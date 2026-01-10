Εχει κάνει την JPMorgan τη μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα με κεφαλαιοποίηση που φτάνει πλέον τα 909 δισεκατομμύρια δολάρια και στοιχεία ενεργητικού που ανέρχονται, ούτε λίγο ούτε πολύ, σε 4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Εξακολουθεί – όπως παραδέχεται ο ίδιος – να αφιερώνει κάθε μέρα το 100% της ενέργειάς του στη δουλειά του, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στα ηνία του χρηματοπιστωτικού οργανισμού-κολοσσού εδώ και είκοσι συναπτά έτη. Και παρά τις πολλές συζητήσεις που έχουν γίνει εδώ και χρόνια για τη διαδοχή του, κανείς δεν έχει εντοπίσει ακόμη το πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει στην JPMorgan όταν έλθει η ώρα να αποχωρήσει.

Ο 69χρονος Ελληνοαμερικανός Τζέιμι Ντάιμον θεωρείται από τους πιο πετυχημένους τραπεζίτες της Wall Street, έχοντας καταφέρει υπό την ηγεσία του όλα αυτά τα χρόνια να τριπλασιάσει τις τιμές των μετοχών της τράπεζας. Μόνο μέσα στο 2025 οι μετοχές της JPMorgan ενισχύθηκαν κατά 34%. Πρόκειται ουσιαστικά για τον «Μίδα» της τραπεζικής στις ΗΠΑ, αφού φέρνει «χρυσές» αποδόσεις για τους μετόχους με ό,τι καταπιάνεται.

Βρίσκεται επίσης συχνά στο προσκήνιο με τις παρεμβάσεις του, είτε προειδοποιεί για τον κίνδυνο των κρυπτονομισμάτων, είτε για τους δασμούς, είτε για τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη η οποία έχει «τεράστιο πρόβλημα» ανταγωνιστικότητας, όπως ανέφερε πριν από λίγες μόνο ημέρες. Τις ικανότητές του στη διαχείριση μεγάλων και μικρότερων κρίσεων προς όφελος της τράπεζάς του και των μετόχων της τις έχει αποδείξει πολλάκις.

Δεν προκαλεί έκπληξη επομένως που το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας και οι μέτοχοί της αναγνώρισαν τη μεγάλη του επιτυχία ως μάνατζερ και τον έφεραν στις πρώτες θέσεις της λίστας με τους καλύτερα αμειβόμενους τραπεζίτες σε όλο τον κόσμο.

Τα συνδυασμένα κέρδη από μπόνους, τακτικές αποδοχές (μισθούς), μερίσματα, χορηγήσεις νέων μετοχών και αυξήσεις τιμών υπαρχουσών αναλογουσών μετοχών, απέφεραν ούτε λίγο ούτε πολύ στο μεγάλο αφεντικό της JPMorgan πάνω από 770 εκατομμύρια δολάρια το 2025.