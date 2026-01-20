Ο Δημήτρης Χατσίδης ήταν ο πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα με την παρουσία του. Ο 19χρονος επιθετικός είχε άμεση συμμετοχή και στα τρία τέρματα του Δικεφάλου, καθώς από δική του τελική προσπάθεια προήλθε το πρώτο γκολ, με τον Δημήτρη Πέλκα να παίρνει το «ριμπάουντ», ενώ στη συνέχεια μοίρασε τις ασίστ στους Τάισον και Γιώργο Γιακουμάκη για τα δύο επόμενα τέρματα.

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Δημήτρη Χατσίδη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα ασπρόμαυρα. Ο ΠΑΟΚ μπήκε στη ζωή του έπειτα από την απόφαση του πατέρα του να τον πάει, μαζί με τον αδελφό του, σε camp που διοργάνωσε ο σύλλογος. Γεννημένος στις 14 Ιουνίου 2006 στην Κοζάνη, ο νεαρός φορ εντάχθηκε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ λίγο πριν συμπληρώσει τα έξι του χρόνια. Η ένταξή του προέκυψε μέσα από το 3ο Talent Day των Ασπρόμαυρων, πριν από 14 χρόνια, όπου συμμετείχε μαζί με τον μικρότερο κατά τρία χρόνια αδελφό του. Ο πατέρας τους είχε πληροφορηθεί για τη διαδικασία κατά την παρουσία του στην Τούμπα σε αγώνα της ομάδας και αποφάσισε να οδηγήσει και τα δύο παιδιά στις δοκιμές, με τον ΠΑΟΚ να τα επιλέγει για τα τμήματα υποδομής. Από τότε, τα δύο αδέλφια παραμένουν στον σύλλογο, με τον Δημήτρη να έχει πλέον ανέβει στο ρόστερ της πρώτης ομάδας και τον Ιορδάνη να συνεχίζει στην Κ17.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όταν είχε ερωτηθεί με αφορμή την εικόνα του Ανέστη Μύθου στην προετοιμασία, με τις καλές του εμφανίσεις στα φιλικά, είχε βάλει στην κουβέντα και τον 19χρονο. «Επιθετικά έχουμε πολύ καλούς παίκτες με εξαιρετικά χαρακτηριστικά, έχουμε αυτούς που ξέραμε, ήρθε ο Ιβάνουσετς, έχουμε έναν νεαρό, τον Χατσίδη, που με έχει εντυπωσιάσει και το μέλλον του ανήκει, έχουμε τον Μύθου επίσης, πολύ καλό επιθετικά με μέλλον». Με αυτές τις 14 λέξεις, ο ρουμάνος τεχνικός έφερε στο προσκήνιο τον Χατσίδη, τον οποίο χρησιμοποίησε ως αλλαγή στην αναμέτρηση με αντίπαλο τη Βολφσμπέργκερ για τα προκριματικά του Europa League, με τον νεαρό να έχει το κλέψιμο και την πάσα στον Καμαρά που πέτυχε το γκολ της πρόκρισης.

Με τις δύο ασίστ στο πρόσφατο 3-0 επί του ΟΦΗ στην Τούμπα, ο Χατσίδης έγινε ο 22ος παίκτης του ΠΑΟΚ που καταγράφει γκολ ή ασίστ τη φετινή σεζόν. Οι Ασπρόμαυροι φέρνουν στο προσκήνιο την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μπέτις, με τον Λουτσέσκου να περιμένει την επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια (έμεινε εκτός λόγω ίωσης) και του Σουαλιό Μεϊτέ, οι εξετάσεις του οποίου ήταν καθαρές.