Σήμερα, πρώτα ο Θεός, θα ανακοινωθεί το πόρισμα της… «επιτροπής Βαμβακούλα» για το προ 10ημέρου τρομακτικό black out στο FIR Αθηνών. Και όπως όλα δείχνουν οι καλοί αυτοί άνθρωποι που μετέχουν της επιτροπής θα τα φορτώσουν όλα σε δυσλειτουργία των τηλεπικοινωνιών μεταξύ του συστήματος μέσω του οποίου γίνεται η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, και του διαχειριστή των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, ΟΤΕ. Πείθεται κανείς από μια τέτοια δικαιολογία; Μμμμ, δύσκολα! Αν δεν απαντηθεί με σαφήνεια και με πειστικό τρόπο, πώς επανήλθε το σύστημα σε πλήρη λειτουργία χωρίς να μεσολαβήσει οποιαδήποτε τεχνική παρέμβαση (σημειωτέον ότι το σύστημα επανήλθε, ενώ οι τεχνικοί… αναζητούσαν ακόμη την αιτία του black out!), δεν πρόκειται να πιστέψει κανείς τίποτε. Αντίθετα, θα φουντώσει και πάλι η συνωμοσιολογία, που έχει πάρει τρομερές διαστάσεις, οφείλω να επισημάνω. Ενας υψηλόβαθμος αρμόδιος, πολύ υψηλός μιλάμε, μου ανέφερε σχετικά χθες το μεσημέρι, ότι η επαναφορά του συστήματος σε πλήρη λειτουργία έγινε, διότι έπειτα από ένα ακριβώς 8ωρο «υπήρξε αντιστροφή στη ροή των δεδομένων», αλλά ίσως αυτή είναι μια βολική εξήγηση, όχι απαραίτητα και η σωστή.

Δεν αναφέρω τίποτε άλλο επί του παρόντος. Μόλις εκδοθεί το πόρισμα, υποθέτω, θα έχουμε περισσότερα να πούμε…

7 χρόνια φαγούρας

Το θετικό πάντως σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι σήμερα, πρώτα ο Θεός επίσης (είμαι θεοσεβούμενος, ο άνθρωπος…), το Ελεγκτικό Συνέδριο θα εκδώσει την απόφασή του επί της συμβάσεως για την προμήθεια ενός καίριου συστήματος για την ασφαλή διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Πρόκειται για το σύστημα VCRS, του οποίου η κρισιμότητα αποδείχθηκε κατά το black out της 4ης Ιανουαρίου. Είναι αυτό που καταγράφει τις επικοινωνίες των ελεγκτών με τους πιλότους. Η σχετική σύμβαση, ύψους περίπου 5 εκατ. ευρώ, εκκρεμούσε ήδη από το 2019, επί ΣΥΡΙΖΑ ακόμη. 7 χρόνια αργότερα, και έπειτα από μια διελκυστίνδα μεταξύ Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αρμόδιου υπουργείου και Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Συνέδριο πρόκειται σήμερα να εκδώσει την απόφασή του, για τη σύμβαση, και όλοι οι υπόλοιποι κάνουν τον σταυρό τους, να είναι θετική.

Για να μη μεσολαβήσουν άλλα 7 χρόνια…

Κακός συνδυασμός

Τρίτη και 13 δεν είναι καλός συνδυασμός. Βασικά θεωρείται ο χειρότερος. Οι βαριά προληπτικοί κάθονται σήμερα σπίτι τους, κι όσοι δεν είναι, με το που θα τους συμβεί κάτι, θα σπεύσουν να το συνδέσουν με τη μία, με το δυσοίωνο Τρίτη και 13. Και επειδή η στήλη, πλην των άλλων, έχει και έναν παιδευτικό χαρακτήρα, να αναφέρω, ευκαιρίας δοθείσης, ότι η δεισιδαιμονία περί τη σημερινή ημερομηνία συνδέεται απολύτως με την Αλωση της Κωνσταντινουπόλεως, η οποία συνέβη Τρίτη (29 Μαΐου 1453), καθώς και με το ότι οι αρχαίοι θεωρούσαν τον αριθμό 13 δυσοίωνο, επειδή υπερβαίνει την αρμονία του Δωδεκάθεου. Ο δε 13ος θεός, ήταν ο Τυφώνας – πολύ κακό παλικάρι, όπως άλλωστε περιγράφει και το όνομά του…

Σήμερα λοιπόν, που ο μήνας έχει 13 και είναι Τρίτη, διάλεξε ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ να πραγματοποιήσει σε δύο δόσεις το ραντεβού με τους αγρότες, και όποιος θεωρούσε εξ αρχής ότι πρόκειται για κακή ιδέα, επαληθεύτηκε πανηγυρικά χθες βράδυ, χωρίς να είναι ούτε Κώστας Λεφάκης ούτε Λίτσα Πατέρα…

Το ναυάγιο και η διάκριση

Δική του ήταν η απόφαση, δική του μερικώς, και η ευθύνη για την τροπή που έλαβαν τα πράγματα μετά τους όρους που έθεσε για τις συναντήσεις. Καταλαβαίνω ότι δεν ήθελε να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές ούτε ο Κώστας Ανεστίδης, ο αρχιστράτηγος των μπλόκων της Μακεδονίας, ούτε ο «φέρελπις» βοηθός του Γιώργος Μπότας, επειδή – και σωστά – «δεν ήθελε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με κανέναν από τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ». Ομως τώρα που ναυάγησε η μεγάλη συνάντηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων, επειδή αυτοί επέμεναν πλην των άλλων, για τη συμμετοχή και του Ανεστίδη και του Μπότα, δεν θα αποφύγω τον πειρασμό να τους κατηγορήσω ευθέως για διακρίσεις στα όρια του… ρατσισμού. Διότι αφού κρίνουν τόσο σημαντική τη συμμετοχή των δύο αυτών (ώστε να ματαιώσουν το ραντεβού), γιατί αφήνουν απέξω ορισμένες εμβληματικές μορφές του αγροτικού κινήματος; Οπως τον περίφημο «Φραπέ», τον συνεργάτη του, τον «τυχερό» (λόγω της εύνοιας που είχε στα τυχερά παιχνίδια) «Χασάπη», αλλά και το υπέροχο, και τόσο «τυχερό» επίσης, ζεύγος Μαγειρίας – Σεμερτζίδου;

