα αποκαλυπτικά έγγραφα

Παράλληλα, 64 φακέλους με κρίσιμα έγγραφα προσκόμισε στη δίκη των υποκλοπών, μέσα σε δύο βαλίτσες (!) η πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας. Μια σειρά από πολύ αποκαλυπτικά ντοκουμέντο, ανάμεσά τους δημοσιεύματα, έρευνες, ακόμη και εξοδολόγια και τιμολόγια που καταδεικνύουν το πολυδαίδαλο δίκτυο σχέσεων των ελεγχόμενων εταιρειών που σχετίζονται με το λογισμικό Predator.

Ενας φάκελος αφορά 323 συναλλαγές μεταξύ των εμπλεκομένων εταιρειών, με πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Οπως π.χ. ροή χρημάτων από την ελεγχόμενη εταιρεία Krikel σε συγκεκριμένο ΜΜΕ, όπως και από εταιρεία του κατηγορουμένου Ταλ Ντιλιάν στην εταιρεία άμυνας Kestrel, χωρίς να έχουν δοθεί ούτε εξηγήσεις, ούτε κάποιες συμβάσεις που να εξηγούν τις συναλλαγές.

Τα μηνύματα

Επιπλέον, έγινε αυτολεξεί αναφορά στα μηνύματα μεταξύ του κατηγορούμενου Γιάννη Λαβράνου και του φερόμενου ως νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Krikel, Σταμάτη Τρίμπαλη, από τα οποία προκύπτει (όπως και ο ίδιος παραδέχθηκε στην κατάθεσή του) ότι καθοδηγήθηκε και ενημερώθηκε, τόσο για τις ερωτήσεις που του τέθηκαν από βουλευτές της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές, όσο και για το πότε θα γίνει έρευνα στο σπίτι του από τις αστυνομικές αρχές. Ηταν εκ των προτέρων ενήμερος, δείχνουν τα μηνύματα.

Κινηματογραφικό σκηνικό

Εν τω μεταξύ, ενώ συνέβαιναν τα παραπάνω στο Πρωτοδικείο Αθηνών χθες, δικαστικοί, δικηγόροι, υπάλληλοι και κοινό, έκαναν κύκλους γύρω από… κουβάδες που είχαν τοποθετηθεί διάσπαρτοι στο πάτωμα, για να μαζεύουν τα νερά που έσταζαν από την οροφή. Το αστείο; Στην απέναντι αίθουσα δικαζόταν ένας σκηνοθέτης, τη δίκη του οποίου παρακολουθούσε ο Γιώργος Λάνθιμος συνοδεύοντας τη σύζυγό του.

Η εικόνα με τους κουβάδες, τις σφουγγαρίστρες και το δικαστηριακό κοινό, με τον Λάνθιμο από δίπλα, έμοιαζε και σαν γύρισμα ταινίας, ολίγον σουρεάλ.

Κουίζ Νο 1

Μιας κι έχουμε Σαββατοκύριακο, θα σας απασχολήσω με δύο κουίζ. Το πρώτο είναι εκκλησιαστικό (και ολίγον πολιτικό): Μαθαίνω ότι ο Αρχιεπίσκοπος είναι ιδιαίτερα προβληματισμένος με τη συμπεριφορά φερέλπιδος νέου μητροπολίτη. Καταρχάς διότι τον εμπλέκει σε νομικές αντιπαραθέσεις που ο Ιερώνυμος εκτιμά ότι θα ρίξουν την Εκκλησία στα βράχια, ενώ την ίδια στιγμή ανακινεί ζητήματα με το μάθημα των Θρησκευτικών.

Επιπλέον ο συγκεκριμένος δεσπότης δεν κάνει τίποτα για να κρύψει τη συμπάθειά του προς νεοεμφανιζόμενο κομματικό σχηματισμό, την εκπρόσωπο του οποίου είχε ενθέρμως πλασάρει και προς τον Αρχιεπίσκοπο.

Κουίζ Νο 2

Το δεύτερο κουίζ είναι ακαδημαϊκό (και αρκετά πολιτικό): Γκρίνιες ακούγονται από πανεπιστημιακούς εκπροσώπους με «γαλάζια» αισθήματα, για τη ραγδαία ακαδημαϊκή εξέλιξη ενός συναδέλφου τους που υπηρετεί ως σύμβουλος υψηλού κυβερνητικού προσώπου. Μια επιλογή που ήταν (περίπου) έκπληξη, καθώς δεν έχει και πολλές συμπάθειες και προηγούμενο πέρασμά του από υπουργείο είχε λήξει άδοξα και με συνοπτικές διαδικασίες.

Επί του ακαδημαϊκού, πάντως, έχει γίνει σούσουρο μεταξύ συναδέλφων του για την αναβάθμισή του σε τακτικό καθηγητή, παρότι δεν διαθέτει ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις και άλλα τυπικά προσόντα…

Με κυβερνητικό τοποτηρητή η σύναξη της Υπαπαντής

«Βεβαίως θα εκπροσωπηθεί η κυβέρνηση» στη γιορτή της Υπαπαντής στην Καλαμάτα στις 2 Φεβρουαρίου, απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης, διότι είναι «μια μεγάλη γιορτή και για την πόλη και για τη χώρα». Το θέμα δεν απασχόλησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο λόγω του θρησκευτικού αισθήματος, αλλά επειδή η μεγάλη γιορτή θα συνδυαστεί και με μια εξέλιξη με πολιτικό ενδιαφέρον, για την οποία σας είχα ενημερώσει από τις αρχές του μήνα.

Την επίσκεψη του Κώστα Καραμανλή στην έδρα του Αντώνη Σαμαρά για να παρακολουθήσουν μαζί τους εορτασμούς αλλά και να παραστούν στην τελετή ανακήρυξης του πρώτου ως επίτιμου δημότη Καλαμάτας.

Η απόφαση ελήφθη και επίσημα από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ, εξ όσων ακούω, η ιδέα ανήκει στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο. Οσο για την εκπροσώπηση της κυβέρνησης στη γιορτή, ο κλήρος φαίνεται να πέφτει προς το παρόν στον αντιπρόεδρό της Κωστή Χατζηδάκη.