Από τη μια, η άνοιξη μες στον χειμώνα του Ζέλσον Μαρτίνς (35′) που νύχτες σαν και αυτή στο Περιστέρι υπενθυμίζει ότι είναι και παραμένει μια κατηγορία μόνος του για το πρωτάθλημα της Super League. Πιθανότατα ο καλύτερος όλων στα μέρη μας. Κάποιος που ευχαριστιέσαι να πληρώνεις εισιτήριο για να τον βλέπεις να καλπάζει πλάι στον ασβέστη. Και από την άλλη, το φαινόμενο που ακούει στο όνομα Μεντί Ταρέμι (56΄) και ο… σιγαστήρας του. Ο ιρανός φορ που, για όποιον τυχόν δεν το γνωρίζει, έφτασε 13 γκολ και 3 ασίστ σε 21 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό, σκοράροντας ή μοιράζοντας μια τελική πάσα κάθε 79΄ συμμετοχής. Προχθές τα έκανε και τα δύο, ασίστ και γκολ, σε 85΄ συμμετοχής για το τελικό 2-0 κόντρα στον Ατρόμητο. Παίζοντας για τον εαυτό του αλλά και τον Αγιούμπ ελ Κααμπί. Και για τον Ντανιέλ Ποντένσε. Και για όλους τους άλλους που δεν ήταν εκεί, στην αποστολή πέρα από το ποτάμι.

Σε ένα από τα παιχνίδια που αν τα κερδίσεις στο ράλι του πρωταθλήματος δεν τα θυμάσαι στο φινάλε, αλλά κρίνουν τίτλους. Πήγε χωρίς πέντε ο Ολυμπιακός στο Περιστέρι (Ελ Κααμπί, Ποντένσε, Ροντινέι, Μπρούνο, Πιρόλα – και κράτησε στον πάγκο ως το 85΄ και τον Μουζακίτη που ερχόταν από ίωση). Με το βάρος από τις δύο ισοπαλίες – Αρης, Κηφισιά – που δεν του έδιναν δικαίωμα στο λάθος. Εσπασαν το μπλόκο όμως παίζοντας το καλύτερό τους παιχνίδι έπειτα από καιρό. Κυριαρχώντας απόλυτα σε ένα γήπεδο που παραδοσιακά είναι μπελάς για τους μεγάλους. Θα μπορούσε μάλιστα να έχει προηγηθεί μια ώρα αρχύτερα, αν ο Ζέλσον Μαρτίνς δεν έχανε τη μάχη με τον τερματοφύλακα του Ατρόμητου, Αλεξέι Κοσέλεφ (3΄), ή αν η κεφαλιά του Παναγιώτη Ρέτσου από τη συστημένη ασίστ (σε φάουλ) του Γιουσούφ Γιαζίτζι δεν σταματούσε στο δοκάρι (8΄). Η πρώτη τελική του Ατρόμητου ήρθε στο 54΄ με τον Ντένζελ Γιουμπιτάνα (άουτ). Δύο λεπτά αργότερα ο Ταρέμι έκλεψε, ο Τσικίνιο έστρωσε και ο Ιρανός καθάρισε την μπουγάδα. Η δουλειά είχε γίνει στην εντέλεια.

Το παραδέχθηκε μέχρι και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που σπανίως θα πει μια κουβέντα παραπάνω: «Νομίζω πως πραγματικά ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς. Στο πρώτο ημίχρονο ειδικά είχαμε καλή ένταση και σημειώσαμε ένα γκολ με σκόρερ τον Μαρτίνς, ο οποίος ήταν… ασταμάτητος και έδωσε πολλά μέσα στο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο ρίξαμε λίγο τον ρυθμό μας, ωστόσο δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να μας απειλήσει, κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Πιστεύω ότι μετά και το δεύτερο γκολ συνεχίσαμε να αγωνιζόμαστε με ηρεμία», είπε ο Βάσκος που την Τετάρτη το βράδυ στο Γ. Καραϊσκάκης, στον προημιτελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ (14/1, 18.30), φτάνει τα 100 ματς στον πάγκο του Ολυμπιακού. Προχθές στο Περιστέρι προσπέρασε τον Ολεγκ Μπλαχίν (98 σε 968 μέρες) και ετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο στον ερυθρόλευκο τόμο του. «Είναι απίστευτο, όταν ήρθα δεν πίστευα ότι θα καταφέρουμε τόσο πολλά πράγματα τόσο γρήγορα. Οτι θα κλείσω 99 ματς και θα έχουμε πετύχει τόσο πολλά. Φέτος είναι διαφορετική χρονιά, έχουμε θέσει κάποιους στόχους, την Τετάρτη ελπίζουμε να προκριθούμε για να επαναλάβουμε ό,τι και πέρυσι. Μετά ακολουθεί ένα σημαντικό παιχνίδι για την Ευρώπη. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και παλεύουμε για τους στόχους μας», σχολίασε και για αυτό. Είπαμε… υπέρβαση για εκείνον μετά το τρίποντο της νίκης.

Για το 99 του κόουτς ρωτήθηκε και ο Ταρέμι. «Του εύχομαι όλα τα καλά, ξέρει τι θέλει από τη δουλειά του. Θα προσπαθήσουμε να εκπληρώσουμε τους στόχους μας μέχρι το τέλος της σεζόν». Ο Ιρανός όμως, παρότι όλα του πάνε καλά στο γήπεδο, στην πραγματικότητα δεν βρίσκεται ακριβώς σε ημέρες που ευχαριστιέται. Δεν κρύβει την ανησυχία για όσα συμβαίνουν στην πατρίδα του. Τις διαδηλώσεις και τις μάχες σώμα με σώμα που κάνουν τις νύχτες μέρες στην Τεχεράνη. Αποδείχθηκε όταν τον ρώτησε κάποιος πώς και δεν πανηγυρίζει έντονα τα γκολ του. «Υπάρχουν κάποια προβλήματα στο Ιράν, με την κυβέρνηση και τον λαό. Ως παίκτης πρέπει να είσαι με τον κόσμο, γιατί αυτός στέκεται στο πλευρό μας. Επειδή η χώρα μας δεν φαίνεται καλά, δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος», ήταν η ατάκα του που δεν άφησε περιθώρια για διαφορετική ερμηνεία.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Κοσέλεφ, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Μουτουσάμι (58′ Τζοβάρας), Καραμάνης (77′ Μουντές), Γιουμπιτάνα (87′ Αμπαρτζίδης), Μίχορλ, Μπάκου (87′ Γκαρσία), Φαν Βερτ (58′ Τσαντίλας).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Εσε (85’Μουζακίτης), Γκαρθία, Τσικίνιο (85′ Καλογερόπουλος), Γιαζίτζι (69′ Νασιμέντο), Μαρτίνς (78′ Στρεφέτσα), Ταρέμι (85′ Γιάρεμτσουκ).

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης.