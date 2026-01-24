Σε μια εποχή βαθιάς κρίσης ηγεσιών, μια καινούργια προσωπικότητα δείχνει να διακρίνεται σε παγκόσμια κλίμακα. Η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, ξεχωρίζει ήδη σε παγκόσμια κλίμακα. Παρά το γεγονός πως προΐσταται μιας παραδοσιακής κοινωνίας, με περίεργους κανόνες συμπεριφοράς που μάλλον περιθωριοποιούν τον ρόλο των γυναικών, η επιλογή της στην ηγεσία του Φιλελεύθερου Κόμματος, και μάλιστα με καθαρά συντηρητικά ιδεολογικά χαρακτηριστικά, υποδηλώνει πως πολλά μπορεί να αλλάξουν.

Υπερήφανη για τον χαρακτηρισμό «Σιδηρά Κυρία» που της προσάπτουν σχολιαστές στη χώρα της, η 64 ετών νέα πρωθυπουργός δεν κρύβει πως είναι αφοσιωμένη θαυμάστρια της Μάργκαρετ Θάτσερ. Σαν η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην ιστορία της Χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου, η Τακαΐτσι θα κυβερνήσει ως επικεφαλής του LDP σε συνασπισμό με το βουδιστικό κόμμα Κομεϊτό ή «κόμμα της Καθαρής Διακυβέρνησης».

Αφοσιωμένη στη στενή συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες η νέα ηγέτις της Ιαπωνίας δεν πρόκειται πάντως να δεχθεί την οποιαδήποτε υποβάθμιση του ρόλου της ή τυχόν περίεργες «ακατέργαστες» δηλώσεις από τον Λευκό Οίκο.

Σαν σκληρή εθνικίστρια η Τακαΐτσι δεν έχει διστάσει να εκδηλωθεί ως υπερασπίστρια του ρόλου της χώρας της στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο σαν «πόλεμο για την ασφάλεια και την εθνική αυτοάμυνα». Για τον λόγο ακριβώς αυτόν επιμένει πως πρέπει να αλλάξουν τα σχολικά βιβλία της χώρας, που φορτώνουν τα νέα παιδιά με αισθήματα ενοχής για εγκλήματα πολέμου που η Τακαΐσι θεωρεί υπερβολικά.

Παράλληλα, η νέα ηγέτις της χώρας επιμένει στην ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ξανά αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις, ανατρέποντας το μεταπολεμικό καθιερωμένο καθεστώς της απλής Δύναμης Αυτοάμυνας, και να γίνει δυναμικά ανταγωνιστικότερη προς τις γειτονικές της χώρες, ιδίως την Κίνα και την Κορέα, που έχουν πετύχει σημαντικά πλεονεκτήματα τις τελευταίες δεκαετίες. Βασική υποστηρίκτρια του πρώην πρωθυπουργού Αμπε και της οικονομικής του πολιτικής (Αμπενόμικς), έδειξε πως δεν διστάζει σε επιλογές κρατικής παρέμβασης για να πετύχει τελικά αποτελέσματα.

Αυτό πάντως που τη χαρακτηρίζει και θα χρωματίσει την πρωθυπουργία της είναι η τόλμη και η αποφασιστικότητά της. Αυτό ενδεχομένως, σε μια μεγάλη κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, θα δείξει το πραγματικό της «μέταλλο».

Είτε θα δείξει χαρακτήρα μεγάλης δύναμης είτε θα χαμηλώσει τα φτερά της ακολουθώντας τον ισχυρό της στιγμής. Σαν μέλος της εθνικιστικής oργάνωσης Nippon Naigi πάντως, έχει δείξει νοοτροπία αποφασιστικής ισχύος. Μπορεί έτσι να εντυπωσιάσει πολλούς με τις, πιθανόν απροσδόκητες, αντιδράσεις της.