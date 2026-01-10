Καθώς η παραδοσιακή συσσώρευση κεφαλαίου παραχωρεί τη θέση της σε νέες μορφές επενδύσεων, οι αποδόσεις προσαρμόζονται σύμφωνα με τον πιο βασικό νόμο των οικονομικών, δηλαδή της προσφοράς και της ζήτησης. Ενα αγαθό που βρίσκεται σε έλλειψη λόγω αυξημένης ζήτησης ή/και μειωμένης προσφοράς θα έχει αναλογικά αυξημένη τιμή σε σχέση με τα υπόλοιπα και θα δημιουργεί υψηλότερη απόδοση στον κάτοχό του.

Ποια είναι σήμερα τα αγαθά που βρίσκονται, ή αναμένεται να βρεθούν, σε έλλειψη; Αναμφίβολα, όσα σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, όπως για παράδειγμα οι υδάτινοι πόροι. Η άνοδος της θερμοκρασίας κάνει το νερό λιγότερο διαθέσιμο, ιδιαίτερα σε εύκρατα και θερμά κλίματα όπως το δικό μας. Παράλληλα, οι απαιτήσεις σε επιχειρηματικό επίπεδο (γεωργία, κτηνοτροφία, βιομηχανία και ενέργεια) αυξάνονται.

Αναζητώντας νέες μορφές επενδύσεων, οι επενδύσεις σε υδάτινους πόρους έχουν όλα τα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν μακροχρόνια υψηλές αποδόσεις. Από οικονομική πλευρά, οι επιχειρηματικές επενδύσεις που εξοικονομούν υδάτινους πόρους στον ιδιωτικό τομέα, όπως σε μορφές γεωργίας που ανακυκλώνουν το νερό, μεταφράζονται σε χαμηλότερα λειτουργικά κόστη, καθώς θα αυξάνεται η τιμή του. Αυτό με τη σειρά του αφήνει περιθώρια για μεγαλύτερες επενδύσεις στην εξοικονόμηση νερού, δημιουργώντας έναν ενάρετο κύκλο επένδυσης και απόδοσης.

Επίσης, η κοινωνική πλευρά των επενδύσεων στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων είναι αδύνατον να υποτιμηθεί. Η αύξηση του πληθυσμού και η αστικοποίηση δημιουργούν τεράστιες προκλήσεις στη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Για παράδειγμα, οι επενδύσεις σε εγκατάσταση και βελτίωση υδάτινων δεξαμενών σε κατοικίες εξασφαλίζει την παροχή νερού σε περιόδους στενότητας ή αδυναμίας εξυπηρέτησης μέσω του βασικού δικτύου. Επιπλέον, η τοπική ανακύκλωση του μη πόσιμου νερού από οικιακή χρήση εξοικονομεί πολύτιμους πόρους στην ενέργεια που απαιτείται για τη μεταφορά του νερού και τη διανομή του.

Επομένως, από στρατηγική πλευρά, οι επενδύσεις που αφορούν την κλιματική αλλαγή αναμένεται να έχουν υψηλές αποδόσεις σε συνδυασμό με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα. Στην περίπτωση της εξοικονόμησης των υδάτινων πόρων, οι επενδύσεις σε καινοτόμες γεωργικές τεχνολογίες που ανακυκλώνουν νερό ή σε κατοικίες με εγκαταστάσεις αποθήκευσης και παροχής ανακυκλωμένου νερού έχουν εξαιρετικές προοπτικές αποδόσεων σε μακροχρόνιο ορίζοντα.

Ο Σαράντης Καλυβίτης είναι καθηγητής Μακροοικονομικής και Διεθνών Οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών