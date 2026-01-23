Αξιοποιώντας κάθε παράθυρο ευκαιρίας, οι ελληνικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε εκδόσεις ομολόγων ύψους 4-6 δισ. ευρώ με στόχο να ενισχύσουν τα κεφαλαιακά «μαξιλάρια», να αντικαταστήσουν παλαιότερες και ακριβότερες εκδόσεις αλλά και διαθέσουν κεφάλαια για «πράσινες» χρηματοδοτήσεις Οπως και πέρυσι έτσι και φέτος πρεμιέρα στις αγορές έκανε η Eurobank με στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ, μέσω τίτλου μειωμένης εξασφάλισης. Αυτό ωστόσο που ήταν εντυπωσιακό ήταν οι προσφορές που έφτασαν τα 5,8 δισ. ευρώ «σπάζοντας τα κοντέρ» και επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη των αγορών.

Η υπερκάλυψη κατά 14 φορές οδήγησε σε μείωση του κουπονιού της έκδοσης στις 160 μονάδες βάσης (σε αντίστοιχες εκδόσεις ήταν στα 200 μ.β και άνω) συν mid swaps, δηλαδή χαμηλότερα αρχικές σκέψεις τιμολόγησης στην περιοχή του mid swap +200 μονάδες βάσης (δηλαδή περί του 4,9% με 5%), από την αρχική εκτίμηση. Πρόκειται και τίτλο Tier II διάρκειας 11,25 ετών με δικαίωμα ανάκλησης τα 6,25 έτη.

Η χθεσινή έξοδος της Εurobank στις αγορές πραγματοποιήθηκε στον απόηχο του Νταβός και της σύγχυσης που προκάλεσαν στις αγορές τα «μπρος – πίσω» του προέδρου Τραμπ.

Οπως σημείωναν στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα οι αγορές έχουν «χωνέψει» πλέον τον… παρορμητισμό του αμερικανού προέδρου, εκμεταλλεύονται αυτά τα «μπρος – πίσω του προέδρου», τα οποία αρκετές φορές προκύπτουν από την αντίδραση των ίδιων των αγορών.

Για τις ελληνικές τράπεζες η επιστροφή τους σε επενδυτική βαθμίδα αποτέλεσε καταλύτη. Το ενδιαφέρον των αγορών είναι δεδομένο και οι εκδόσεις τους σημειώνουν μεγάλη υπερκάλυψη. Η ισχυρή ζήτηση που έχουν οι τραπεζικές εκδόσεις επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των αγορών στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα που θα πρωταγωνιστήσει στο αναπτυξιακό αφήγημα της χώρας.

Για το 2026 η Πειραιώς σχεδιάσει δύο ομολογιακές εκδόσεις της τάξης των 500 εκατ. ευρώ η καθεμία, η Εθνική αναμένεται να προχωρήσει σε μια ομολογιακή κυρίως για την αναχρηματοδότηση παλαιότερων ενώ η Alpha Bank αναμένεται να αντλήσει τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ.

Από τα 4 στα 7 δισ. ευρώ

Σημειώνεται ότι ο αρχικός προγραμματισμός των ελληνικών τραπεζών για το 2025 ήταν για εκδόσεις περίπου 4 δισ. ευρώ, ωστόσο έκλεισαν τη χρονιά με εκδόσεις της τάξης των 7 δισ. ευρώ αξιοποιώντας το περιβάλλον των χαμηλότερων επιτοκίων, την επενδυτική βαθμίδα και τις θετικές προοπτικές ώστε να δημιουργήσουν μεγαλύτερα κεφαλαιακά μαξιλάρια – έχοντας μάλιστα πετύχει τους στόχους ΜREL – και να ενισχύσουν την κερδοφορία τους να προχωρήσουν σε μεγαλύτερες διανομές προς τους μετόχους.

Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank άνοιξε και πέρυσι την αυλαία των τραπεζικών εκδόσεων, με Τier II αντλώντας 400 εκατ. ευρώ και επιτόκιο 4,25%, τον Φεβρουάριο πραγματοποίησε private placement senior preferred ομολόγου 550 εκατ. ευρώ με λήξη το 2036. Τον Μάιο ακολούθησε έκδοση ΑΤ1 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6,625% κα 8 φορές υπερκάλυψη και τον Ιούλιο με έκδοση senior preferred άντλησε 500 εκατ. ευρώ με υπερκάλυψη 9 φορές και ετήσιο τοκομερίδιο 2,875%. Τον Σεπτέμβριο άντλησε επιπλέον 200 εκατ. ευρώ από την έκδοση του Ιούλιο με ιδιωτική τοποθέτηση μετά από συμφωνία με τις Deutsche Bank και BNP Paribas και απόδοση στο 2,978%. Τον Νοέμβριο, με ομόλογο ΑΤ1 άντλησε 400 εκατ. ευρώ με τη ζήτηση να φτάνει τα 2,8 δισ. ευρώ και η απόδοση του τίτλου στο 6,25%.