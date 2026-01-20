Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών, το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς διεθνείς γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Όπως είπε: αμφισβητούνται βασικές σταθερές στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και ευημερία

Στη συνέχεια κάλεσε «να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ».

«Η Ελλάδα έχει στρατηγικές σχέσεις με ΗΠΑ, αλλά είναι και μέλος της ΕΕ , έχουμε αγωνιστεί για την υπεράσπιση πολυμέρειας και Διεθνούς Δικαίου», υπογράμμισε.

Σε αυτό το περιβάλλον πρώτο το συμφέρον της Πατρίδας, εθνική προτεραιότητα η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και η αποτρεπτική μας ικανότητα, τόνισε ακόμα χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις Μητσοτάκη και Τασούλα:

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όπως ξέρετε, κ. Πρόεδρε, αύριο αναχωρώ για έναν κύκλο διεθνών επαφών. Θα βρεθώ πρώτα στο Νταβός και μετά στις Βρυξέλλες για ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ξέρετε, μερικές φορές την ιστορικότητα των στιγμών δεν την αντιλαμβανόμαστε τη στιγμή που εξελίσσονται τα γεγονότα, αλλά με κάποια χρονική απόσταση.

Πιστεύω, όμως, ότι πράγματι το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς προκλήσεις για το διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό πλαίσιο, όπως αυτό οικοδομήθηκε ουσιαστικά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες, αυτή τη στιγμή αμφισβητούνται βασικές σταθερές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και η ευημερία.

Και πιστεύω ότι σε αυτές τις στιγμές πρόκλησης, πρώτα και πάνω απ΄ όλα πρέπει να πρυτανεύσει η λογική, ο διάλογος, οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα, ειδικά όσον αφορά στις σχέσεις της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτόχρονα, είναι μία χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία χώρα η οποία συμμετέχει ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και μία χώρα η οποία έχει αγωνιστεί να υπερασπιστεί την πολυμέρεια, το Διεθνές Δίκαιο ως το μόνο σημείο αναφοράς για την επίλυση των διεθνών διαφορών, και δεν πρόκειται να αποστούμε από αυτή τη θέση.

Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε, κ. Πρόεδρε, απόλυτα, ότι σε αυτό το περίπλοκο διεθνές περιβάλλον, πρώτα και πάνω απ΄ όλα, πρέπει να τοποθετούμε το συμφέρον της πατρίδας μας. Και η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, η ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα της πατρίδας μας ανάγεται πια σε μια πρώτη πολιτική, αλλά τολμώ να πω και εθνική, προτεραιότητα.

Και το λέω αυτό με αφορμή την έλευση του «Κίμωνα» -βρεθήκαμε μαζί στη γέφυρα αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου πριν από λίγες μέρες-, ένα πλοίο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Ακολουθούν άλλα τρία και φυσικά πολλές άλλες επενδύσεις, έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορεί να προβάλλει ως ένας πυλώνας σταθερότητας, ασφάλειας, αλλά και περιφερειακής ισχύος σε μια ταραγμένη γειτονιά.

Από εκεί και πέρα, θέλω να ελπίζω, όπως είπα και πριν, ότι στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών θα πρυτανεύσει τελικά η λογική, ότι δεν θα διαβούμε τον Ρουβίκωνα ως προς κινήσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν, από τις οποίες δεν θα υπάρχει εύκολα επιστροφή. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και στο Νταβός και στις Βρυξέλλες.

Και βέβαια, πάντα στο Νταβός είναι μια ευκαιρία να προβάλουμε και τις επιτυχίες της χώρας στον τομέα της οικονομίας. Χθες, Έλληνας Υπουργός Οικονομικών χτύπησε το καμπανάκι του Eurogroup ως προεδρεύων. Υπάρχει μια αναγνώριση, πιστεύω, συνολική, καθολική της προόδου που η Ελλάδα έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια.

Το Νταβός είναι πάντα ένας χώρος και μια ευκαιρία να μπορούμε να τοποθετούμε την Ελλάδα και στο διεθνές οικονομικό πλαίσιο, να προσελκύουμε επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι κρίσιμες για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία προόδου. Ενδεικτικά αναφέρω, το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και προφανώς θέλουμε και το 2026 να είναι μια πολύ καλή χρονιά.

Οπότε, σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών και ωκεανών και θα έλεγα ότι στις ταραγμένες θάλασσες, πρώτα και πάνω απ’ όλα, πρέπει το σκαρί της πατρίδας να είναι ασφαλές αλλά να έχει και σταθερή πορεία προς την πρόοδο και προς τη σταθερότητα και την ασφάλεια.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε μου δώσατε, σε πρόλογο, αυτά τα οποία θα σας απασχολήσουν τις επόμενες μέρες στο εξωτερικό σε σημαντικές συναντήσεις και στο Συμβούλιο Κορυφής και στην Ελβετία. Είναι πράγματι ταραγμένες οι θάλασσες και αν μπορέσουμε λίγο να δραπετεύσουμε από την καθημερινότητα, η οποία μας προκαλεί και μας απορροφά την προσοχή, θα καταλάβουμε ότι ζούμε πράγματι στιγμές, οι οποίες ασχέτως περαιτέρω εξελίξεων, είναι ούτως ή άλλως ιστορικές. Οι ταραγμένες θάλασσες αντιμετωπίζονται με την ισχύ της χώρας.

