Εναν νέο και λειτουργικό υπαίθριο χώρο άθλησης παρέδωσε ο Δήμος Πειραιά στο πάρκο Δηλαβέρη στην Ε΄Δημοτική Κοινότητα, ενισχύοντας τις αθλητικές υποδομές της πόλης. Ο χώρος άθλησης περιλαμβάνει υπαίθρια όργανα για καλλισθενική γυμναστική, κατάλληλα για άσκηση με το βάρος του σώματος και ενδυνάμωση, καθώς και παγκάκια και γκαζόν, προσφέροντας τη δυνατότητα δωρεάν και ασφαλούς άθλησης σε Πειραιώτες όλων των ηλικιών.

Σημειώνεται ότι στον σχεδιασμό του Δήμου Πειραιά είναι η δημιουργία ανάλογων χώρων άθλησης και στις παραλίες Βοτσαλάκια και Φρεαττύδα.