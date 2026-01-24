Επανεξέταση από μηδενική βάση όλων των επιδομάτων και ανατροπές για χιλιάδες δικαιούχους παροχών φέρνει το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του έτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πλατφόρμα που έχει στήσει και «τρέχει» η ΑΑΔΕ συγκεντρώνονται αναλυτικά στοιχεία για τα βασικά επιδόματα (επίδομα ανεργίας, στέγασης, παιδιού, θέρμανσης κ.ά.) και τους δικαιούχους των επιδομάτων (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, οικογενειακή κατάσταση, οικονομικό προφίλ).

Η ενιαία βάση δεδομένων που δημιουργείται θα αποκαλύψει ποιος παίρνει, τι και πόσα, ενώ μέσω των ελέγχων και διασταυρώσεων που θα ακολουθήσουν θα εντοπιστούν περιπτώσεις πολιτών οι οποίοι λαμβάνουν επιδόματα τα οποία δεν δικαιούνται, λόγω της εισοδηματικής και περιουσιακής τους κατάστασης, καθώς και η χορήγηση πολλαπλών επιδομάτων.

ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Με τη χαρτογράφηση των κοινωνικών παροχών και ενισχύσεων που συνολικά κοστίζουν στον προϋπολογισμό πάνω από 13 δισ. ευρώ τον χρόνο, θα δημιουργηθεί ενιαίο ψηφιακό προφίλ ανά ΑΦΜ, όπου θα καταγράφονται όλες οι παροχές που λαμβάνει κάθε πολίτης. Από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα θέρμανσης, ανεργίας, αναπηρίας κ.ά.

Κάθε δικαιούχος θα διαθέτει «ψηφιακό προφίλ παροχών», με καταγεγραμμένα όλα τα επιδόματα που λαμβάνει, ανεξαρτήτως προέλευσης. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται πως θα διορθωθούν αδικίες που υφίστανται σήμερα, όπου δικαιούχοι λαμβάνουν πολλά και αλληλεπικαλυπτόμενα επιδόματα, και θα ενισχυθούν στοχευμένες κατηγορίες πολιτών.

Το νέο μοντέλο για τη χορήγηση επιδομάτων και παροχών που θα ενεργοποιηθεί με τη λειτουργία του Μητρώου προβλέπει:

Ενιαία εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Αυτόματες διασταυρώσεις για εισοδήματα, ακίνητη περιουσία και οικογενειακή κατάσταση.

Τακτικούς και στοχευμένους ελέγχους, ειδικά στις περιπτώσεις που κάποιος δικαιούχος φαίνεται να λαμβάνει πολλαπλές ενισχύσεις.

Επί τάπητος θα βρεθεί και ενδεχόμενη συγχώνευση επιδομάτων που σήμερα δίνονται για την ίδια αιτία, όπως για παράδειγμα το επίδομα στέγασης και το επίδομα στεγαστικής συνδρομής που λαμβάνουν οι ανασφάλιστοι υπερήλικοι. Ηδη για τους δικαιούχους κοινωνικής κατοικίας (ενοικίαση διαμερισμάτων με χαμηλό ενοίκιο) προβλέπεται η εξαίρεσή τους από τη λήψη των δύο αυτών επιδομάτων.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Τα στοιχεία δείχνουν πως η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλά στη λίστα με τις χώρες της ΕΕ όσον αφορά τις δαπάνες για οικογενειακά επιδόματα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Εurostat, το 2022 οι χώρες της ΕΕ δαπάνησαν κατά μέσο όρο 830 ευρώ ανά άτομο σε οικογενειακά επιδόματα, καταγράφοντας αύξηση 46,7% από το 2012 (566 ευρώ). Οι χώρες με τις υψηλότερες δαπάνες ήταν το Λουξεμβούργο (3.789 ευρώ), η Δανία (1.878 ευρώ) και η Γερμανία (1.616 ευρώ). Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες δαπάνες δόθηκαν σε Βουλγαρία (211 ευρώ), Ελλάδα (264 ευρώ) και Κύπρο (277 ευρώ).

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΤΟ ΜΗΤΡΏΟ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ. Επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου που συνδέεται με την κοινωνική ασφάλιση ή την υγειονομική περίθαλψη, στοιχεία ταυτοποιητικού εγγράφου, ημερομηνία γέννησης, φύλο, αριθμός προστατευόμενων τέκνων, δήμος / δημοτική ενότητα διαμονής, περιφερειακή ενότητα, ταχυδρομικός κώδικας.

2. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Ή ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Ονομασία της παροχής – ενίσχυσης, κωδικός της παροχής – ενίσχυσης, φορέας χορήγησης της παροχής – ενίσχυσης, σήμανση του είδους της παροχής – ενίσχυσης με διάκριση ανάμεσα «σε χρήμα» ή «σε είδος», σήμανση της φύσης της παροχής – ενίσχυσης με διάκριση ανάμεσα σε «ανταποδοτική» ή «μη ανταποδοτική», ποσό δικαιούμενης παροχής – ενίσχυσης, ποσό καταβληθείσας παροχής – ενίσχυσης, ημερομηνία καταβολής της παροχής – ενίσχυσης, περίοδος αναφοράς της καταβληθείσας παροχής – ενίσχυσης, σήμανση περί τυχόν απαλλαγών που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ.

Ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα, ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, ύψος συνολικής ακίνητης περιουσίας, όπως λαμβάνεται για σκοπούς προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ. Το Μητρώο που δημιουργείται από την ΑΑΔΕ θα είναι προσβάσιμο μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Στην πρώτη φάση εφαρμογής εντάσσονται φορείς όπως ο ΟΠΕΚΑ, η ΔΥΠΑ και τα συναρμόδια υπουργεία, καθώς και τα βασικά επιδόματα όπως παιδιού, θέρμανσης, ανασφάλιστων υπερηλίκων, γέννησης, ενοικίου και μακροχρόνιας ανεργίας. Το καλοκαίρι, μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας, το σύστημα θα επεκταθεί στο σύνολο των κρατικών παροχών, με υποχρεωτική εγγραφή όλων των φορέων και διαρκή ενημέρωση του Μητρώου.

Οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν μέσω gov.gr τα επιδόματα που τους έχουν εγκριθεί, τις καταβολές που έγιναν, καθώς και τυχόν αλλαγές ή εκκρεμότητες που σχετίζονται με τις ενισχύσεις τους.