Θα είναι άραγε οι προεδρικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για το 2027 στη Γαλλία οι πρώτες εδώ και 40 χρόνια που δεν θα περιλαμβάνουν υποψήφιο με το όνομα Λεπέν; Απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα δώσει η δίκη που ξεκινάει σήμερα και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 12 Φεβρουαρίου σε εφετείο του Παρισιού: η Μαρίν Λεπέν, η ντε φάκτο ηγέτιδα της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (RN), δικάζεται σε δεύτερο βαθμό, μαζί με 10 ακόμα συνεργάτες συν το κόμμα της, για κατάχρηση ευρωπαϊκών κεφαλαίων.

Πρωτόδικα, στα τέλη του περασμένου Μαρτίου, η Δικαιοσύνη τής είχε επιβάλει ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, τα δύο με αναστολή, πρόστιμο 100.000 ευρώ και στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για πέντε χρόνια, με άμεση ισχύ. Παρότι αρχικά η Λεπέν φώναζε πως θα παρέμενε υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 πάση θυσία, τον περασμένο Νοέμβριο είπε πως αν κριθεί ξανά ένοχη, και παραμείνει σε ισχύ η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, θα αποσυρθεί αφήνοντας τον προτεζέ της, και επισήμως πρόεδρο του κόμματος, Ζορντάν Μπαρντελά, να διεκδικήσει στη θέση της τη γαλλική προεδρία. Παράλληλα, βέβαια, επανέλαβε πως «ασφαλώς και» θα είναι η ίδια υποψήφια αν μπορέσει, είπε μάλιστα πως διατηρεί «μια μικρή ελπίδα». Το πρόβλημα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει σε αυτή την περίπτωση είναι πως το γαλλικό εκλογικό σώμα δείχνει πια να κλίνει περισσότερο προς τον Μπαρντελά: όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά το Politico, «το υποτιθέμενο plan B του κόμματος αρχίζει να μοιάζει με plan A».

Δημοσκόπηση του ινστιτούτου Verian για την εφημερίδα «Le Monde» και το περιοδικό «L’Hémicycle» έδειξε πως ένα 49% των Γάλλων γενικά και ένα 70% των υποστηρικτών της RN ειδικότερα εκτιμά ότι ο Μπαρντελά «έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές»: τα αντίστοιχα ποσοστά υπέρ της Λεπέν ήταν μόλις 18% και 20%. Ενα 56% των υποστηρικτών της RN, μάλιστα, φαίνονται πεπεισμένοι πως ο Μπαρντελά, παρά την πολιτική του απειρία, «θα ήταν καλύτερος πρόεδρος της Δημοκρατίας» από τη Λεπέν. Στο μεταξύ, άλλη δημοσκόπηση που είχε πραγματοποιήσει το ινστιτούτο Odoxa τον Νοέμβριο ήθελε τον Μπαρντελά να κερδίζει όχι μόνο τον πρώτο αλλά και τον δεύτερο προεδρικό γύρο, απέναντι σε όλους τους υποψηφίους – ο πιο «δυνατός» θα ήταν ο κεντρώος πρώην πρωθυπουργός του Εμανουέλ Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ, ο Μπαρντελά θα τον κέρδιζε εν τούτοις με 53%-47%.

Προς το παρόν, πάντως, η Εθνική Συσπείρωση επιμένει πως η Μαρίν Λεπέν, που έχει ήδη επιχειρήσει τρεις φορές να κατακτήσει τον γαλλικό προεδρικό θώκο, είναι η Νο 1 επιλογή του κόμματος. Εξ ου και η σημασία της δίκης που ξεκινάει. Πρωτόδικα, η Δικαιοσύνη έκρινε πως επί «σχεδόν 12 χρόνια», από το 2004 έως το 2016, η RN χρησιμοποιούσε κονδύλια που λάμβανε ως δικαιούνταν από το Ευρωκοινοβούλιο προκειμένου να πληρώνει, ως μη δικαιούνταν, στελέχη και συνεργάτες που δεν είχαν καμία σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο. Συνολικά, εντόπισε περισσότερες από 40 πλασματικές συμβάσεις, με συνολικό κόστος «άνω των 4,6 εκατομμυρίων ευρώ». Και οι 24 συγκατηγορούμενοι της Λεπέν, πλην ενός, καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης, πρόστιμα και στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, οι μισοί άσκησαν έφεση. Τόσο η ίδια και το περιβάλλον της όσο και οι απανταχού πολιτικοί της φίλοι είχαν καταγγείλει τότε μια «πολιτική δίκη», ένα «δημοκρατικό σκάνδαλο». Τα στοιχεία, εν τούτοις, είναι σύμφωνα με τον γαλλικό Τύπο συντριπτικά, η Λεπέν αναμένεται λοιπόν να αλλάξει τώρα στρατηγική, στηρίζοντας την έφεσή της σε τεχνικές νομικές ενστάσεις καθώς και το επιχείρημα πως η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι είναι δυσανάλογη ποινή. Η ετυμηγορία του εφετείου αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι.