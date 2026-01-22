Μέσα στον Φεβρουάριο αναμένεται να έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της βιομηχανίας, όπως δήλωσε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στη διάρκεια της συνάντησης εργασίας που είχε με αντιπροσωπεία ΣΕΒ, με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Σπύρο Θεοδωρόπουλο.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε σειρά ζητημάτων, μεταξύ των οποίων ο Αναπτυξιακός Νόμος, το νέο πλαίσιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στη Βιομηχανία, το Εθνικό Χωροταξικό, καθώς και το ενεργειακό κόστος που απασχολεί ιδιαίτερα τις ελληνικές βιομηχανίες.

Ειδικότερα για τον Αναπτυξιακό Νόμο σημειώθηκε ότι ήδη οι αξιολογήσεις των επενδυτικών σχεδίων έγιναν μέσα σε 52 ημέρες.

Στον τομέα της μεταποίησης κατατέθηκαν συνολικά 264 επενδυτικές προτάσεις με προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ και οι οριστικοί πίνακες θα εκδοθούν στο τέλος Ιανουαρίου. Ο προϋπολογισμός των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, μαζί με το καθεστώς των μεγάλων επενδύσεων και το ειδικό καθεστώς των Παραμεθόριων Περιοχών, ανέρχεται στα 2,2 δισ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου, θα προκηρυχθεί νέος κύκλος μεταποίησης και ειδικού καθεστώτος και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και των μεγάλων επενδύσεων θα δοθούν άλλα 450 εκατ. ευρώ στήριξης και θα ξεκινήσει η διαδικασία καταβολών εντός του 2026.

Εκσυγχρονισμός

Αναφορικά με την απλοποίηση διαδικασιών, στο νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί περιλαμβάνονται διατάξεις για διαδικασίες εκσυγχρονισμού των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, επιχειρηματικών πάρκων μεγάλης μεμονωμένης μονάδας, αλλά και η κατάργηση σειράς γραφειοκρατικών διαδικασιών. Στόχος του νομοσχεδίου είναι να διευκολύνει και να παρέχει νομιμοποίηση υφισταμένων δραστηριοτήτων αλλά παράλληλα να δημιουργήσει τη δυνατότητα επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας σε στρατηγικούς τομείς όπως τα logistics και τα data centers.

Τέλος, στη συνάντηση συζητήθηκε εκτενώς και το θέμα του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων. Για το θέμα αυτό ήδη το υπουργείο Ανάπτυξης και ο ΣΕΒ εργάζονται από κοινού προκειμένου η κυβέρνηση να υιοθετήσει τη βέλτιστη και πιο ολοκληρωμένη λύση για τη στήριξη της βιομηχανίας έναντι του ιδιαίτερα αυξημένου ενεργειακού κόστους, με βάση το ιταλικό μοντέλο. Στόχος να επιλυθεί αυτό το κρίσιμο ζήτημα τις επόμενες εβδομάδες.