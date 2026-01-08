Ο κύπριος πρόεδρος είχε κι ένα τετ α τετ εργασίας με τον Αντόνιο Κόστα, στο οποίο συζήτησαν τον συντονισμό Λευκωσίας και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις προτεραιότητες του εξαμήνου προκειμένου να διασφαλίσουν, όπως έλεγαν πηγές της Μεγαλονήσου, τη συνοχή της Ενωσης απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις και να ενισχύσουν τη στρατηγική αυτονομία, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Λογικό. Το μέλλον, άλλωστε, έρχεται πια πολύ πιο σύντομα – αν δεν είναι ήδη εδώ.

Αμυνα

Είναι υφυπουργός για τα ευρωπαϊκά θέματα κι έχει παίξει ρόλο στην προετοιμασία της Κύπρου για την προεδρία. Η Μαριλένα Ραουνά έχει υποσχεθεί ότι άμυνα, ασφάλεια και στήριξη της Ουκρανίας θα είναι ψηλά στην ατζέντα της χώρας της. Ενα από τα μικρότερα κράτη-μέλη, όμως, θα πρέπει να παίξει τον ρόλο του ποιμένα σε μεγάλες δυνάμεις της ηπείρου και να αντιμετωπίσει μερικά από τα σοβαρότερα προβλήματα του ευρωπαϊκού μπλοκ τις τελευταίες δεκαετίες. Καλοτυχία, που λένε κι οι Κύπριοι, είναι το μόνο που μπορώ να ευχηθώ.

Ανησυχία

Δεν είναι λίγοι, πάντως, οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι που ανησυχούν μήπως η σχέση Κύπρου – Τουρκίας επηρεάσει τα αμυντικά σχέδια που καταστρώνουν. Ανησυχούν επειδή η Λευκωσία, σε συμμαχία με την Αθήνα, αρνείται να δώσει το πράσινο φως για στενότερη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Αγκυρας. Ο Χακάν Φιντάν έχει πει πως θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία για τους Τούρκους το επόμενο εξάμηνο και πλέον έχει φτάσει η ώρα να δούμε πώς ακριβώς θα δουλέψει εκείνος ώστε να το κάνει μια τέτοια.

Γέφυρα

Στη χθεσινή τελετή έδωσαν το «παρών» ο πρόεδρος του Ιράκ Αμπντούλ Λατίφ Ρασίντ, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, ο γ.γ. του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών Αχμεντ Αμπούλ Γέιτ και ο γ.γ. του Συμβουλίου Συνεργασίας Χωρών του Κόλπου Τζάσιμ Μοχάμεντ αλ Μπουντάιουι, ενώ Αίγυπτος, Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκπροσωπήθηκαν από υπουργούς τους. Ολοι αυτοί έστειλαν το μήνυμα ότι η Κύπρος δίνει σημασία στην προσέγγιση ΕΕ και Μέσης Ανατολής και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως γέφυρα.