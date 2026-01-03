Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ευθέως το Ιράν ότι θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον του, επικαλούμενος τα δικαιώματα των διαδηλωτών οι οποίοι, εδώ και μέρες, διεκδικούν μέτρα κατά της ακρίβειας και συγκρούονται με τις δυνάμεις καταστολής. «Αν οι Αρχές του Ιράν πυροβολήσουν εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και τους σκοτώσουν, όπως συνηθίζουν, οι ΗΠΑ θα σπεύσουν να τους σώσουν (…) Είμαστε έτοιμοι και οπλισμένοι για να επέμβουμε», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Υπενθυμίζεται ότι αμερικανικοί πύραυλοι είχαν πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, με τον Τραμπ να ισχυρίζεται πως καταστράφηκαν ολοσχερώς. Πριν από μερικές μέρες, ωστόσο, στο πλαίσιο και της επίσκεψης στην Ουάσιγκτον του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε κάνει εκ νέου λόγο για «σκληρή απάντηση». «Ακούω πως το Ιράν προσπαθεί να τις ξαναφτιάξει (τις πυρηνικές εγκαταστάσεις). Αν αυτό ισχύει, τότε θα πρέπει να τις χτυπήσουμε», είχε πει στο πλευρό του ισραηλινού πρωθυπουργού, ο οποίος φέρεται να πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση.

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις συγκρούσεις που έχουν ξεσπάσει στο Δυτικό Ιράν, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Πρόκειται για τα πρώτα θύματα που αναφέρονται στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται στη χώρα κατά του αυξημένου κόστους ζωής, οι οποίες ξεκίνησαν πριν από πέντε ημέρες στην Τεχεράνη και επεκτάθηκαν σε άλλες πόλεις. Μεταξύ των νεκρών φέρεται ότι είναι και ένα μέλος της αποκαλούμενης Μπασίτζ, μιας πολιτοφυλακής που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ο πρόεδρος τη χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, έδειξε να συνειδητοποιεί τη σοβαρότητα της κατάστασης και τον κίνδυνο επανάληψης της «έκρηξης» του 2022, που είχε ακολουθήσει τη δολοφονία της Μαχσά Αμινί από την Αστυνομία Ηθών. Αυτός είναι και ο λόγος που κάλεσε την κυβέρνησή του να λάβει άμεσα μέτρα για την εκτόνωση της κοινωνικής διαμαρτυρίας. «Εμείς είμαστε υπεύθυνοι (…) Μην ψάχνουμε στην Αμερική για να βρούμε ποιος φταίει (…) Αν δεν λύσουμε το πρόβλημα διαβίωσης των ανθρώπων, θα καταλήξουμε στην κόλαση», τόνισε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα. Από την πλευρά του, ο σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν και επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας προειδοποίησε ότι μια επέμβαση των ΗΠΑ θα προκαλέσει χάος σε όλη την περιοχή.

