Οι ευρωπαϊκές τράπεζες αναμένεται να σημειώσουν τα επόμενα δύο χρόνια αύξηση εσόδων από τόκους κατά 30 δισ. ευρώ, καθώς η αύξηση των χορηγήσεων δανείων και η μείωση κινδύνου συμβάλλουν στην αντιστάθμιση της πτώσης της κερδοφορίας λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων, δείχνουν στοιχεία των «Financial Times». Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII), που αποτελεί βασικό παράγοντα για τα κέρδη των δανειστών, αναμένεται να ανακάμψει το 2026 και το 2027, μετά τη στασιμότητα του 2025 λόγω πιο χαλαρής νομισματικής πολιτικής. Αναλυτές της UBS εκτιμούν ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα αυξηθούν κατά 3% το 2026 και κατά 4,5% το 2027, από 371 δισ. ευρώ σε 399 δισ. ευρώ σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό τομέα κατά τη διάρκεια της διετούς περιόδου.

Αγοράζει χρυσό για 14 συνεχείς μήνες

Η κεντρική τράπεζα της Κίνας (PBOC) συνεχίσει να αγοράζει χρυσό επί 14 συνεχείς μήνες, παρά το γεγονός ότι οι τιμές του πολύτιμου μετάλλου έχουν βρεθεί σε ιστορικά υψηλά. Οι συνολικές αγορές από τον Νοέμβριο του 2024, όταν ξεκίνησε ο τρέχων κύκλος αγορών, εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 42 τόνους. Το 2025 το πολύτιμο μέταλλο σημείωσε την καλύτερη ετήσια απόδοσή του από το 1979 λόγω των αγορών των κεντρικών τραπεζών και των γεωπολιτικών ανησυχιών. Περισσότεροι επενδυτές πέρυσι εγκατέλειψαν κρατικά ομόλογα και νομίσματα και στράφηκαν σε τοποθετήσεις που θεωρούν ότι έχουν χαμηλότερο ρίσκο.

Ανάπτυξη 7,4% για την Ινδία

Με ανάπτυξη 7,4% αναμένεται ότι θα κλείσει το οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2026 η Ινδία, έναντι 6,5% της προηγούμενης χρονιάς, σύμφωνα με τις πρώτες προκαταρκτικές εκτιμήσεις που δημοσίευσε η κυβέρνηση χθες. Οι προβλέψεις πραγματοποιούνται εν μέσω αύξησης των αβεβαιοτήτων από τον εμπορικό πόλεμο. Οι ινδικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της, υπόκεινται σε δασμούς 50% από τον Αύγουστο του περασμένου έτους. Ενώ οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας βρίσκονται σε εξέλιξη, οι παρατεταμένοι δασμοί αναμένεται να επηρεάσουν την οικονομική δυναμική.