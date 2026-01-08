Η μη προσιτή στέγαση στην Πορτογαλία αντικατοπτρίζει μακροχρόνιες αδυναμίες στις αγορές κατασκευών και ενοικίασης κατοικιών και απαιτεί ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις για την άρση των επενδυτικών εμποδίων, την αξιοποίηση μη χρησιμοποιούμενων κατοικιών, την προώθηση της κινητικότητας στα ακίνητα και την αποτελεσματική προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών, προειδοποιεί ο ΟΟΣΑ. Σε έκθεσή του ο Οργανισμός επισημαίνει ακόμη ότι η ενίσχυση της ένταξης στην αγορά εργασίας των ηλικιωμένων εργαζομένων, των μακροχρόνια ανέργων και των νέων, με τη συνέχιση της βελτίωσης των πολιτικών για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση και με τη βελτίωση των κινήτρων για παράταση του εργασιακού βίου, θα μείωνε τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και θα βοηθούσε στην αύξηση της προσφοράς εργασίας – καθώς ο πληθυσμός γερνάει. Η απόδοση της οικονομίας της Πορτογαλίας χαρακτηριζόταν ως ισχυρή, με ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη, ιστορικά υψηλά ποσοστά απασχόλησης και ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού, η γήρανση του πληθυσμού, η ανάγκη διατήρησης των κερδών παραγωγικότητας, οι ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών και ο αυξανόμενος αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής τονίζουν περαιτέρω την ανάγκη επιτάχυνσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τονίζεται.

Πάγωμα ομολόγων της Telegram

Οι κυρώσεις της Δύσης στη Μόσχα έχουν οδηγήσει στο πάγωμα ομολόγων της Telegram αξίας μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων. Η εξέλιξη αυτή αποκαλύπτει την οικονομική εξάρτηση της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων από τη Ρωσία ακόμη και μετά την προσπάθεια του ιδρυτή της, Πάβελ Ντούροφ, να διακόψει τους δεσμούς του με τη Μόσχα σχολίαζαν οι «Financial Times». Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια είχε προχωρήσει σε σειρά από προσφορές ομολόγων, συμπεριλαμβανομένων και τίτλων αξίας 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα οποία εκδόθηκαν τον Μάιο για την εξαγορά υφιστάμενου χρέους. Σύμφωνα με πηγές της βρετανικής εφημερίδας, η Telegram επαναγόρασε τα περισσότερα από τα ομόλογα που λήγουν το 2026. Οντότητες της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Βρετανίας έχουν επιβάλλει δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και άλλους περιορισμούς στο Εθνικό Αποθετήριο Διακανονισμών (NSD) της Ρωσίας μετά την έναρξη του πολέμου της Ουκρανίας το 2022. Το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τον Ντούροφ ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει προσπαθήσει να αποστασιοποιηθεί από την πατρίδα του, τη Ρωσία.