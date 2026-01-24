Η ζοφερή άποψη του Μαρκ Κάρνεϊ για έναν κόσμο που διαλύεται αντιμετώπισε αντιδράσεις από άλλους οικονομικούς ηγέτες στο Νταβός, οι οποίοι θεωρούν ότι η αμοιβαία εξάρτηση εξακολουθεί να είναι ισχυρή.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι δεν συμφωνεί απολύτως με τον πρωθυπουργό του Καναδά. «Από οικονομική και από επιχειρηματική άποψη, εξαρτιόμαστε ο ένας από τον άλλον», δήλωσε η ίδια στο τελευταίο πάνελ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. «Εχουμε αυτούς τους πολύ ισχυρούς δεσμούς και δεσμεύσεις. Οι προμηθευτές μερικές φορές βρίσκονται σε θέση ισχύος. Αν κοιτάξω την προσφορά και τη ζήτηση, έχουμε επίσης μια θέση ισχύος και νομίζω ότι πρέπει να διερευνηθούν όλες οι κατευθύνσεις».

Πληρωμές και ανακτήσεις

Με σαρωτικούς ελέγχους και διασταυρώσεις με το Κτηματολόγιο, καθώς και αξιολόγηση δηλώσεων, φακέλων, φωτογραφιών και του ΑΤΑΚ γεωτεμαχίων, προχωρούν πλέον οι πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων από την ΑΑΔΕ μετά την κατάργηση και συγχώνευση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για πρώτη φορά, πριν από την καταβολή επιδοτήσεων, πραγματοποιήθηκαν ανακτήσεις μέσω συμψηφισμών έναντι οφειλών, αλλά και δεσμεύσεις ποσών για περαιτέρω έλεγχο. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε η καταβολή 27,84 εκατ. ευρώ σε 24.000 αγρότες και κτηνοτρόφους.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν ανακτήσεις μέσω συμψηφισμών για οφειλές προηγούμενων ετών, συνολικού ύψους 120.028,82 ευρώ από 581 παραγωγούς. Επιπλέον, δεσμεύτηκαν ποσά ύψους 14,837 εκατ. ευρώ για περαιτέρω έλεγχο. Οι συγκεκριμένοι παραγωγοί θα ενταχθούν σε επόμενες πληρωμές, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Δεν περιλαμβάνονται στις πληρωμές 1.076 δικαιούχοι, οι οποίοι βρίσκονται υπό έλεγχο από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές εισαγγελικές και διωκτικές Αρχές.

Υψηλές αποδοχές, υψηλότερη αγωγή

Το πακέτο αποδοχών για το 2025 του επί χρόνια διευθύνοντος συμβούλου της JPMorgan Chase, του Τζέιμι Ντάιμον, αυξήθηκε κατά 10,3% στα 43 εκατ. δολάρια, αφού η τράπεζα ολοκλήρωσε μια ισχυρή χρονιά ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για κέρδη. Η αμοιβή του ως επικεφαλής της μεγαλύτερης αμερικανικής τράπεζας περιελάμβανε βασικό μισθό 1,5 εκατ. δολαρίων και 41,5 εκατ. δολαρίων σε επιπλέον παροχές. Ο 69χρονος Ντάιμον διευθύνει την JPMorgan από το 2005 και η εκτιμώμενη καθαρή περιουσία του ανέρχεται σε 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes. Πλέον βρίσκεται για τα καλά στο προσκήνιο μετά την αγωγή για 5 δισ. δολ. που έκανε στην τράπεζά του και στον ίδιο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ κατηγορεί την τράπεζα ότι είχε σταματήσει να παρέχει σε αυτόν και στις επιχειρήσεις του τραπεζικές υπηρεσίες για πολιτικούς λόγους, μετά την επίθεση υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021 όταν ο ίδιος είχε χάσει τις εκλογές.

Το «κλειδί» για τον πληθωρισμό

Η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης με βιώσιμο τρόπο είναι το «κλειδί» για την αντιμετώπιση του επίμονου πληθωρισμού, αλλά και για την περαιτέρω αναβάθμιση στις αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με μελέτη της Eurobank. Οπως επισημαίνει η ομάδα των οικονομολόγων της τράπεζας, το «παραγωγικό κενό», δηλαδή η διαφορά μεταξύ του πραγματικού από το δυνητικό ΑΕΠ είναι η βασική αιτία του υψηλότερου πληθωρισμού που καταγράφει η Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες της ευρωζώνης. Ωστόσο, η μελέτη επισημαίνει ότι ρόλο παίζουν και άλλοι παράγοντες, όπως ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας που εξηγεί τον ιδιαίτερα υψηλό πληθωρισμό που καταγράφεται στις χώρες της Βαλτικής. Τέλος, η Eurobank τονίζει ότι η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και η τόνωση της ανταγωνιστικότητας θα δώσουν νέα ώθηση στην ελληνική οικονομία, δεδομένου ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή.