Εβλεπα χθες τα βίντεο από τις… πολεμικές επιχειρήσεις των αγροτών να κόψουν τη χώρα στα δύο, λίγο πριν αποφασίσουν να προσέλθουν στο ραντεβού με τον Κυριάκο Α’ την προσεχή Τρίτη. Ειδικά κάτι πλάνα που μεταδόθηκαν, δεν ξέρω από ποιο ακριβώς σημείο του εθνικού οδικού δικτύου, ούτε και έχει σημασία δηλαδή, μου προκάλεσαν τρόμο!

Θηριώδη τρακτέρ, με ανοιχτά τα αροτροτικά στοιχεία που φέρουν, και σε πλήρη διάταξη, ξεπρόβαλαν με ορμή και θόρυβο από μια στροφή για να κλείσουν έναν κόμβο. Ρωτάω έναν γνώστη της… τρακτερικής τι μάρκα είναι αυτά τα τρακτέρ και πόσο κοστίζουν. Μου λέει, και το θέτω σε δημόσια διαβούλευση: «Η μάρκα είναι John Deere. Πόσο κοστίζουν δεν γνωρίζω. Δεν μπαίνεις καλύτερα στο Ιντερνετ να πάρεις μια ιδέα;».

Ακολούθησα τη συμβουλή του. Εβαλα στην αναζήτηση τα δύο συγκεκριμένα τρακτέρ, που ηγούνταν της πομπής των τρακτέρ. Με το που βγήκε το αποτέλεσμα της αναζήτησης, κατέβαλα μια προσπάθεια να… συμμαζευτώ, διότι βλέποντας την τιμή, αυτομάτως, μου… έπεσε το σαγόνι!

226.980 ευρώ καινούργιο, χωρίς τα συμπαρομαρτούντα, τουτέστιν τα γεωργικά εξαρτήματα που συνοδεύουν το συγκεκριμένο «εργαλείο»!!!

Και ρωτάω εγώ τώρα ο αφελής, ο οποίος θέλω να είμαι με τους αγωνιζόμενους, φτωχούς, αγρότες: τα σχεδόν 227 χιλιάρικα του John Deere 7 R330, που το είδα να ξεπροβάλλει εις διπλούν από τη στροφή της Eθνικής και για μια στιγμή νόμισα ότι θα πεταχτεί έξω από την τηλεόραση, έχουν «πόθεν έσχες»; Διότι για να διαθέτω τέτοιο μηχάνημα, αγρότης ων, σημαίνει είτε ότι μου έπεσε σοβαρή κληρονομιά από τη θεία στο Σικάγο είτε ότι έκανα σκληρή… αποταμίευση τις επιδοτήσεις που εισέπραττα αφειδώλευτα. Αλλη εξήγηση δεν υπάρχει…

Μοιράζει πόνο

Δεν τον είδα, καθόλου μάλιστα, στεναχωρημένο τον Νικόλα Φαραντούρη, φίλο μου, για τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, χθες το πρωί στον ΑΝΤ1. Ισα ίσα, χαμογελαστός ο πιανίστας («μην πυροβολείτε τον πιανίστα», ρε συριζαίοι), τα είπε ένα χεράκι στους πρώην συντρόφους του – αν υποθέσουμε ότι τον ένιωσαν ποτέ ως σύντροφό τους εκεί στο διαλυμένο μαγαζί της Κουμουνδούρου. Πάντα με μισό μάτι τον έβλεπαν, τον «κεντρώο»…

Οπως είπε, χαμογελαστός, όπως σχεδόν μονίμως είναι, «εγώ δεν πήρα την έδρα μου να πάω σε άλλο κόμμα όπως έκαναν άλλοι συνάδελφοί μου απ΄ τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να με θέσει εκτός». Και ύστερα υπεραμύνθηκε της στάσης του απέναντι στην «πρόεδρο» Καρυστιανού – την υπαγόρευσε, όπως είπε, ο «αξιακός του κώδικας»:

«Εγώ καλωσόρισα απλά το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού, άλλοι προεξόφλησαν την προσχώρησή μου εκεί. Καθετί που κατεβαίνει στον πολιτικό στίβο πρέπει να το ξορκίζουμε; Είναι ανάθεμα; Στον δικό μου αξιακό κώδικα υπάρχει καλός λόγος και για αντιπάλους. Η πολιτική είναι αντιπαράθεση ιδεών, δεν είναι ψυχολογικά αδιέξοδα».

Νικόλα, δώσε πόνο…

Σιωπή και προβληματισμός

Στο μεταξύ, εκείνο που μου κάνει εντύπωση σε όλη αυτή την κατάσταση είναι η στάση του εξ εφέδρων προέδρου Τσίπρα, ο οποίος πετάει αϊτό. Αχνα δεν έχει βγάλει ούτε για τη διαγραφή του Φαραντούρη ούτε για την ουσιαστικά προαναγγελθείσα ίδρυση του κόμματος Καρυστιανού. Λέξη όμως. Ούτε αυτός ούτε το συνήθως λαλίστατο περιβάλλον του. Γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι πλέον προβληματίζεται σοβαρά για τα επόμενα βήματά του. Ανθρωπός του, με γνώση των συνθηκών που ισχύουν αυτή τη στιγμή, μου ανέφερε ότι ο πρόεδρος Αλέξης «μετριέται». Ητοι, κατά την πηγή μου αυτή, εταιρεία έχει αναλάβει να διερευνήσει διάφορα πράγματα, όπως η δημοτικότητα η δική του σε σχέση με της Καρυστιανού και κυρίως το αν συμπίπτουν, που συμπίπτουν και το ξέρει, τα ακροατήριά τους και διάφορα άλλα, όπως πού υπερέχει αυτός και πού εκείνη.

Αυτά μου είπε, αυτά μεταφέρω, και επειδή θέλω να είμαι προσεκτικός στο τι κυκλοφορεί, θα συνιστούσα να κάνουμε λιγάκι υπομονή, ως το επόμενο Σάββατο, οπότε και ο εξ εφέδρων πρόεδρος Αλέξης θα παρουσιάσει το «παραμύθι» του στη Θεσσαλονίκη…

Αλλάζει σχεδιασμό το Μαξίμου

Ο προβληματισμός του προέδρου Αλέξη για το τι θα κάνει τώρα που η πρόεδρος Καρυστιανού έχει ανοίξει, σχεδόν ορθάνοιχτα, τα χαρτιά της έχει παράπλευρες επιπτώσεις. Οπως, ας πούμε, η εκρηκτικά επιθετική στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Καρυστιανού και τις προθέσεις της. Τα όσα παρακολουθούμε τα τελευταία 24ωρα δείχνουν ότι το Μέγαρο Μαξίμου αλλάζει σχεδιασμό. Βλέπει ότι το «άλογο» Καρυστιανού έχει σοβαρό προβάδισμα έναντι του κουρασμένου από τη ζωή και τους ανθρώπους Αλέξη και φαίνεται πως επιλέγει εκείνη για αντίπαλο, έναντι του άλλου που δεν τραβάει. Αλλιώς, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η… έξαψη στο να μας εξηγήσουν ότι η Καρυστιανού δεν έχει θέσεις για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας ή ότι εκφράζει θέσεις οι οποίες είναι ξεπερασμένες από την πραγματικότητα και πως ορισμένες από αυτές είναι εντελώς ακραίες, ακροδεξιές για την ακρίβεια. Κάτι κρύβεται πίσω από όλο αυτό, είναι βέβαιο…

Επέλεξαν λάθος αντίπαλο

Θα φανεί σύντομα πάντως, είμαι βέβαιος. Το επόμενο βήμα θα είναι να μας πείσουν ότι η Καρυστιανού είναι επικίνδυνη για τη δημόσια ασφάλεια…

Δεν έχει ενδιαφέρον ωστόσο αυτή η αλλαγή; Επί μήνες έστηναν στα πόδια του τον Τσίπρα, με στόχο να τον έχουν ως αντίπαλο δέος στις εκλογές, λόγω του (αλησμόνητου) παρελθόντος του στη διακυβέρνηση της χώρας. Και τώρα που βλέπουν ότι η άλλη μπορεί να κουβαλήσει στις κάλπες και κόσμο, ο οποίος συνειδητά επί χρόνια είχε επιλέξει τον καναπέ έναντι της συμμετοχής στις εκλογές, κάνουν ακριβώς το ίδιο: στήνουν την «πρόεδρο» Καρυστιανού απέναντι στον Κυριάκο Α’ ως αντίπαλο, θεωρώντας ότι είναι εύκολη υπόθεση. Προσωπικά νομίζω πως δεν είναι, και έχω την αίσθηση πως για άλλη μία φορά οι σχεδιασμοί που κάνουν αυτοί οι μεγαλειώδεις εγκέφαλοι θα οδηγηθούν στον κουβά. Κατευθείαν δε.