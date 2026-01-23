Πυκνώνουν τα μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά ενόψει του αναμενόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας και τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Τουρκία που προσδιορίζεται στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου – έως την Παρασκευή και 13 του προσεχούς μήνα. Διόλου τυχαία, Γιώργος Γεραπετρίτης και Νίκος Δένδιας σε παρεμβάσεις τους φρόντισαν να τονίσουν ότι το ζήτημα των χωρικών υδάτων δεν τίθεται σε καμία διαπραγμάτευση με την Τουρκία, απαντώντας, εμμέσως σε αναφορές τούρκων αξιωματούχων. Ο Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε (σε συνέχεια και πρόσφατων δηλώσεών του) ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά ύδατά της στα 12 μίλια παντού, όπως και στο Ιόνιο, όταν αυτό κριθεί σκόπιμο. «Το υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική Πολιτεία, δεν συζητά τα ζητήματα που αφορούν τα χωρικά ύδατα. Οταν κριθεί σκόπιμο και έπειτα από διαβούλευση με τα πολιτικά κόμματα στη Βουλή, θα έρθει το σχετικό νομοσχέδιο» τόνισε (Action24), προσθέτοντας ότι η επέκταση «είναι ένα μονομερές δικαίωμα». Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο Δένδιας, τασσόμενος, βέβαια, υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία: «Είναι σκληρό θέμα κυριαρχίας, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε».

Σεβασμός στους πρώην

Δεν μπόρεσα, πάντως, να μην εστιάσω και σε μια δήλωση του υπουργού Εθνικής Αμυνας άκρως πολιτική, με νεοδημοκρατική απεύθυνση… Ερωτηθείς για τις θέσεις που έχουν εκφράσει κατά καιρούς για τα ελληνοτουρκικά ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς, ο Δένδιας είπε (Open) πως «έχω απεριόριστο σεβασμό στις απόψεις τους και δεν σας κρύβω ότι συνομιλώ και με τους δύο». Ειδικότερα για τον Σαμαρά (που έχει διαγραφεί από τη ΝΔ) τόνισε ότι του μίλησε και πρόσφατα, στην ονομαστική γιορτή του. Ηταν μια επισήμανση πολύ ενδιαφέρουσα για το «γαλάζιο» κοινό, τονίζοντας ότι αυτός διατηρεί σχέσεις – σε αντίθεση, ας πούμε, με το χαμηλό βαρομετρικό στη σχέση του Μαξίμου με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Οσο για το αν έχει φιλοδοξίες για το μέλλον υπήρξε διπλωματικός, αλλά σαφής: «Θεωρώ ότι οι φιλοδοξίες μιας ζωής έχουν εκπληρωθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου εάν αυτό απαιτηθεί, στον εσωτερικό μου κόσμο είμαι υπερπλήρης».

Τα απόνερα του βίντεο

Μια συζήτηση σε υψηλούς τόνους έγινε χθες στη Βουλή της Κύπρου, στα απόνερα του βίντεο που παρουσίαζε μηχανισμό διαφθοράς στο προεδρικό μέγαρο. Θυμίζω ότι στην υπόθεση ενεπλάκη ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ), επικεφαλής του οποίου ήταν η σύζυγος του προέδρου της Κύπρου, Φιλίππα Καρσερά, καθώς στο επίμαχο βίντεο προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι χρησιμοποιείται ως «μαύρο πολιτικό ταμείο». Εγινε χθες, λοιπόν, ακρόαση φορέων στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής. Οπου έγιναν μαλλιά κουβάρια. Ο γενικός ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, που είχε δημοσιεύσει έκθεση στην οποία διαπίστωνε σοβαρό έλλειμμα διαφάνειας στον Φορέα, δέχθηκε επίθεση από τον βουλευτή του ΔΗΚΟ Ζαχαρία Κουλία, ότι ήθελε να χτυπήσει την κυβέρνηση. Για να δεχθεί κι αυτός μετά επίθεση από την αντιπολίτευση ότι εμφανίζεται ως συνήγορος της προεδρίας. Από την άλλη, ένας βουλευτής του ΔΗΣΥ, ο Νίκος Γεωργίου, τα έβαλε με τον γενικό λογιστή, Ανδρέα Αντωνιάδη, κατηγορώντας τον ότι δεν διασφάλισε την καταγραφή όλων των εισφορών και δωρεών προς το κράτος. Γιατί τα καταγράφω αυτά; Γιατί οι τόνοι για το βίντεο δημοσίως έχουν πέσει, χάριν και της ανάγκης να προστατευθεί η κυπριακή προεδρία της ΕΕ. Ομως, πολιτικά, η Λευκωσία βράζει.

Νέοι συνεργάτες για την Καρυστιανού

Τη συμμετοχή της στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού επιβεβαίωσε η Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, η οποία δήλωσε πως θα έχει «ενεργό ρόλο στα οικονομικά του κόμματος». Η πανεπιστημιακός και πρώην πρύτανης του ΠΑΜΑΚ είχε δραστηριοποιηθεί υπέρ της επιστροφής στη δραχμή κατά την περίοδο της κρίσης, αλλά σε σχετική ερώτηση που δέχθηκε (στον Αnt1) απάντησε πως «έχει τελειώσει εκείνη η περίοδος που θα μπορούσε η επάνοδος στη δραχμή να προσφέρει κάποια εχέγγυα στην Ελλάδα». Πάλι καλά. Τη συμμετοχή του στο εγχείρημα επιβεβαίωσε κι ένας πρώην πολιτευτής της Νίκης, ο Αθανάσιος Τσόκας. Εχει ρεύμα στο κόμμα του Δημήτρη Νατσιού η Καρυστιανού.

Αναφορές στη χούντα

Ακραία προκλητικός εμφανίστηκε στην Ολομέλεια ο πρώην «Σπαρτιάτης» και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, Διονύσης Βαλτογιάννης, ο οποίος, εμμέσως μνημόνευσε τη χούντα ζητώντας «να κάνετε αυτό που έγινε το 1968, πλήρη διαγραφή αγροτικών χρεών». Τόσο ο προεδρεύων Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, όσο και οι εκπρόσωποι των περισσότερων κομμάτων αντέδρασαν αμέσως. Ακολούθησε δήλωση του Νικήτα Κακλαμάνη ότι είναι ξεκάθαρα απαράδεκτη οποιαδήποτε αναφορά στη δικτατορία από βουλευτή που έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα.