Εκπτωση έως και 20% στον νέο λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ μπορούν να «κλειδώσουν» οι ιδιοκτήτες κατοικιών οι οποίοι έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους έναντι φυσικών καταστροφών και θα υποβάλουν εγκαίρως αίτηση στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Η πλατφόρμα myProperty άνοιξε και θα δέχεται τις αιτήσεις των φορολογουμένων έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026. Το μέγιστο όφελος 20% στον ΕΝΦΙΑ αφορά ιδιοκτήτες κατοικιών συνολικής αντικειμενικής αξίας έως 500.000 ευρώ, οι οποίοι είχαν ασφαλισμένο το ακίνητό τους για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025. Για ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 500.000 ευρώ, η έκπτωση περιορίζεται στο 10%, υπό την προϋπόθεση πλήρους ετήσιας ασφάλισης. Σε περιπτώσεις μικρότερης διάρκειας κάλυψης, η μείωση του φόρου προσαρμόζεται αναλογικά. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το μέτρο κερδίζει έδαφος καθώς το προηγούμενο έτος 359.494 ιδιοκτήτες έλαβαν έκπτωση ΕΝΦΙΑ για περισσότερα από 500.000 ασφαλισμένα ακίνητα, με περίπου 250.000 φορολογούμενους να εξασφαλίζουν το ανώτατο ποσοστό μείωσης. Οπως ορίζεται στην απόφαση που υπογράφει ο Γιώργος Κώτσηρας για το 2026, η αξία ανακατασκευής της κατοικίας, που πρέπει να καλύπτει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ορίστηκε στα 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ για τα ομαδικά ασφαλιστήρια είναι πλέον δυνατή η προσκόμιση βεβαίωσης ασφάλισης στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ).

Ευρωπαϊκό πατριωτισμόζητεί η Γερμανία

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας ζήτησε να ξεκινήσει μια νέα εποχή «ευρωπαϊκού πατριωτισμού» – όπως τη χαρακτήρισε – για την προστασία των περιφερειακών οικονομικών συμφερόντων, προτείνοντας οι εταιρείες που λαμβάνουν κρατική βοήθεια να υποχρεούνται να διατηρούν θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και οι δημόσιες συμβάσεις να δίνουν προτεραιότητα στα προϊόντα που κατασκευάζονται στη Γηραιά Ηπειρο. Μιλώντας σε διάλεξη στο Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών DIW Βερολίνου, ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ επεσήμανε ότι η Ευρώπη πρέπει να επανεξετάσει ριζικά την προσέγγισή της, καθώς οι παραδοσιακές συμμαχίες διαλύονται και το εμπόριο γίνεται όπλο στα χέρια των πιο ισχυρών.

Κραυγή αγωνίας από βιομηχανία και μεταποίηση

Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας παρακολουθούν με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις που αφορούν τις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου, τονίζει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος. «Κατανοούμε τα προβλήματα των αγροτών και θέλουμε να λυθούν, αλλά λύση δεν είναι να οδηγηθεί σε ασφυξία η ελληνική μεταποίηση. Σας παρακαλούμε όλους, αγροτικό κόσμο και κυβέρνηση, συνεννοηθείτε και βρείτε τρόπο να πρυτανεύσει η λογική, η περιφέρεια πρέπει να ζήσει!» τονίζεται σε απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΣΒΕ. Και υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει περιθώριο να σπάσει κανένας κρίκος της αλυσίδας της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας μας. Η πίεση που ασκείται στις βιομηχανικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα είναι πλέον τεράστια.

Ιστορικό ρεκόρ για τον STOXX 600

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν σε ιστορικό υψηλό χθες Τετάρτη, ενισχυμένες από τα κέρδη των μετοχών εταιρειών χημικών προϊόντων και υγειονομικής περίθαλψης. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κατέγραψε άνοδο κατά 0,18% στις 611,56 μονάδες, με τις μετοχές εταιρειών χημικών να ηγούνται των κλαδικών κερδών με άνοδο 2%. Η EMS Chemie σημείωσε άνοδο 8% και ήταν μεταξύ των κορυφαίων επιδόσεων στον δείκτη STOXX, αφού η UBS αναβάθμισε τον ελβετικό χημικό όμιλο σε «αγορά» από «διακράτηση». Οι χημικές εταιρείες ήταν επίσης μεταξύ των κορυφαίων κερδισμένων στον αμερικανικό δείκτη αναφοράς S&P 500.

Μυστικοί «Ράμπο» με νέα ταυτότητα

Θα μπορούσε να είναι σενάριο αστυνομικής ταινίας. Ωστόσο, πρόκειται για μια πραγματική και θεσμικά κατοχυρωμένη δυνατότητα που αποκτά πλέον το ελληνικό κράτος στη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Με κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία πλήρως συγκαλυμμένων προφίλ, που επιτρέπουν σε «μυστικούς Ράμπο» να κινούνται αθέατοι μέσα σε κυκλώματα. Τα νέα αυτά προφίλ δεν περιορίζονται σε μια ψεύτικη ταυτότητα ή ένα διαβατήριο.

Αντιθέτως, χτίζονται σε βάθος, με ΑΦΜ «βιτρίνα», τραπεζικούς λογαριασμούς, οικονομική δραστηριότητα, ακόμη και μισθώσεις ακινήτων ή χρήση δορυφορικών τηλεφώνων. Με την έγκριση των προϊσταμένων τους, οι μυστικοί ερευνητές μπορούν να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε είδους, να συναλλάσσονται με πιστωτικά ιδρύματα ακόμη και με την ΤτΕ ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να πραγματοποιούν σύνθετες χρηματοοικονομικές πράξεις. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν σε εμπορικές συναλλαγές, αγοραπωλησίες προϊόντων και υπηρεσιών, εισαγωγές και εξαγωγές, μισθώσεις ακινήτων, χρήση μεταφορικών μέσων και κάθε άλλη ενέργεια που κρίνεται αναγκαία για τη συγκαλυμμένη δράση.

HELLENiQ ENERGY: προμέρισμα

Στις 26 Ιανουαρίου θα καταβληθεί στους μετόχους της HELLENiQ ENERGY το προμέρισμα για τη χρήση του 2025. Η διανομή προμερίσματος ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή έχει αποφασιστεί από τη συνεδρίαση του ΔΣ της εταιρείας στις 13 Νοεμβρίου 2025. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος έχει οριστεί η Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, ενώ δικαιούχοι της διανομής θα είναι όσοι μέτοχοι εμφανίζονται εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) κατά την εκκαθάριση της Τρίτης 20 Ιανουαρίου.