Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την κατασκευή κλειστών χώρων κράτησης μέσα σε ελεγχόμενες δομές προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο.

Αλλωστε, ήδη από τα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης είχε δώσει εντολή να δημιουργηθούν το συντομότερο δυνατό οι χώροι αυτοί. Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», από τις 30 δομές που είναι αυτή τη στιγμή σε λειτουργία, σχεδόν στις μισές είναι σχεδιασμένο να κατασκευαστούν τέτοιοι χώροι. Είναι χαρακτηριστικό πως ήδη στο Σχιστό δημιουργείται μια δομή μέσα στη δομή.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για την παράνομη μετανάστευση που ψηφίστηκε στις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου από τη Βουλή, τέτοιοι χώροι θα χρησιμοποιηθούν για τη διοικητική κράτηση αλλοδαπών, που μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 24 μήνες. Ωστόσο, όπως διευκρινίζουν στελέχη του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι κλειστοί αυτοί χώροι δεν θα είναι αποκλειστικά για διοικητική κράτηση.

Αντίθετα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως safe zones για ασυνόδευτα ανήλικα, χώροι για τοξικοεξαρτημένους πρόσφυγες και μετανάστες αλλά και ως ασφαλείς χώροι για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. «Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για μικρές φυλακές. Θα είναι σημεία μέσα στις δομές τα οποία θα μετατραπούν σε ελεγχόμενους χώρους», εξηγούν στα «ΝΕΑ».

Τι συμβαίνει με τις ροές

Είναι ενδεικτικό πως το πρώτο δεκαήμερο της νέας χρονιάς έφτασαν στη χώρα συνολικά 618 πρόσφυγες και μετανάστες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Τα πρώτα στοιχεία του 2026 δείχνουν και την τάση των κυκλωμάτων να στέλνουν κόσμο και μέσω Εβρου, καθώς ήδη 258 πρόσφυγες και μετανάστες προσπάθησαν να περάσουν το ποτάμι. Υπενθυμίζεται πως όλο το 2025 οι αφίξεις ξεπέρασαν τις 48.000, εκ των οποίων οι 19.822 αφορούν την Κρήτη και τη Γαύδο. Σύμφωνα, δε, με τα επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλάσσιων Συνόρων του Λιμενικού Σώματος, μόνο τον Δεκέμβριο καταγράφηκαν 66 περιστατικά παράτυπης εισόδου, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 3.470 παράτυποι αλλοδαποί και 80 διακινητές στα δύο νησιά. Ηδη, μέσα στο Σαββατοκύριακο τουλάχιστον 200 υπήκοοι τρίτων χωρών εντοπίστηκαν στα ανοιχτά της Κρήτης και της Γαύδου.

Την ίδια στιγμή, σε πρόσφατες δηλώσεις του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης τόνισε πως τα στοιχεία καταδεικνύουν σαφή μετατόπιση της πίεσης, «καθώς ενώ συνολικά οι αφίξεις μειώθηκαν από 60.886 το 2024 σε 48.068 το 2025, με μείωση περίπου 13.000 ατόμων στο τελευταίο πεντάμηνο, η Κρήτη καταγράφει αύξηση από 5.000 σε περίπου 20.000 αφίξεις.

Η αλλαγή των μεταναστευτικών προφίλ, με λιγότερες ροές από Συρία και Αφγανιστάν και αυξημένες από Σουδάν και Αίγυπτο μέσω Λιβύης, καθιστά αναγκαία την ενίσχυση τόσο της επιχειρησιακής αποτροπής όσο και της διαχείρισης στο πεδίο, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιστροφές, όπου αυτές είναι εφικτές».

Παραδέχεται πως το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Λιβύη. «Εκεί συνυπάρχουν δύο κρίσιμοι παράγοντες, αφενός η αυξημένη πίεση λόγω του πολέμου στο Σουδάν και της μετακίνησης μεγάλων πληθυσμών προς τη Λιβύη, αφετέρου η πολιτική αστάθεια και η ανάγκη διαλόγου με τον Χαλίφα Χαφτάρ, σε ένα πλαίσιο που δεν διευκολύνει τις θεσμικές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ενωση». Προανήγγειλε, δε, πως οι δομές που έχουν εξαγγελθεί στην Κρήτη βρίσκονται στη φάση της προετοιμασίας, με στόχο να είναι λειτουργικές εντός του 2026, ώστε να υπάρχει οργανωμένη υποδοχή και διαχείριση των αυξημένων αναγκών.

Για… εξωπραγματική αύξηση στις ροές, που ξεπερνά το 300%, κάνουν λόγο στελέχη του Λιμενικού στην Κρήτη, περιγράφοντας μια απελπιστική κατάσταση στη δομή της Αγυιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ενωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, Βασίλη Κατσικανδαράκη, η κατάσταση στην προσωρινή δομή της Αγυιάς είναι εκτός ελέγχου, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες, για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί, δεν έχει μεταφερθεί στην ηπειρωτική Ελλάδα ούτε ένας από τους 516 φιλοξενούμενους αλλοδαπούς της δομής, οι οποίοι ζουν στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο. Μάλιστα, όπως εξηγεί, σε αυτούς θα προστεθούν και όσοι έφτασαν τα τελευταία 24ωρα στην Κρήτη και τη Γαύδο.

«Ηδη έχουν εκδηλωθεί κρούσματα ψώρας αλλά και άλλες ασθένειες που εκδηλώνονται σε αυτές τις περιπτώσεις», δήλωσε ο πρόεδρος στον τοπικό Τύπο.