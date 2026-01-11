Γυμνασμένα πόδια και άψογοι κοιλιακοί! Το «σύνθημα» για την άνοιξη (έρχεται, δεν είναι μακριά, παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες) και το καλοκαίρι του 2026 είναι… ξεκινήστε τρελά την άσκηση! Γυμναστείτε καθημερινά, γιατί η μόδα επιτάσσει να βγάλετε τα συγκεκριμένα σημεία του σώματός σας σε κοινή θέα. Οι μεγάλοι οίκοι μόδας με τις υπογραφές των διάσημων σχεδιαστών, έχουν ήδη παρουσιάσει τις προτάσεις τους για τη νέα σεζόν, με το μίνι να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής! Μίνι και ναι σούπερ μίνι, σαν αυτά που φορούσαν τα top models και οι stars της δεκαετίας του εβδομήντα. Φορέματα που μοιάζουν σαν να φοράς μπλούζες ή πουκαμίσες.

Συνοδεύονται από φλατ, χειροποίητα σανδάλια ή μποτίνια στο χρώμα του δέρματος (η Isabel Marant και ο Hermes έχουν τα καλύτερα) και λιγότερο από ψηλοτάκουνα, εκτός αν είναι οι εκκεντρικές ασημένιες γόβες με τα… πέταλα του Rabanne. Τα χρώματα που επικρατούν είναι το ροζ, το κίτρινο, το έντονο πράσινο, το σοκολά και βέβαια το κόκκινο. Εντονο κόκκινο για κοντά και μακριά φορέματα και sexy bodies. Πραγματικά φοβερά, για πολύ καλλίγραμμες γυναίκες, όπως είναι φυσικό. Το λευκό είναι όπως πάντα ό,τι πιο αγαπημένο για την άνοιξη – καλοκαίρι. Λευκές παντελόνες, κοστούμια, φορέματα τύπου κομπινεζόν και με τεράστιους φιόγκους, μακριές πουκαμίσες πάνω από κλασικά παντελόνια και πολλές φόρμες. Συνοδεύονται από γόβες με δαντέλα, πέδιλα – πλατφόρμες και τσάντες fishnet. Τα αξεσουάρ είναι ογκώδη, με τα τεράστια σκουλαρίκια να πρωταγωνιστούν, όπως και τα γυαλιά τύπου αλεξιπτωτιστή.

Παρακολουθήστε τις τάσεις, ενημερωθείτε, ταξιδέψτε στους υπέροχους, δημιουργικούς, γοητευτικούς δρόμους του fashion world, επιλέξτε όμως αυτά που σας κολακεύουν. Η μόδα τελικά κάνει κύκλους. Ολα επαναλαμβάνονται, ίσως με μια πιο «φρέσκια» ματιά…