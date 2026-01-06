Τα αδύναμα σημεία της τροπολογίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις τραπεζικές προμήθειες στις αναλήψεις από ΑΤΜ αναδεικνύει η ανακοίνωση της CrediaBank (30/12) για τη μεταβίβαση του συνόλου του δικτύου ΑΤΜ της στην Euronet. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής στο τρίτο τρίμηνο του έτους, τα ΑΤΜ της τράπεζας, τόσο εντός όσο και εκτός καταστημάτων, θα λειτουργούν από τον πάροχο που δεν είναι μέλος της ΔΙΑΣ, και επομένως δεν υπόκειται στην τροπολογία που πέρασε από τη Βουλή στα τέλη του περσινού Ιουλίου.

Βεβαίως, η CrediaBank προστατεύει τους δικούς της πελάτες από τις χρεώσεις, αφού έχει συνάψει από το καλοκαίρι συμφωνία για μηδενική προμήθεια σε αναλήψεις από το δίκτυο ΑΤΜ της Euronet. Αντιθέτως, οι κάτοχοι καρτών άλλων τραπεζών θα χρεώνονται με έως 1,50 ευρώ για κάθε ανάληψη μετρητών που θα πραγματοποιούν. Η κίνηση αυτή εκμεταλλεύεται τα «παραθυράκια» του νόμου, που στόχο είχε να οδηγήσει στην οριστική κατάργηση των χρεώσεων για αναλήψεις μετρητών.

Το ζήτημα έγκειται στη διάταξη που αναφέρει ότι οι αναλήψεις από τα ΑΤΜ τραπεζών-μελών της ΔΙΑΣ θα έχουν μηδενική χρέωση, όμως αυτός ο κανονισμός δεν επεκτείνεται σε ιδιωτικούς παρόχους που λειτουργούν ΑΤΜ – μεταξύ άλλων Euronet, Cashflex. Στη ΔΙΑΣ ανήκουν οι Eurobank, Eθνική Τράπεζα, Πειραιώς, Alpha Bank, CrediaBank, Optima Bank, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας. Στο δίκτυο της ΔΙΑΣ αναμένεται να προσχωρήσει και η Revolut, που αναμένεται να λάβει τραπεζική άδεια στην Ελλάδα μέσα στους επόμενους μήνες.

Ανοίγει ο δρόμος

Με την κίνηση της CrediaBank ανοίγει ο δρόμος για αντίστοιχες αποφάσεις μεταβίβασης του δικτύου ΑΤΜ και των υπόλοιπων τραπεζών, καθώς η κατάργηση των χρεώσεων και το «άνοιγμά» τους προς το σύνολο των πελατών καθιστά τη διατήρηση και διαχείριση των μηχανημάτων ζημιογόνα στις περισσότερες περιπτώσεις. Αν και η διατήρηση παρουσίας των τραπεζών σε απομακρυσμένες περιοχές, έστω και μέσω ενός ΑΤΜ, θεωρείται σημαντική για την εικόνα τους απέναντι στην κοινωνία, ο νόμος που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι έχει δημιουργήσει νέες συνθήκες. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδέχεται να επανέλθει στο προσκήνιο το σενάριο του πορτογαλικού συστήματος, όπου η λειτουργία των ΑΤΜ είναι ευθύνη ενός ενιαίου φορέα, στον οποίο συμμετέχουν όλες οι τράπεζες της χώρας. Με αυτό το σύστημα, οι πελάτες αποφεύγουν τις χρεώσεις για απλές συναλλαγές, ενώ οι τράπεζες πληρώνουν η μία την άλλη όποτε οι πελάτες τους κάνουν αναλήψεις σε «ξένα» ΑΤΜ.