Προχθές, που ήμασταν στην γέφυρα του «Κίμωνα», παρακολουθήσαμε τρεις διαφορετικές γενιές πλοίων. Τα δύο ήταν εκεί για να τον υποδεχθούν. H τριήρης, το καταδρομικό «Αβέρωφ» και ο ίδιος ο «Κίμωνας». Και τα τρία έχουν την μέθοδο της αντεστραμμένης πλώρης, η οποία ενδείκνυται για την αντιμετώπιση θαλασσοταραχής. Συνεπώς, η χώρα μας είναι εξειδικευμένη στην αντιμετώπιση θαλασσοταραχών και έχει σημασία και ποιος κρατάει και το πηδάλιο σε αυτή τη φάση. Εσείς, είστε Πρωθυπουργός της Ελλάδος, οφείλετε να πράξετε σύμφωνα με τα συμφέροντα της χώρας μέσα σε αυτή την ταραγμένη περίοδο. Προφανώς δεν θέλουμε να διαταράξουμε τις σχέσεις μας με την Αμερική, αλλά και προφανώς, όπως λέει και το άρθρο 2 του Συντάγματός μας, η Ελλάδα ακολουθεί τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και επιδιώκει την εμπέδωση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της φιλίας μεταξύ των λαών. Αυτό το συνταγματικό καθήκον το οποίο έχουμε, το έχετε τονίσει κατά επανάληψη, το αντιλαμβάνονται οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Δεν είστε ακτιβιστής αυτή τη στιγμή, ούτε παραδίδετε μαθήματα πολιτειολογίας ή διεθνών σχέσεων, προασπίζεστε τα συμφέροντα της χώρας σε μία φάση μεταίχμιου. Είμαστε επί ξυρού ακμής. Ή θα μετατοπιστούν εντελώς όλες οι παραδοχές που ίσχυσαν μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, πάνω στις οποίες χτίστηκε το οικοδόμημα αυτού που λέγεται Ευρωαντλαντισμός, ή θα γίνει το άλμα προς το κενό με άγνωστες αλλά σίγουρα όχι θετικές συνέπειες.

Συνεπώς, η Ευρώπη θα πρέπει να εκφράσει έναν στιβαρό λόγο υποστήριξης της συνέχειας των Ευρωατλαντικών σχέσεων, υποστήριξης δηλαδή της στενής σχέσης των ευρωατλαντικών κρατών και η Ελλάδα δεν μπορεί να απέχει από αυτό.

Μέσα σε αυτή λοιπόν την τρικυμία, η οποία εισέβαλε στη ζωή μας και μετά το νέο έτος – και εδώ βλέπει κανείς πόσο σχετικές είναι οι τομές στο χρόνο, τίποτε στην ουσία δεν αλλάζει επειδή ήρθε η Πρωτοχρονιά – τα γεγονότα εξελίσσονται, τα γεγονότα επιδεινώνονται. Έχει σημασία λοιπόν η Ελλάδα να προσέχει πολύ τη δύναμή της, την ισχύ της και όντως αυτό που υποδεχτήκαμε πριν λίγες μέρες στο Σαρωνικό τη φρεγάτα «Κίμων» ήταν κάτι το οποίο ενδυναμώνει αφάνταστα την αποτρεπτική δύναμη της χώρας και στέλνει ένα μήνυμα πως είμαστε αποφασισμένοι είτε με πολλούς είτε μόνοι μας να υπερασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, να υπερασπίσουμε την κυριαρχία μας.

Συνεπώς η Ελλάδα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα των πονηρών καιρών, διαφυλάσσει την ισχύ της και προστατεύει τις συμμαχίες της αντιλαμβανόμενη όμως χωρίς αφέλειες και ρομαντισμούς περιττούς την κρισιμότητα των καιρών.

Είμαι βέβαιος ότι και στο Νταβός, στο οικονομικό κυρίως σκέλος, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η Ελλάδα θα δώσει το στίγμα ότι ναι μεν πρέπει οι σχέσεις να μην διαταραχθούν με την Αμερική, αλλά και δεν μπορεί η Ευρώπη να απεμπολήσει όλο το οικοδόμημα, το οποίο χτίστηκε και ισχύει τις τελευταίες δεκαετίες πάνω στο οποίο πλάσαμε το μύθο της ζωής μας, δημιουργήσαμε έναν τρόπο ζωής ο οποίος πρέπει να συνεχιστεί και είμαι βέβαιος όπως είπατε και εσείς ότι τελικά θα επικρατήσει λογική και δεν θα γίνει το άλμα προς το κενό το οποίο θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες.