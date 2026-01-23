«Προκηρύχθηκε θέση παιδιάτρου για την Κύθνο», διαβάσαμε σε μια όμορφη αφίσα του Δήμου του κυκλαδίτικου νησιού, η οποία αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα. «Τα παιδιά μας μεγαλώνουν απομονωμένα με όλες τις δυσκολίες της ζωής σε ένα μικρό νησί. Η παιδιατρική φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεμελιώδης ανάγκη. Ο παιδίατρος θα έχει μισθό από το κράτος και επιπλέον 1.000 ευρώ μηνιαίο επίδομα από τον Δήμο Κύθνου». Η απάντηση στην πρώτη ερώτηση που απευθύναμε στον Σταμάτη Γαρδέρη, δήμαρχο Κύθνου, πότε δηλαδή έφυγε ο παιδίατρος από το νησί, μας ξάφνιασε: «Δεν είχαμε». Και συμπληρώνει: «Δυστυχώς αυτά είναι τα προβλήματα της νησιωτικότητας. Αναγκαζόμαστε, λοιπόν, να δίνουμε ένα έξτρα οικονομικό κίνητρο για να προσελκύσουμε».

Τρεις αγροτικοί

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, η Κύθνος έχει 1.700 κατοίκους, όπως όμως λέει ο δήμαρχος, είναι πλέον πολύ περισσότεροι καθώς το νησί έχει μεγάλη ανάπτυξη. Εχουν εγκατασταθεί, λοιπόν, μόνιμα πολλοί καινούργιοι – τόσο Ελληνες με τις οικογένειές τους όσο και αλλοδαποί λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού.

Αυτή τη στιγμή, καλύπτεται μόνιμα από τρεις αγροτικούς γιατρούς – ο τρίτος, μάλιστα, εγκαταστάθηκε πρόσφατα, καλύπτοντας έπειτα από λίγο καιρό τη θέση του προηγούμενου που έφυγε. Δεν υπάρχει, με άλλα λόγια, ειδικευμένος γιατρός. Για του λόγου το αληθές, «ψαρέψαμε» μια ανακοίνωση του Δήμου που ενημέρωνε τους γονείς ότι η παιδίατρος Χ θα ταξιδέψει στην Κύθνο, όπου και θα βρίσκεται το απόγευμα της Παρασκευής και το πρωί του περασμένου Σαββάτου. Μια άλλη ανακοίνωση για το επόμενο Σαββατοκύριακο ενημέρωνε ότι ο ωτορινολαρυγγολόγος θα βρισκόταν στην Κύθνο το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή. Οπως μας ενημερώνει ο Στ. Γαρδέρης, εδώ και χρόνια ο Δήμος δίνει επιδόματα στους αγροτικούς του γιατρούς (αρχικά 350 ευρώ, πλέον 500 ευρώ). Παράλληλα με αυτή του παιδιάτρου, έχει προκηρυχθεί θέση και για ειδικό γιατρό. Και γι’ αυτή δίνεται το επίδομα των 1.000 ευρώ.

Η απομόνωση του χειμώνα

Ο δήμαρχος αναφέρει το μεγάλο πρόβλημα της σύνδεσης με την υπόλοιπη χώρα. Γιατί το καλοκαίρι μεν υπάρχουν αρκετά καράβια, αλλά από το φθινόπωρο τα δρομολόγια αραιώνουν – και μηδενίζονται σε κάποιες περιπτώσεις ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες. Σήμερα δεν υπάρχει πλοίο για Κύθνο από Πειραιά, ενώ από το Λαύριο γίνεται δρομολόγιο τρεις φορές την εβδομάδα. «Με τα απαγορευτικά, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι δεν γίνονται ούτε τα μισά δρομολόγια». Κι αυτό έχει συνέπειες φυσικά, πέρα από οποιεσδήποτε άλλες, και στην τροφοδοσία του νησιού. Ενός νησιού που απέχει μόλις 1 ώρα και 50 λεπτά από το Λαύριο και 3 ώρες από τον Πειραιά!

Επίδομα στέγασης

Συζητάμε για την εκπαίδευση στην Κύθνο. «Κι εκεί δυστυχώς υπάρχει υποστελέχωση. Δεν υπάρχει χημικός, π.χ., κι έτσι αναγκάζονται καθηγητές άλλων ειδικοτήτων να διδάσκουν. Παράλληλη στήριξη δεν έχουμε. Κοιτάξτε, δεν είναι ότι δεν προκηρύσσονται οι θέσεις», διευκρινίζει. «Προκηρύσσονται μεν, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον». Γι’ αυτό, παράλληλα με τον υγειονομικό τομέα, ο Δήμος Κύθνου προτίθεται να πάρει πρωτοβουλίες και στον εκπαιδευτικό. Συγκεκριμένα, όπως μας αναφέρει, στον φετινό προϋπολογισμό θα περιληφθεί και επίδομα στέγασης 250 ευρώ για τους εκπαιδευτικούς.

Δεν είναι το μοναδικό νησί

Η Κύθνος δεν είναι το μοναδικό μέρος όπου η Αυτοδιοίκηση παίρνει πρωτοβουλίες για να καλυφθεί το πρόβλημα της στέγασης των δημοσίων υπαλλήλων, γιατρών και εκπαιδευτικών, και με τον τρόπο αυτό να τονωθεί το ενδιαφέρον για την κάλυψη των αντίστοιχων θέσεων. Ενδεικτικά, ο Δήμος Αστυπάλαιας έχει ανακοινώσει στεγαστικό μηνιαίο επίδομα 200 ευρώ (ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση) για όσους μόνιμους υπαλλήλους του δεν έχουν δική τους κατοικία. Παράλληλα, δίνεται επίδομα στέγασης 600 ευρώ μηνιαίως στους γιατρούς που δεν διαθέτουν κατοικία και υπηρετούν στις δημόσιες δομές της Αστυπάλαιας, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει επίδομα κατοικίας για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Ο Δήμος Τήνου παρέχει επίδομα στέγασης σε γιατρούς του νησιού, το οποίο φθάνει τα 400 ευρώ, ενώ έχει ανακοινωθεί αντίστοιχο επίδομα για αναπληρωτές και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα 200 ευρώ για τους αναπληρωτές που υπηρετούν στα Κύθηρα έχει ανακοινώσει και ο ομώνυμος Δήμος.