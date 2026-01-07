Η νέα χρονιά υπόσχεται ότι η εκδοτική παραγωγή θα είναι άφθονη σε βιογραφίες συνεχίζοντας στον ρυθμό του περασμένου χρόνου που πρόσφερε σελίδες από τη ζωή σουπερστάρ όπως Cher, Πάτι Σμιθ, Αντονι Χόπκινς. Οι μεγάλοι τίτλοι του 2026 ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν και η ομάδα της «Guardian» που επιμελείται τον χώρο του βιβλίου κάνει τις παρακάτω επισημάνσεις.

Το 2026 ξεκινά με μια πολύ διαφορετική αληθινή ιστορία, από κάποια που ποτέ δεν επέλεξε τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά πλέον επιθυμεί να βγει κάτι καλό από τις φρικτές εμπειρίες της. Μετά τη δίκη που οδήγησε στην καταδίκη του συζύγου της και πενήντα άλλων ατόμων για βιασμό ή σεξουαλική επίθεση, ο στόχος της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό είναι να καλλιεργήσει «δύναμη και θάρρος» σε άλλες γυναίκες που βίωσαν ανάλογες εμπειρίες. Στο βιβλίο «A Hymn to Life» που αναμένεται τον Φεβρουάριο από τις εκδόσεις Bodley Head, η Πελικό επιμένει ότι «η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά». Σε άλλον τόνο, με επίκεντρο τους οικογενειακούς δεσμούς, η Σίρι Χούστβεντ γράφει το «Ghost Stories». Το βιβλίο με τις αναμνήσεις της από τα τελευταία χρόνια της ζωής της με τον σύζυγό της συγγραφέα Πολ Οστερ, ο οποίος πέθανε από καρκίνο το 2024, κυκλοφορεί τον Μάιο από τις εκδόσεις Sceptre.

Σταρ του Χόλιγουντ

Αλλά και το σύμπαν του Χόλιγουντ θα τροφοδοτήσει με αναμνήσεις γνωστών ηθοποιών τα ράφια των βιβλιοπωλείων. Το βιβλίο «The Steps» που καταφτάνει τον Μάιο από τον εκδοτικό οίκο Seven Dials είναι η πρώτη αυτοβιογραφία του Σιλβέστερ Σταλόνε και καταγράφει την πορεία του σταρ από την εποχή που ζούσε άστεγος στη Νέα Υόρκη των αρχών της δεκαετίας του ’70 μέχρι τον θρίαμβο του «Ρόκι» στα Οσκαρ στα μέσα της ίδιας δεκαετίας.

Η Λένα Ντάναμ, συγγραφέας, σκηνοθέτρια, ηθοποιός και παραγωγός, δημιουργός της επιτυχημένης σειράς «Girls», γράφει με ειλικρίνεια τα απομνημονεύματά της τα οποία τιτλοφορεί «Famesick» (εκδ. 4th Estate). Εκεί περιγράφει για το πώς η όψιμη αλλά ραγδαία επιτυχία στην αρχή της καριέρας της οδήγησε σε μια εξουθενωτική χρόνια ασθένεια. Με διαφορετική ειλικρίνεια προχωρά η ηθοποιός Τζίλιαν Αντερσον και παραδίδει το «More» που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο από τον Bloomsbury. Πρόκειται για τη συνέχεια του «Want», της ευπώλητης ανθολογίας της Αντερσον για τις σεξουαλικές φαντασιώσεις των γυναικών.

Η ζωή της Λάιζα Μινέλι, πρωταγωνίστριας του κινηματογραφικού μιούζικαλ «Καμπαρέ», περιείχε τόση τραγωδία και θλίψη σε ίση αναλογία με τα στρας, τις παγέτες και τα φώτα της δημοσιότητας. Την αλήθεια των λόγων της θα τη διαπιστώσουν οι αναγνώστες του βιβλίου «Kids, Wait Till You Hear This!», «όπως τα διηγήθηκε» στον φίλο της και τραγουδιστή Μάικλ Φάινσταϊν. Ωστόσο, σύμφωνα με την ομάδα βιβλίου της «Guardian», αν περιμένετε μια προσεκτικά ουδέτερη αφήγηση, ίσως χρειαστεί να δείξετε λίγο περισσότερη κατανόηση: η Λάιζα Μινέλι δίνει έμφαση στο «να διαλύσει τους μύθους των ταμπλόιντ και να αποκαταστήσει την αλήθεια».

Μετά την εξαιρετική επιτυχία της σειράς «Adolescence» του Netflix, που παρουσίαζε τις συνέπειες ενός φόνου με μισογυνικό κίνητρο, η ανδρική εφηβεία παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ενας από τους πρωταγωνιστές της σειράς, ο Στίβεν Γκράχαμ, συνεργάστηκε με την ψυχολόγο Ορλι Κλάιν για να συγγράψουν το βιβλίο «Letters to Our Sons» (από τον Bloomsbury τον Οκτώβριο). Ως μια συλλογή από σκέψεις πατέρων – συμπεριλαμβανομένης μιας σκέψης του ίδιου του ηθοποιού – για το «τι σημαίνει να είσαι άνδρας».

Σε δοκιμιακό λόγο ο Ντέιβιντ Σεντάρις βγάζει τον Ιούλιο την τελευταία συλλογή κειμένων του με τίτλο «The Land and Its People» (Abacus), όπου περιλαμβάνει αποσπάσματα από την ειδυλλιακή ζωή του στο Σάσεξ . Κατά το γνώριμο καυστικό ύφος του ο Σεντάρις γράφει: «Ξέρω ότι δεν μπορείς να κρίνεις τα ζώα με ανθρώπινα κριτήρια… Ωστόσο, τα κριάρια είναι μαλάκες».

Ντέιβιντ Μπερν, Τζορτζ Μάικλ

Ενας διακριτικός αλλά πολύ ενδιαφέρων μουσικός σταρ, ο Ντέιβιντ Μπερν, μας παρουσιάζει το πρώτο του βιβλίο μετά το «How Music Works» του 2012. Η νέα του συγγραφική κίνηση, με τίτλο «Sleeping Beauties» κυκλοφορεί τον Οκτώβριο από τον οίκο Canongate. Ο τίτλος αναφέρεται σε έργα τέχνης ή εφευρέσεις που αγνοήθηκαν στην εποχή τους, αλλά επανήλθαν στην επιφάνεια ύστερα από χρόνια αδράνειας, από τη ζωγραφική των μελών της οικογένειας των φλαμανδών καλλιτεχνών του 16ου αιώνα Bruegel μέχρι τα αντισηπτικά.

Και στο «Tonight the Music Seems So Loud» (Picador, Ιούνιος), ο δημοσιογράφος Sathnam Sanghera δανείζεται τον στίχο του δημβιοφιλούς τραγουδιού για τον τίτλο του βιβλίου του στο οποίο διερευνά τι ήταν αυτό που διαμόρφωσε την αινιγματική προσωπικότητα της βρετανικής ποπ μουσικής Τζορτζ Μάικλ να εξελιχθεί σε μια τόσο επιδραστική φυσιογνωμία 10 χρόνια μετά τον θάνατό του σε ηλικία 53 ετών.