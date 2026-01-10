Με μόλις 30 λέξεις παραδέχτηκε ευθέως πως φτιάχνει κόμμα. Βέβαια, πάλι δεν ξεκαθάρισε αν θα ηγηθεί η ίδια. Προτίμησε την ευκολία ενός εύηχου κλισέ. «Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη», απάντησε τη Δευτέρα στη σχετική ερώτηση, αποφεύγοντας να εξηγήσει με ποιον ακριβώς τρόπο θα εκφραστεί η εν λόγω λαϊκή βούληση. Ο επικεφαλής του πολιτικού εγχειρήματος που κομίζει η Μαρία Καρυστιανού θα αναδειχθεί μέσα «από όλες τις διαδικασίες», αφού το έθνος ακολουθήσει «αυτό που λέει το μέσα του».

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η μέχρι τώρα αναποφασιστικότητά της είναι η εύλογη αντίδραση οποιουδήποτε αντιλαμβάνεται πως η αρένα στην οποία ετοιμάζεται να μπει είναι σχεδιασμένη για θηριομαχίες. Αλλοι διακρίνουν δυσκολία επιλογής ιδεολογικού χώρου. Τη διακρίνουν γιατί θυμούνται ότι πάγωσαν οι θερμές της σχέσεις με την Κωνσταντοπούλου, ακούνε για μια γερόντισσα κάτοχο της αραμαϊκής γλώσσας και παρακολουθούν έναν άλλοτε γαλάζιο, αυτοστηνόμενο ως ειδήμονα πολιτικού σχεδιασμού, να της δίνει συμβουλές πολιτεύεσθαι ή να την απαξιώνει ως «αυταρχική».

Κι όμως, η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος συμπεριφέρεται ήδη σαν επαγγελματίας της πολιτικής. Πλέον, δεν έχει γνώμη μόνο για το κράτος δικαίου. Ούτε μιλάει αποκλειστικά για τα Τέμπη. Φωτογραφίζεται στα αγροτικά μπλόκα. Συναντάει αποφοίτους ανώτερων στρατιωτικών σχολών και χαρακτηρίζει ον κάμερα το πολυνομοσχέδιο του Πενταγώνου «υποβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων». Φέρεται να προσεγγίζει επώνυμους για να τους ζητήσει να πάρουν μέρος στον αγώνα της. Γράφει υψηλότερα ποσοστά από κάθε πολιτικό αρχηγό στον δημοσκοπικό δείκτη δημοφιλίας – και φυσικά όχι μόνο βραχυκυκλώνει τον πρώην πρωθυπουργό που επιθυμεί να επιστρέψει στην ενεργό δράση σαν σωτήρας της προοδευτικής αντιπολίτευσης, αλλά αγχώνει και κάθε πολιτικό φορέα που ποντάρει στον καταγγελτικό λόγο.

Τα νούμερα που πιάνει στα γκάλοπ το δυνητικό της κόμμα εκλαμβάνονται σαν ντοκουμέντα της γοητείας που εκείνη ασκεί σε όποιους την έχουν δει πάνω σε κάποιο πόντιουμ. Παρότι δεν έχει ψηθεί σε κομματική κουζίνα, έχει μάθει πια να δίνει στο ακροατήριο που αναζητεί αντισυστημικές εναλλακτικές αυτό που θέλει. Σηκώνει το λάβαρο κατά των ιδιωτικοποιήσεων, φωνάζοντας ότι η χώρα δεν είναι επιχείρηση.

Και από την ανάποδη

Δηλώνει γνώστρια των προβλημάτων της οικονομίας γιατί διαβάζει ξένα δημοσιεύματα και ταυτόχρονα βλέπει πόσα μαγαζιά έχουν κλείσει στη γειτονιά της. Μπορεί να πει με μειλίχιο – άρα, όχι απωθητικό – ύφος «τα ήρεμα νερά σημαίνουν ότι έχουμε αποδεχθεί κάποια πράγματα τα οποία είναι αντίθετα με τα εθνικά μας συμφέροντα».

Και – κυρίως – έχει την άνεση να διακηρύξει ότι θα αποκριθεί ένα «μεγαλοπρεπέστατο όχι» σε οποιοδήποτε υπάρχον κόμμα τής κάνει πρόταση κυβερνητικής συνεργασίας (ο κάποτε θαυμαστής του Κασσελάκη Φαραντούρης φάνηκε να εξαιρείται από το εμπάργκο στους νυν πολιτικούς αλλά οι βουλές της νέας ηγερίας των αντισυστημικών για το μέλλον του παραμένουν αδιευκρίνιστες).

Γιατί έχει τη δυνατότητα να τα κάνει όλα αυτά και να μαζεύει (σύμφωνα πάντα με τις μετρήσεις της εποχής) πολύ από το χαρτί το οποίο έχουν ανάγκη άλλοι πολιτικοί παίκτες για να συνεχίσουν στο παιχνίδι; Επειδή, σε αντίθεση με εκείνους, είναι φρέσκο, χωρίς παρελθόν πολιτευτή, πρόσωπο. Εξού και έχει περισσότερες πιθανότητες να μοιάζει ειλικρινής όταν αποφαίνεται ηθικολογικά πως «αν η πολιτική κέρδιζε τη χαμένη της αίγλη και γινότανε πραγματικά προσφορά προς τα κοινά, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά».

Ωστόσο, υπάρχουν μερικά κενά στο αφήγημά της. Για παράδειγμα: χρησιμοποιεί σχεδόν συνέχεια πρώτο πληθυντικό απευθυνόμενη στους τηλεθεατές αλλά, με εξαίρεση τη δικηγόρο της, η κοινή γνώμη δεν γνωρίζει τους συνεργάτες της – ή έστω την ιδρυτική ομάδα του κινήματος που ευαγγελίζεται. Οι υπόλοιποι συγγενείς λένε πως δεν έχουν πολιτικές βλέψεις.

Η επιτροπή σοφών, για την οποία κάνει κάστινγκ αυτή την περίοδο, λανσάρεται σαν απάντηση σε όσους υποστηρίζουν ότι δεν αρκεί να συγκινεί για κατέβει στις εκλογές, πρέπει να καταθέσει και συγκεκριμένες λύσεις διακυβέρνησης. Ομως, ούτε για τα βιογραφικά των υποψήφιων μελών της έχει γίνει κανείς σοφότερος. Το συμβολικό κεφάλαιο που έχτισε η Καρυστιανού τα προηγούμενα χρόνια έχει ήδη αποκτήσει ρωγμές. Τις πιο επικίνδυνες, πάντως, ενδέχεται να τις ανοίξει μόνη της με το που θα αρχίσει να εκτίθεται στους προβολείς κατ’ αντιπαράσταση με άλλους κυνηγούς του σταυρού. Τα πρόσφατα παραδείγματα των άφθαρτων που εφθάρησαν δεν είναι λίγα, άλλωστε.