Κρίμα θα πω, διότι όπως γνωρίζουν αυτοί οι τέσσερις το «αγροτικό» πρόβλημα, δεν το γνωρίζει άλλος εξ όσων θα προσέρχονταν σήμερα στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Απαράδεκτη διάκριση, την οποία και καταγγέλλω!

Ελπίζω να διορθωθεί… προσεχώς…

Ποδαρικό με αποχώρηση

Στο μεταξύ έχω την αίσθηση ότι το 2026 δεν έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους ή τους πιο ευοίωνους όρους, για μερικούς. Να, ας πούμε, έγκυρη πηγή μου, μου ανέφερε ότι επίκειται η αποχώρηση του διευθύνοντος συμβούλου του μετρό, Νίκου Κουρέτα, έπειτα από μια 7ετή, μάλλον επιτυχή, περίοδο στην κορυφαία αυτή θέση των σταθερών συγκοινωνιών. Η πηγή μου δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει απολύτως τους λόγους για τους οποίους αντικαθίσταται ο κ. Κουρέτας. Αλλά από μια σύντομη έρευνα που διεξήγαγα στις πήγες, μου προέκυψε… νόμος Κεραμέως! Τον κ. Κουρέτα λοιπόν υποσκέλισε άλλος υποψήφιος για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, ονόματι Χρ. Φαφούτης, ο οποίος επρώτευσε στη σχετική διαγωνιστική, βάσει του νόμου, διαδικασία, του ΑΣΕΠ.

Γιατί καθυστερεί η δικογραφία

Το δεύτερο θέμα που πληροφορήθηκα είναι ότι η πολυαναμενόμενη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία υποτίθεται ότι διαβιβάζει εδώ και τρεις-τέσσερις μήνες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή για τα περαιτέρω, ενδεχομένως και να μη φτάσει ποτέ στα μέρη μας!

Κατά την πηγή μου, η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, της οποίας η θητεία ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2026 (έχει ήδη αναδειχθεί ο διάδοχός της, ένας Γερμανός ονόματι Ρίτερ, εξειδικευμένος στο οικονομικό έγκλημα), δυσκολεύεται να στηρίξει κατηγορίες κατά των βουλευτών, που ακούγονται στις υποκλαπείσες συνομιλίες με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ να ζητούν ρουσφέτια (τύπου επιτάχυνση των διαδικασιών) για να πληρωθούν ψηφοφόροι τους αγρότες. Συγκεκριμένα, όπως μου ανέφερε αυτή η πηγή (φυσικά δεν υιοθετώ τίποτε…), από καμία από τις επίμαχες συνομιλίες δεν προκύπτει οικονομικό όφελος για κάποιον βουλευτή. Να κάλεσε δηλαδή στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ και να του ζήτησε να επιταχύνει τις πληρωμές γιατί έχει λαμβάνειν κάποιο αντίτιμο για τον «κόπο» του.

Τις ίδιες δυσκολίες συναντά η κ. Κοβέσι και με την απόδοση κατηγοριών κατά του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, όπως και του πρώην υπουργού και νυν γραμματέα της ΝΔ Κώστα Σκρέκα, οι οποίοι επίσης φέρονται να «ακούγονται» στις υποκλαπείσες συνομιλίες.

Αυτός είναι ο λόγος, που η δικογραφία δεν έχει διαβιβαστεί ακόμη στη Βουλή, καθώς η κ. Κοβέσι αντιλαμβάνεται πως με τα νομικώς ισχύοντα (άρθρο 86 – νόμος περί ευθύνης υπουργών) μια δικογραφία, όπως αυτή που περιγράφεται, δεν πρόκειται να έχει κανένα νομικό αποτέλεσμα…

Ενα «αγύριστο κεφάλι»

Μ’ αρέσει ο Καιρίδης! Δηλαδή τι μου αρέσει σ’ αυτόν; Οτι είναι αυτό που λέμε «κεφάλι αγύριστο», δεν είναι οπαδός της «κωλοτούμπας», ούτε διστάζει μπροστά στις αντιδράσεις που ενδεχομένως θα προκληθούν από όσα λέει. Το επεισόδιο με τον υπουργό Δένδια στη Βουλή, το ενθυμείσθε υποθέτω. Ο ισορροπιστής Δένδιας έσπευσε να «νουθετήσει» τον Καιρίδη, για μια παρατήρηση που έκανε στην πρόεδρο Ζωή (Κωνσταντοπούλου). Η κυβέρνηση πάσχισε να υποβαθμίσει το θέμα, αλλά χθες το πρωί στο Mega ο Καιρίδης δεν μάσησε. Αφού χαρακτήρισε άστοχη την παρέμβαση Δένδια, είπε πολύ καθαρά ότι «δεν έχει καμία δουλειά υπουργός να παρεμβαίνει σε κοινοβουλευτικό διάλογο (…) όταν μιλάνε οι εκπρόσωποι Κοινοβουλευτικών Ομάδων δεν μπορεί να παρεμβαίνει ο υπουργός».

Γι’ αυτό μ’ αρέσει ο Καιρίδης. Το είπα; Το ξαναλέω…