Στη συγκρότηση Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων από εξειδικευμένα τεχνικά στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και του ΟΤΕ, για την αεροναυτιλία και την εγκατάσταση νέων πομποδεκτών στο FIR Αθηνών, προχωρά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μετά από ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο τις συστάσεις του πορίσματος για το μπλακάουτ στο FIR Aθηνών που συγκάλεσε χθες ο Χρίστος Δήμας, με τη διοίκηση της ΥΠΑ, εκπροσώπους από τα σωματεία εργαζομένων, τη διοίκηση της Αεροπορικής Υπηρεσίας του ΟΤΕ, τεχνικούς των υπηρεσιών και εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, Eurocontrol. Οι επισημάνσεις του πορίσματος είναι, άλλωστε, εξαιρετικά σοβαρές, αφού λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι οι εξοπλισμοί της ΥΠΑ και του ΟΤΕ είναι απαρχαιωμένοι, δεν υποστηρίζονται πλέον από τους κατασκευαστές τους, «οπότε και είναι αδύνατη η παροχή οποιωνδήποτε εγγυήσεων για τη λειτουργία τους». Σύμφωνα με κοινοτική πηγή, τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα υπήρξε επικοινωνία της αρμόδιας διεύθυνσης της Κομισιόν με τον Δήμα. Και το κλίμα ήταν αρκετά δυσάρεστο.

Σκληρή γραμμή Κομισιόν

Οι ίδιες πηγές μεταφέρουν πως η Κομισιόν έχει μελετήσει το πόρισμα και έχει πλέον σκληρή γραμμή για το ζήτημα απέναντι στην Αθήνα, αμφισβητώντας ακόμη την αξιοπιστία των δεσμεύσεων του υπουργείου ότι θα έχει ολοκληρώσει πλήρη εκσυγχρονισμό συστημάτων ως το 2028. Επισημαίνω ότι το μπλακάουτ προέκυψε ενώ είχε ήδη ανακοινωθεί από την Επιτροπή η παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν είχε τηρήσει τις σχετικές υποχρεώσεις της.

Ο Κυρανάκης και η… κουζίνα

Η ένταση κορυφώθηκε χθες στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την τροποποίηση της σύμβασης με την Hellenic Train, όταν ο Κώστας Κυρανάκης άρχισε να λέει (προς τους συριζαίους) πως «ο σιδηρόδρομος σήμερα είναι καλύτερος και θα γίνει ακόμη καλύτερος από όταν μας παραδώσατε». Σαν να μην είχαν μεσολαβήσει τα Τέμπη, όπως του έλεγαν από κάτω, ενώ ο Πολάκης σε οργισμένη κατάσταση φώναζε «είσαι μεγάλος ψεύτης». Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε, όμως, η κόντρα του με την Πέτη Πέρκα. «Εχετε πολύ θράσος για πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου να τσιρίζετε», της είπε ο Κυρανάκης, σχολιάζοντας «εδώ είναι Βουλή κυρία μου, δεν είναι η κουζίνα σας», ενώ εκτός μικροφώνου εκείνη τον αποκάλεσε «φασίστα». Πάντως ο Κυρανάκης αργότερα μέσω ανάρτησής του ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό.

Ο ανεξέλεγκτος αγροτοσυνδικαλιστής

Ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης εξαπέλυσε χυδαία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, μπροστά σε κάμερες και μικρόφωνα, την ώρα που τον πλησίασαν δημοσιογράφοι για να μιλήσει για τις κινητοποιήσεις στα Μάλγαρα. Το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση που είχαν άλλοι εκπρόσωποι των αγροτών με τον Πρωθυπουργό. Θυμίζω ότι ο Ανεστίδης ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις και συμπτωματικώς χθες έλαβε την εισαγγελική εντολή για τη δέσμευση των λογαριασμών του. Οπότε μόλις είδε τα μικρόφωνα, άρχισε να μιλάει για «ματσούκια» που «θα χώσει στον κ… του Μητσοτάκη και θα χοροπηδάει ο π…». Οταν του επεσήμαναν ότι τα σχόλια καταγράφονται, έκανε τη χαρακτηριστική χειρονομία προς τα γεννητικά του όργανα. Από το Μαξίμου ήταν ήδη «κομμένος», πάντως, από πριν, από κάθε πιθανότητα συμπερίληψής του σε συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό.

Εφυγε από τη ζωή η πριγκίπισσα Ειρήνη

Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή χθες η τέως πριγκίπισσα Ειρήνη, η μικρότερη αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Απεβίωσε το πρωί της Πέμπτης στο παλάτι της Θαρθουέλα στη Μαδρίτη, την κατοικία της αδελφής της, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Η κηδεία της θα γίνει στην Ισπανία αλλά η σορός της θα μεταφερθεί στην Ελλάδα για να ταφεί στο Τατόι. Η τελευταία εμφάνισή της στην Αθήνα ήταν τον Φεβρουάριο του 2025, όταν παρέστη στον γάμο του ανιψιού της, Νικολάου Ντε Γκρες, με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη. Η «αντισυμβατική πριγκίπισσα» Ειρήνη γεννήθηκε στο Κέιπ Τάουν το 1944, ενώ είχε ζήσει και στην Ινδία με τη μητέρα της Φρειδερίκη. Είχε μεταφυσικές ανησυχίες, αγαπούσε τα ζώα, ήταν ικανή πιανίστρια και φιλάνθρωπος, ενώ διέθεσε το μερίδιό της από την οικογενειακή περιουσία στη φιλανθρωπική οργάνωση «Κόσμος σε Αρμονία» που είχε ιδρύσει. Την ώρα που ανακοινώθηκε χθες ο χαμός της, η υπόλοιπη οικογένειά της βρισκόταν στο Τατόι για το τριετές μνημόσυνο για τον αδερφό της τέως βασιλιά Κωνσταντίνο με τον οποίο είχε ιδιαίτερο δέσιμο.