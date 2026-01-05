Στον πρώτο κυβερνήτη της νεότερης Ελλάδας είναι αφιερωμένος ο 15ος Αγώνας Δρόμου Ιωάννης Καποδίστριας που διεξάγεται την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στην Αίγινα. Στο νησί όπου αφίχθη και ορκίστηκε την ανάληψη των καθηκόντων του, οι δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να τρέξουν στα ίχνη του. Η διοργάνωση που είναι πρωτοβουλία του συλλόγου στίβου ΟΑΚ Αίγινας, περιλαμβάνει τον αγώνα 21,1 χιλιομέτρων Πέρδικα, των 10 χιλιομέτρων Μαραθώνας και των 3 χιλιομέτρων με την ονομασία «Κυριάκος Γκάρης» που ενδείκνυται για βάδισμα. Για τους μικρούς δρομείς, υπάρχει η διαδρομή των 200 μέτρων (παιδιά νηπίου), των 500 μέτρων (μαθητές Α’ – Γ’ Δημοτικού) και 1.000 μέτρων (Δ’ – ΣΤ’ Δημοτικού). Στους αγώνες ενηλίκων, δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών για τον ημιμαραθώνιο και 16 ετών για τα 10 χιλιόμετρα ενώ στα 3 χιλιόμετρα μπορούν να συμμετάσχουν και μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Το κόστος ορίζεται στα 10 ευρώ για τα 3 χιλιόμετρα, στα 12 ευρώ για τα 10 χιλιόμετρα και στα 15 ευρώ για τα 21 χιλιόμετρα. Το πακέτο περιλαμβάνει ηλεκτρονική χρονομέτρηση, μετάλλιο, μπανάνα, νερό κι αναμνηστικό δώρο. Οι παιδικοί αγώνες είναι δωρεάν και οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται την ημέρα της διεξαγωγής τους. Σημείο εκκίνησης και τερματισμού όλων των διαδρομών είναι η παραλία Αίγινας, μπροστά από τον ιερό ναό της Παναγίτσας. Σε όλους τους αγώνες θα βραβευτούν οι τρεις πρώτοι αθλητές και αθλήτριες με κύπελλο ενώ σε όλους όσοι τερματίσουν θα απονεμηθούν μετάλλια συμμετοχής. Συγκεκριμένα στον ημιμαραθώνιο και τον αγώνα 10 χιλιομέτρων έχουν προβλεφθεί επίσης βραβεύσεις για τις ηλιακές κατηγορίες 18 – 39 ετών, 40 – 59 ετών και 60+.

* Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στην ιστοσελίδα www.aeginarun.gr έως την Κυριακή 18 Ιανουαρίου ή νωρίτερα αν συμπληρωθεί το ανώτατο όριο των 1.200 συμμετοχών.