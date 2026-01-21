«Δεν υπάρχει γυρισμός» στον στόχο του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, διατράνωσε χθες ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αρνούμενος για άλλη μια φορά να αποκλείσει την κατάληψη του αρκτικού νησιού με τη βία. Δεν δίστασε μάλιστα με αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εικόνες τεχνητής νοημοσύνης να τονίσει την επιδίωξή του να αποσπάσει την κυριαρχία επί της Γροιλανδίας από τη Δανία, ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ, απειλώντας να διαλύσει τη συμμαχία που στηρίζει τη δυτική ασφάλεια εδώ και δεκαετίες. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που τον δείχνει να βάζει την αμερικανική σημαία στη Γροιλανδία, έχοντας πίσω του τον αντιπρόεδρο Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο και δίπλα μια ταμπέλα να γράφει: «Γροιλανδία, Αμερικανικό Εδαφος, από το 2026». Μια άλλη εικόνα τον δείχνει να μιλάει σε ευρωπαίους ηγέτες με φόντο έναν χάρτη που δείχνει τον Καναδά, τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα ως εδάφη των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ προχώρησε και σε μια άλλη κίνηση: επέκρινε το Ηνωμένο Βασίλειο επειδή συμφώνησε να παραδώσει ένα στρατηγικά σημαντικό αρχιπέλαγος στον Ινδικό Ωκεανό στον Μαυρίκιο τον Μάιο του 2025 – μια κίνηση που χαιρετίστηκε από την κυβέρνηση Τραμπ εκείνη την εποχή, αλλά τώρα χαρακτηρίστηκε «πράξη απόλυτης αδυναμίας και μεγάλης βλακείας» που σίγουρα θα παρατήρησαν η Κίνα και η Ρωσία.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Τραμπ έσπασε και έναν από τους άγραφους νόμους της διπλωματίας, δημοσιοποιώντας στο Truth Social προσωπικό μήνυμα του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στο οποίο του λέει «συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα της Συρίας», «μπορούμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα αναφορικά με το Ιράν», όμως προσθέτει ότι «δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία». Στη συνέχεια ο γάλλος πρόεδρος προτείνει στον Τραμπ να οργανώσει «μια συνάντηση της G7 μετά το Νταβός στο Παρίσι την Πέμπτη το βράδυ». Επίσης προσκαλεί τον Τραμπ να δειπνήσει μαζί του στο Παρίσι την Πέμπτη «πριν αναχωρήσεις για τις ΗΠΑ».

Το περιβάλλον του Μακρόν αποδέχθηκε ότι το μήνυμα αυτό είναι «πραγματικό» και «καταδεικνύει ότι ο γάλλος πρόεδρος, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, υιοθετεί την ίδια γραμμή». Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα η κίνηση αυτή του Τραμπ εξόργισε τον γάλλο πρόεδρο, καθώς ποτέ δεν γίνονται γνωστά προσωπικά μηνύματα μεταξύ των ηγετών. Οσο για την πιθανή σύνοδο των G7 αύριο στο Παρίσι, ο Μακρόν είπε ότι δεν έχει προγραμματιστεί κάτι τέτοιο.