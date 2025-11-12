Ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, δήλωσε ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Γαλλίας το 2027, εάν δεν ανατραπεί η δικαστική απόφαση που της απαγορεύει να συμμετάσχει σε εκλογές.

Η Λεπέν, η οποία έχει ήδη διεκδικήσει τρεις φορές το ανώτατο αξίωμα της χώρας, έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων — κατηγορία την οποία απορρίπτει κατηγορηματικά. Η υπόθεση θα εξεταστεί εκ νέου στο εφετείο στις 13 Ιανουαρίου, ενώ η τελική απόφαση αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2025.

Το δικαστήριο είχε επιβάλει στη Λεπέν πενταετή απαγόρευση συμμετοχής σε εκλογές, ποινή που, εφόσον δεν ανατραπεί, θα της στερήσει τη δυνατότητα να είναι υποψήφια στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

«Δεδομένου ότι το εφετείο είναι πιθανό να εκδώσει την απόφασή του τον Σεπτέμβριο, δεν πρόκειται να αφήσω αυτό να παραταθεί», δήλωσε η Λεπέν στο ραδιόφωνο RTL. «Αν κριθώ ένοχη και μου απαγορευτεί να θέσω υποψηφιότητα, θα αποδεχτώ τη μοίρα μου».

Η ίδια τόνισε ότι σε μια τέτοια περίπτωση σκοπεύει να στηρίξει τον 30χρονο πρόεδρο του κόμματός της Ζορντάν Μπαρντέλλα, τον οποίο θεωρεί φυσικό της διάδοχο: «Αν μου απαγορευτεί να θέσω υποψηφιότητα, αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο αποφανθεί υπέρ μου τρεις ή τέσσερις μήνες αργότερα, θα είναι πολύ αργά για να διεξαχθεί μια σωστή προεδρική εκστρατεία».

Παρότι η Λεπέν έχει τη δυνατότητα να προσφύγει εκ νέου εάν η απόφαση του εφετείου δεν είναι ευνοϊκή, άφησε να εννοηθεί ότι δεν σκοπεύει να το πράξει.

Τέλος, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Elabe που δημοσιεύθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, τόσο η Μαρίν Λεπέν όσο και ο Ζορντάν Μπαρντέλλα διατηρούν διψήφιο προβάδισμα έναντι των πλησιέστερων αντιπάλων τους στην πρόθεση ψήφου για τον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών που θα αναμένεται το 2028.

