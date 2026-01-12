«Για να φύγει η κυβέρνηση της ακρίβειας, των σκανδάλων και της διαφθοράς, απαιτείται η συνεργασία όλης της δημοκρατικής αντιπολίτευσης μαζί με τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού. Κανένας δεν μπορεί μόνος του!». Τάδε πόσταρε ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Βέβαια, δεν εξήγησε γιατί αν πρέπει να συνεργαστεί σύσσωμο το δημοκρατικό τόξο με το κόμμα που ετοιμάζει η Καρυστιανού, δεν πρέπει να συμμαχήσει και με τον Βελόπουλο ή τη Νίκη (από την οποία εκείνη έχει ήδη στρατολογήσει ένα στέλεχος).

Προδιαγραφές

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή πορτ-παρόλ του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Μελίδη, «με τη Mercosur δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός, καθώς εισάγονται προϊόντα από χώρες με χαμηλότερες περιβαλλοντικές, υγειονομικές και ποιοτικές προδιαγραφές που παράγονται φθηνότερα». Περίεργο. Κι εγώ που νόμιζα πως για την Κουμουνδούρου και τους συντρόφους οι χώρες της Λατινικής Αμερικής είναι η πολιτική γη της επαγγελίας – άρα, όλα γίνονται σωστά εκεί. Μάλλον η πίστη στα αριστερά υποδείγματα φθίνει μπροστά στην ανάγκη προσέλκυσης αγροτικών ψήφων.

Μομφή

Ο προκάτοχος του Δένδια στο Πεντάγωνο, Νίκος Παναγιωτόπουλος, αποφάνθηκε από βήματος της Ολομέλειας πως οι αντιδράσεις των υπαξιωματικών στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, το οποίο πέρασε τελικά από τη Βουλή, πρέπει να τους προβληματίσουν όλους. Η αντιπολίτευση διάβασε την παρατήρησή του σαν μομφή στον υπουργό. Ωστόσο, μετά κυκλοφόρησε η είδηση της χαλαρής κουβέντας των δύο ανδρών στο εντευκτήριο του κοινοβουλίου κι αυτό το αντάρτικο έληξε μάλλον άδοξα – όπως τόσα και τόσα του είδους του, άλλωστε.

Απολογία

Μετανιώνει, είπε ο Δημήτρης Καιρίδης, που απάντησε «άσε μας, κουκλίτσα μου» στην Κωνσταντοπούλου αλλά κι αυτή συμπεριφέρεται σαν «λυκειάρχης της χούντας». Η σχέση του με τον Δένδια, συμπλήρωσε, είναι «εξαιρετική» αλλά «στη Βουλή τον πρώτο λόγο έχουν οι βουλευτές» και «προφανώς δεν έπρεπε να παρέμβει». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ απολογήθηκε χωρίς να απολογηθεί και στη μεν και στον δε. Οπότε, εμπεδώσαμε ότι δεν του αρέσει να του δίνουν συμβουλές γιατί μπορεί να κάνει και μόνος του λάθη.