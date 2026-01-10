Κόντρα στη Γεωργία, αύριο το βράδυ (21.30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών κάνει ντεμπούτο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου και θέλει να μπει με το δεξί στη νέα χρονιά και σε αυτή τη διοργάνωση. Η οποία είναι η παλαιότερη στον υγρό στίβο, καθώς συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση της Βουδαπέστης το 1926!

Η Εθνική μας των ανδρών, που έχει κατακτήσει συνολικά 17 μετάλλια στη μεγάλη ιστορία της, έχοντας ανέβει στο βάθρο σχεδόν όλων των διοργανώσεων, δεν έχει ακόμα κατακτήσει μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Μήπως ήρθε η ώρα;

«Πράγματι, τα τελευταία 5 χρόνια βρισκόμαστε στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, με κατακτήσεις μεταλλίων, χωρίς όμως να το έχουμε καταφέρει ακόμα σε ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Είναι ο στόχος μας η κατάκτηση ενός μεταλλίου στο Βελιγράδι, χωρίς όμως να μπορούμε να κάνουμε καμία πρόβλεψη» λέει στα «ΝΕΑ» ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος, που εξηγεί τι θα ήθελε να δει από την ομάδα του, που αν το κάνει, η κατάκτηση ενός μεταλλίου θα είναι εφικτή.

«Προσωπικά θα είμαι ικανοποιημένος αν δω μετά τη Σιγκαπούρη και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα την ομάδα μου να αποδίδει πολύ καλό πόλο, να αποπνέει υγεία και να είναι συγκεντρωμένη στο πλάνο που θέτουμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Αν παρουσιάσουμε τέτοια εικόνα θα έρθει ένα μετάλλιο» υποστηρίζει με σιγουριά ο έμπειρος τεχνικός, που γνωρίζει καλά ότι ο ίδιος και οι παίκτες του έχουν βάλει ψηλά τον πήχη.

«Πληγωθήκαμε, δεν απογοητευτήκαμε»

«Επιβάλλεται μόνοι μας να έχουμε πίστη στο πού μπορούμε να φτάσουμε και να θέτουμε και τον ανάλογο στόχο. Δεν λέμε μεγάλα λόγια αλλά δεν κρυβόμαστε πλέον πίσω από το δάχτυλό μας» λέει και δεν ξεχνά τα δραματικά φινάλε που «πλήγωσαν» την ομάδα μας, στον τελικό του Παγκοσμίου 2023 με την Ουγγαρία (ήττα στα πέναλτι), τον προημιτελικό με τη Σερβία στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 (αποκλεισμός με γκολ από τη σέντρα στη λήξη) και τον ημιτελικό του Παγκοσμίου 2025 με την Ισπανία (αποκλεισμός στα πέναλτι με ισοφάριση στη λήξη του αγώνα).

«Ναι, μας έχουν πληγώσει πολύ, αλλά δεν μας έχουν απογοητεύσει. Θέλουμε να δημιουργήσουμε την επόμενη ευκαιρία να πάρουμε αυτό που νιώθουμε ότι αξίζαμε σ’ αυτές τις τρεις διοργανώσεις.

Τη μοίρα την ορίζουμε εμείς οι ίδιοι με τις επιλογές μας και τις πράξεις μας. Ας είμαστε πιο προσεκτικοί και με μεγάλη πίστη στις δυνατότητές μας και θα πάρουμε αυτό που μας αξίζει» επισημαίνει ο Θοδωρής Βλάχος.

Το ανέβασμα του πήχη

Πώς όμως φτάσαμε από τον στόχο της οκτάδας σε παλαιότερες δεκαετίες, να… στενοχωριόμαστε εάν δεν πάρουμε μετάλλιο και πολλές φορές και το χρυσό!

«Ολος ο οργανισμός που λέγεται Κολυμβητική Ομοσπονδία έχει εξελιχθεί και δημιουργεί πλέον τις καταλληλότερες συνθήκες στους προπονητές και τους αθλητές των Εθνικών Ομάδων να δουλεύουν προγραμματισμένα και μεθοδικά για το καλύτερο αποτέλεσμα. Υπάρχουν πολύ καλές γενιές αθλητών την τελευταία δεκαετία και η δίψα για διάκριση από όλους μας. Αυτή η νέα δυναμική της ομάδας μας φανερώνει τη μεγάλη εξέλιξη του αθλήματός μας στη χώρα μας» απαντά ο κόουτς και δεν κρύβει την έμπνευση που έχει πάρει και ο ίδιος, αλλά και πολλοί αθλητές, από τις προηγούμενες γενιές, όπως μια χαρισματική, αυτή του 1984 (η πρώτη που μπήκε σε 8άδα Ολυμπιακών Αγώνων στο Λος Αντζελες) που βραβεύτηκε πρόσφατα στο φιλικό με τη Σερβία.

«Ολα ξεκινούν από κάπου για να βρισκόμαστε εμείς σήμερα στις κορυφαίες δυνάμεις της υδατοσφαίρισης. Η μεγάλη αυτή ομάδα δεν κατάφερε κάποια μεγάλη διάκριση αλλά δημιούργησε το σκαλοπάτι για την επόμενη και την επόμενη…

Οι μεγάλοι αυτοί αθλητές της τότε εποχής ενέπνευσαν πολλούς νέους να ασχοληθούν με το πόλο, να συνεχίσουν την πορεία τους και κάποιοι φυσικά να συνεχίσουν ως προπονητές. Ενας από τα μέλη της ομάδας του ’94 με εντυπωσίασε σε ένα διεθνές παιχνίδι που παρακολούθησα στον Βόλο για πρώτη φορά ως παιδί, και με έκανε κι εμένα να επιλέξω το πόλο» παραδέχεται με ειλικρίνεια ο πλέον επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Εθνικής Ανδρών.

Μας σέβονται πλέον

«Με την πορεία μας από το 2021 και μετά, μας υπολογίζουν με πολύ σεβασμό όλοι οι αντίπαλοι πλέον. Αυτό το κατακτήσαμε με την προσπάθειά μας και την εξέλιξη που είχαμε ως ομάδα. Αν μείνουμε στις δάφνες μας εύκολα και γρήγορα θα χάσουμε ό,τι έχουμε δημιουργήσει. Με το νέο φορμάτ του Ευρωπαϊκού δεν υπάρχει περιθώριο κακού αποτελέσματος στα παιχνίδια του ομίλου και κανένα περιθώριο λάθους. Μετράει η συγκομιδή βαθμών για την είσοδό μας στην τετράδα και όχι ένα παιχνίδι του προημιτελικού όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.

Η σταθερότητα στην υψηλή απόδοσή μας και η κυριαρχία στο παιχνίδι μας σε όλα τα παιχνίδια ανεξαιρέτως αντιπάλου θα είναι το κλειδί για το πού θα φτάσουμε» τονίζει και δεν ξεχνά ότι παίκτες του προτάθηκαν για βράβευση ως οι κορυφαίοι στον κόσμο: «Οποτε ένα παίκτης μου είναι υποψήφιος για κορυφαίος αθλητής στον κόσμο νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση. Εκτός από τους ομαδικούς στόχους που θέλω να θέτουμε ως Εθνική ομάδα, δίνω χώρο στα παιδιά να αξιοποιήσουν τα προσόντα τους και την απόδοσή τους ώστε να έχουν τη δική τους ατομική διάκριση».